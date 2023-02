Descubrirás hoy, Aries, lo positivo que es entrar en una nueva etapa. Concéntrate más en lo que quieres alcanzar, Tauro, no pierdas de vista tus objetivos. Te irá bien, Géminis, practicar alguna actividad deportiva en grupo. Empieza a hacer cambios en tu rutina, Cáncer, te irá muy bien renovar ciertos hábitos. Te conviene esperar un poco antes de hacer ese cambio que deseas, Leo, ahora es arriesgado. Tu alma gemela pasa casi a diario por tu lado, Virgo, afina tu sexto sentido. Procura mostrarte más cercana con quienes te rodean, Libra, en algún momento les necesitarás. Si quieres cambiar de trabajo o promocionarte, Escorpio, hoy es un día fantástico.Recuerda que todo ciclo tiene que cerrarse, Sagitario, sólo así lo nuevo funcionará bien. Tu crisis de pareja, Capricornio, tiene solución, busca la salda más idónea. No has de dejar que todo pase por inercia, Acuario, toma la iniciativa. No proyectes tus frustraciones en la gente que te rodea, Piscis, aprende a superarlas.

Aries

Hoy es un buen momento para tomar decisiones importantes en el terreno laboral, Acuario. Atraviesas una buena época y a lo largo de esta jornada lo vas a sentir más que nunca. Se te ocurrirán muchas ideas para prosperar y además tienes la suerte de tu parte. Si andas en busca de trabajo, te va a salir bien. Descubrirás lo positivo de comenzar una nueva etapa. Que no te asalten los temores a diario si en el pasado fallaste en alguna ocasión y te quedaste estancada. No se va a repetir. Ahora tienes todo de tu parte para poder cumplir tus sueños a diario. En el terreno sentimental, es posible que una persona nueva esté entrando en tu corazón, Aries. Estás ilusionada pero quizá él crea que te falta un poco de ambición, aunque no sea cierto. Exponle hoy cuáles son tus planes para el futuro. Le sorprenderás.

Tauro

SI hoy no te sientes bien contigo misma, Tauro, es por algo que no logras sacarte de encima, una cosa que te hace daño a diario. Has de liberarte de ello, no es bueno permitir que las cosas que nos dañan sigan en nuestra existencia. Tanto si es una persona como si se trata de un mal hábito que has adquirido, has de intentar quitártelo de encima. Si lo haces tendrás una gran sensación de alivio y bienestar. En estos momentos deberías concentrarte más a diario en lo que quieres alcanzar, en tus objetivos, y no tanto en lo que estás haciendo ahora, que funciona por inercia, Tauro. No te lamentes porque a diario trabajas demasiado y quizá en algo que no llena del todo. Hoy ten por seguro que más adelante te llegará la recompensa y probablemente la posibilidad de cambiar de actividad.

Géminis

Estás en un momento en que necesitas abrirte al mundo, Géminis, vivir nuevas experiencias. Una buena forma de ampliar tus perspectivas es practicar alguna actividad física en grupo, como por ejemplo hacer “running” o ir en bici. Además te irá de perillas para tu físico y te introducirá en un modo de vida sano. Pero lo mejor de todo es que a diario puedes conocer gente nueva y muy interesante. Si hoy te surge la oportunidad de salir con los amigos el próximo fin de semana, apúntate sin dudarlo. Ya estás tardando en hacer la maleta. Hoy mismo empieza a planearlo. Es posible que te lleguen noticias de un primer amor que te marcó bastante y por el que has suspirado a diario, Géminis. Recuerda que el tiempo ha pasado y tú ahora piensas de otra manera.

Cáncer

Andas un poco insegura a diario, Cáncer, y hoy puedes acusar más todavía esta inseguridad. Se están generando cambios muy importantes en tu vida y los estás percibiendo negativamente. Aleja los temores que te invaden. Los cambios siempre son positivos y cualquier momento es bueno para la transformación. Todo ello te puede aportar muchas cosas geniales para el futuro. Hoy quizá te pasen ciertos acontecimientos sobre los que no tienes control. Date cuenta de esas cosas esenciales de la vida y empieza a hacer cambios a diario en tu rutina. Toma decisiones, serán importantes, Cáncer. Ahora es momento de determinar lo que te hace sentir bien a diario y no sólo lo que te aporta bienes materiales. En el aspecto sentimental, hoy procura darle a tu pareja el cariño que necesita. No dejes que se canse de esperar.

Leo

No estás hoy del mismo humor que es habitual en ti, Leo. Hasta la gente que te rodea ha notado que tu ánimo ha experimentado un bajón y alguien de confianza te lo dirá. Tómatelo en sentido positivo porque necesitas recuperar tu buen rollo y tu energía de diario. Quizá estés pensativa o preocupada porque te gustaría hacer un cambio un poco arriesgado. Ahora no es el momento porque todavía necesitas resolver algunos asuntos y tienes responsabilidades de las que no te puedes liberar. Por estos motivos tendrías que esperar un poco, ya que no tienes la seguridad de que este cambio fuera positivo. Espera algún tiempo, hasta que tu situación se consolide. Mientras, deja de aparcar tus cosas a diario para atender a los demás, Leo. En el amor, un poco más pasión hoy no te vendría mal.

Virgo

Si estabas preocupada por un tema que no sabías como resolver, Virgo, hoy una persona muy puesta en ello te dará un consejo y será muy importante no sólo para solucionar este tema puntual, sino también a diario para tu carrera profesional, sobre todo en la etapa que comenzarás a vivir muy pronto. Ahora has de dirigir tu vida a un camino de descubrimiento y en este proceso puede acompañarte también la persona amada. Es una gran oportunidad. Hoy una persona en la que puedes confiar te puede hacer la recomendación de que te apuntes a algún curso de meditación o de terapia oriental. Te iría bien practicarlo a diario por muchos motivos, Virgo. Tu alma gemela está pasando por tu lado casi a diario, pero todavía no os habéis dado cuenta de la fuerte conexión que existe entre vosotros.

Libra

Si hoy se te presenta una oportunidad para cambiar de trabajo, Libra, aunque andas suspirando a diario por ello, te asaltarán las dudas y los temores, porque en realidad te sientes muy vinculada a lo que realizas ahora. Puede que te ocurra y en este caso piensa que las oportunidades llegan y pasan rápidamente. Lo aconsejable es que busques tu propio camino o más adelante podrías arrepentirte. Actualmente, prestas mucha atención a cosas que carecen de importancia y esto no te beneficia. Mientras decides sobre este tema laboral, procura ser más cercana desde hoy mismo con las personas que te rodean a diario. Aunque creas que lo puedes todo tú sola y que incluso que te va mejor, Libra, esto no es así. Siempre habrá un momento en que necesites de la colaboración, el apoyo, o que otros te tiendan una mano.

Escorpio

Momento excelente para las Escorpio que desean cambiar trabajo y la que están esperando a diario la ocasión para promocionarse dentro de su empresa. Los astros están hoy a su favor y pueden llegar excelentes noticias en este sentido. Incluso puede que la propuesta sea mejor de lo que podían esperar. El terreno laboral está muy bien aspectado para las nativas de este signo, se proyectan cosas con mucho futuro. Es el momento de brillar y liderar a la gente, algo en lo que tienes mucha habilidad, aunque quizá no has sabido demostrarlo todavía. Si tienes una relación sentimental y crees que flojea, Escorpio, hoy saca fuerzas para que vuelva a resurgir, especialmente si llevas ya bastante tiempo con esta persona. Si tienes el corazón libre, resuelve tus conflictos anteriores o no conseguirás entrar con buen pie en una nueva relación.

Sagitario

No te valoras lo suficiente, Sagitario. Has de tener más confianza a diario en lo que vales, apreciar los talentos y cualidades que tienes, sobre todo en el aspecto profesional. Te estás viniendo hoy abajo y no sabes ver lo mucho que has logrado en este aspecto. Si lo piensas bien, te darás más valor a ti misma. Eres muy buena en el trabajo, pero a diario tiendes a dejar las cosas sin terminar. Si tienes algo en tu vida que dejaste a medias por dar prioridad a otras cosas, hoy es el momento de concluirlo. Has de terminarlo porque todo ciclo tiene que cerrarse para que las nuevas cosas funcionen bien. En el aspecto sentimental, Sagitario, parece que tienes llamando a tu puerta a una persona que te hizo daño. Quiere tu perdón, pero si no estás preparada y convencida, tómate tu tiempo.

Capricornio

Te causa preocupación el tema sentimental, Capricornio. Aunque creas que tu relación pasa por un momento crítico, ni se te ocurra pensar hoy pensar en ruptura. La mejor opción en tu caso es buscar la solución al problema. Si estás con una persona desde hace ya tiempo, los astros aconsejan que no dejes que todo se hunda. Cuando hay problemas de pareja o discusiones, aunque sean a diario, si existe verdadero amor, siempre hay una salida. Lo que te vendrá mejor es buscar tiempo para pensar serenamente. Apaga hoy el móvil unas horas, vete a un parque y piensa en soledad. Te ayudará incluso hacerlo a diario. Este tiempo de tranquilidad te ayudará a ver la solución a vuestra crisis, Capricornio. Es un buen momento para hablar con sinceridad y para poner sobre la mesa lo que os incomoda a ambos.

Acuario

Estás hoy un poco gruñona, Acuario, y esto no te beneficia. No te quejes si las cosas no funcionan a diario como tú desearías. La vida es como un gran viaje pero no has de conformarte con ser sólo un pasajero al que el tren lleva a donde quiere. Has de actuar, tomar decisiones sobre la ruta a seguir, establecer las paradas… Convéncete hoy de que no has de dejar que todo pase por inercia. Si lo haces así, es más que probable que no pase nada de lo que realmente quieres. En el aspecto laboral, si no estás satisfecha porque crees que cobras poco por la importancia de lo que haces, tienes dos opciones: reclamar un aumento o aprovechar las oportunidades que a diario se abren a tu paso y que son muchas porque eres realmente buena, Acuario. Encontrarías un nuevo empleo rápidamente.

Piscis

Hoy quizá tengas que hacer de protectora, Piscis, porque una amiga a la que quieres mucho se está dejando arrastrar a diario por amistades que no le aportan nada positivo. Hace tiempo que te has dado cuenta pero no dejes pasar el día de hoy para hacerle ver que no está tomando decisiones correctas y que se va a perjudicar mucho si sigue por este camino. En cuanto a ti, si te sientes frustrada por algún motivo, guarda la frustración para ti y no la proyectes en la gente que te quiere. Al contrario, si se trata de tu familia, haz todo lo posible a diario para que se sientan bien. Es una buena ocasión para demostrarles lo importantes que son en tu vida. También has de ser consciente hoy, Piscis, de que con tu sinceridad puedes herir la sensibilidad de alguien.