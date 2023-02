Si conoces hoy a una persona interesante, Aries, recuerda lo que influyó negativamente en historias anteriores. Busca tiempo para meditar, Tauro, te conviene cultivar también tu mente y tu espíritu. Valora más las oportunidades que la vida te ofrece, Géminis, a veces ni te enteras. No lo quieras hacer todo a la vez, Cáncer, no empieces una cosa sin terminar la anterior. Aunque tengas mucho trabajo, Leo, busca tiempo para contactar con tu chico. Es momento de avanzar en tu relación sentimental, Virgo, plantéaselo a tu pareja. Te espera un día fantástico en el terreno profesional, Libra, con aumento de tus ganancias. Facilítale el camino a quien se interese hablar contigo, Escorpio, te gustará más de lo que piensas. Echa un vistazo al pasado, Sagitario, podrás evitar cometer los mismos errores. Deja de obsesionarte con esa persona que no te hace caso, Capricornio, tienes otras muchas opciones que te irán mejor. Evita elegir siempre a parejas con el mismo patrón, Acuario, tendrán los mismos defectos. Procura no crear rencores, Piscis, si te peleas con alguien olvídalo como si no hubiera pasado.

Aries

Si eres de las Aries que ha vivido hasta ahora una etapa de libertad, hazte a la idea de que se va terminando. Una persona que reúne todas las cualidades que buscas está muy cerca de aparecer por tu vida y te va a causar un gran impacto. Prepárate hoy para recibirla porque va a llegar de un momento a otro. Mientras, recuerda a diario los errores y circunstancias que influyeron negativamente en relaciones anteriores. Para las Aries que están ya en pareja, es muy bueno darle a tu ser querido su espacio. Al margen de lo que hagáis juntos a diario, cada uno tiene que poder hacer sus propias salidas y actividades individualmente. Es bueno en todos los sentidos. Y en el terreno laboral hoy se te puede ocurrir una manera de realizar el trabajo, una nueva técnica, que te lo hará mucho más fácil.

Tauro

Queda hoy con los amigos a la salida del trabajo, Tauro, pero recuerda que a diario es conveniente reservar un tiempo para cultivar tu mente y tu espíritu. Estás echando de menos practicar estos ejercicios aunque no sepas que se trata de esto. Busca tiempo para meditar y para reflexionar. Tu problema es que ante una circunstancia negativa, saltas a la primera, sin pensarlo. Te has de moderar en este aspecto porque te vas creando enemigos innecesariamente. Piensa las cosas tranquilamente y las afrontarás mejor. En el aspecto económico, haz lo posible por ahorrar, no es momento de gastar en exceso o en cosas que no necesitas a diario, Tauro. No despilfarres porque te puede hacer falta para algo más necesario. Quieres alcanzar un objetivo, pero lo tienes mal enfocado. Hoy reflexiona y verás dónde está el fallo.

Géminis

Te toca hoy ser muy discreta, Géminis. Alguien que tiene toda su confianza depositada en ti puede contarte algo muy íntimo. Aunque no te especifique que guardes el secreto, tú sabes que la naturaleza de la cuestión lo impone. Sé una tumba. Es lo correcto. Si lo llegases a contar a alguien las consecuencias podrían ser desastrosas. Ser discreta a diario es no la mejor, sino la única opción en este caso. Deberías aprender a valorar más las oportunidades que la vida te pone delante, despistada Géminis. Muchas veces ni te enteras. Hoy mismo empieza a pensar en cómo detectar estas ocasiones que a diario se te escapan de las manos. En el amor, si crees que tu relación puede mejorar, habla con tu pareja, cuéntale lo que necesitas y lo que esperas de él. Os unirá más. Si necesitas más información sobre Géminis en el amor, consulta el ranking de signos en el amor.

Cáncer

El día de hoy promete ser fantástico para ti, Cáncer, por lo menos muy ocupado. Tienes muchas cosas que atender en la familia y en el trabajo y todavía te va a salir alguna más por sorpresa. Mantén la calma. No quieras hacerlo todo a la vez. Con energía pero sin empezar nada antes de terminar lo anterior. Presta atención a tu intuición que te dirá a diario lo que es prioritario. Tienes muchas cualidades para salir airosa de cualquier situación y te has de convencer a ti misma de esto. Echa hoy la vista atrás y verás que te has encontrado en situaciones parecidas a diario, Cáncer. Al final de la jornada te sentirás genial y podrás preparar con ilusión el fin de semana que acaba de comenzar. Lo tienes todo a favor para que las cosas marchen, aprovéchalo.

Leo

Anímate, Leo, porque hoy tienes ante ti un día fantástico, aunque tendrás que echar mano de toda tu energía porque tu trabajo te lo requerirá. Te costará algún sacrificio pero valdrá la pena porque lo valorarán mucho a diario. Sacúdete la pereza y ponte manos a la obra sin regatear esfuerzos. También tu amor te reclama más atención, verte más, que le llames o le envíes mensajes. Busca el tiempo para hacerlo. Te conviene y además tu chico tiene razón, hay días que ni te acuerdas. Con tantos frentes que tienes que atender a diario, Leo, quizá dejas de lado a tu familia y amigos más cercanos, que siempre están ahí para lo que sea. Organízate bien y habrá tiempo para todo. De paso, cuida que tu energía no baje, toma muchos zumos naturales y evita estresarte porque esto juega en tu contra.

Virgo

Estás en un momento de plenitud y tu energía es aceptable, Virgo, pero podría ser mejor. Ponte como objetivo suprimir los ámbitos nocivos de diario que pueden intoxicar tu organismo. Comprueba que puedes divertirte y pasarlo bien sin recurrir a ciertas bebidas que pueden perjudicarte. En cuanto al tabaco, qué te voy a decir que tú no sepas. No te conviene. Elimina los tóxicos y tendrás más energía. Cámbialos a diario por buenas ensaladas de muchos colores y agua clara o zumos de frutas. Si estás tentada hoy de decirle a una amiga que vaya contigo al gimnasio, sociable Virgo, no es buena idea. Más adelante podrías tener dificultades con ella. Tu gimnasio resérvalo para ti sola, allí ya encontrarás personas para relacionarte. En el terreno sentimental, es momento de avanzar. Tal vez tu pareja sea algo reticente, pero lo va a pensar.

Libra

Tendrás hoy un día fabuloso si eres de las Libra que trabaja en ventas o marketing, también si tienes una tienda o un negocio, hoy los astros están a tu favor y los clientes se multiplicarán. Si trabajas por cuenta ajena es posible que hoy recibas un dinero extra por algún trabajo que lograste resolver muy bien. Y si perteneces al grupo de las autónomas puede presentarse la oportunidad de cerrar un buen trato para colaborar a diario con alguien de reconocido prestigio. Pero controla que el trabajo y los asuntos laborales no te hagan dejar un poco de lado a la familia. Intenta estar cerca de los tuyos a diario porque alguien pasa un momento difícil y te necesita. El amor está muy presente en tu vida, Libra, si no lo te has dado cuenta es que estás muy despistada.

Escorpio

Si este mes te has pasado a diario con los gastos, Escorpio, y ahora necesitas dinero para cubrir algo más pero no te llega, pide hoy ayuda a algún amigo de confianza que te pueda sacar del apuro, pero ponle fecha de devolución y cúmplela, un trato es un trato. No caigas el error de decirle vagamente “ya te lo devolveré” porque puede darte una respuesta negativa. Una persona que se mueve en tu círculo pero con la que no te relacionas a diario te ha notado preocupada y es probable que contacte hoy contigo para proponerte veros y hablar. Aunque te sorprenda este ofrecimiento, acepta la propuesta, Escorpio, porque puede que descubras a alguien que vale la pena conocer. Facilítale el camino, ya que se ha interesado. Es probable que acabe gustándote más de lo que te imaginas.

Sagitario

Estás a las puertas del fin de semana, Sagitario, pero probablemente tienes hoy alguna tarea entre manos que se te resiste a diario y además quizá estás ya fuera de plazo. Sacúdete la pereza de encima y ponte manos a la obra como haces a diario, con toda la energía que te sea posible. Te agradecerán el esfuerzo y no solo con palabras. En el terreno amoroso te estás sintiendo fuertemente atraída por alguien pero si ya estás con otra persona, no caigas en la tentación de jugar a dos bandas, Sagitario. Respeta a tu pareja y no le hagas lo que no te gustaría para ti. Si no te llevas bien con él, háblale y sé honesta. No acostumbras a mirar el pasado y deberías hacerlo con cierta frecuencia, o incluso a diario, porque de los errores que cometimos se aprende un montón.

Capricornio

Puedes sentirte satisfecha porque te hallas en un buen momento profesional, Capricornio. Hoy quizá tengas ocasión de hablar ante un grupo de personas en una reunión de trabajo y tus palabras serán muy bien recibidas. A partir de ahí te ganarás a diario el respeto de compañeros y superiores, que se han dado cuenta de que las ideas que tienes pueden dar mucho juego. El único problema es que sientes temor a que algo no salga bien, a que surjan complicaciones. Sé un poco más valiente y si pasa esto, arréglalo, tienes medios para hacerlo. En el amor, estás completamente obsesionada por una persona que no te hace ningún caso. Déjalo ya hoy y mira a tu alrededor, Capricornio, hay muchos otros dispuestos a conocerte y a relacionarse contigo. De hecho levantas pasiones a diario por donde pasas, aunque no te des cuenta.

Acuario

Acude hoy al trabajo preparada anímicamente, Acuario, porque pueden aparecer ciertos contratiempos distintos de los de diario. Enfréntate a ellos. Si es por un error tuyo, reconócelo y corrígelo. Bastará con eso. Pero si se trata de un error de otra persona y tú lo sabes, no te chives, que está muy feo y no reporta nada bueno. Apechuga y colabora para que el error se corrija. En el aspecto sentimental, si todavía estás libre porque ninguna de las personas con las que has salido te convence, a lo mejor es que siempre eliges el mismo patrón y tienen los mismos defectos. ¡Busca a alguien distinto!¡Explora en otros terrenos! Hoy una persona cercana intentará ponerte de los nervios, como hace a diario y lo peor es que lo consigue, Acuario. No se lo permitas. ¡Plántate de una vez por todas!

Piscis

Hoy el amor anda un poco rebelde para las nativas de Piscis. Si tienes pareja quizá tengas una bronca, una discusión por una cosa sin importancia de diario. Lo puedes arreglar fácilmente si quitas importancia al tema de la discusión y a la pelea en sí misma. Haz como que no ha pasado nada. Sobre todo procura no crear rencores. Tendrás también hoy noticias de una persona muy querida, que tiene algo bueno que contarte y puede ser que por fin haya encontrado el amor. Queda con esta persona y celebra la novedad que para ella es tan positiva. Te lo agradecerá. Si estás libre de compromiso, no andes a diario en busca de tu media naranja, el amor aparecerá solo y en el lugar que menos te esperas. Comprueba qué signo podría ser el ideal para mantener una relación. Aliméntate bien, toma fruta y renueva tu energía, que anda un poco por los suelos.