Evita las compras que no sean urgentes, Aries, precisarás el dinero para cosas más importantes. El amor llegará a tu vida, Tauro, pero no te impacientes porque no será de manera inmediata. Diviértete y disfruta del amor, Géminis, no dejes que las preocupaciones enturbien estas horas. Tienes un bajón de autoestima, Cáncer, totalmente infundado porque eres fantástica. Empiezas un nuevo ciclo, Leo, vivirás un cambio, una renovación muy positiva. Empieza a ver el lado positivo de la vida, Virgo, especialmente en lo que a la relación de pareja se refiere. Muéstrate más expresiva con tu chico, Libra, pon más entusiasmo. Ábrete al mundo y a las nuevas experiencias, Escorpio, evita encerrarte en ti misma. Ordena tu tiempo para que el trabajo te cunda, Sagitario, te sobrarán horas. No es buen momento para probar cosas nuevas, Capricornio, ni en el trabajo ni el amor. Cierra la página del pasado, Acuario, lo que tienes ahora es mucho mejor. Relaciónate hoy con tus hermanas o tus amigas, Piscis, pasar tiempo con ellas te ayudará a relajarte.

Aries

Una vez más, Aries, estás consiguiendo salir airosa del montón de trabajo que se te había acumulado a diario y hoy respiras más tranquila. Por eso tu cabeza empieza a dar vueltas alrededor de otros temas. Uno de ellos es algo que quieres hacer o comprar, pero que cuesta una pasta. Piénsalo bien y si no es una urgencia, que seguramente no lo es, espera a más adelante porque podrías precisar el dinero para otras cosas más necesarias. Si estás en pareja, Aries, hoy podrías sentir la tentación de tontear con alguien a quien acabas de conocer y que te ha deslumbrado. Piénsalo, podrías estropear lo que te ha costado tanto de construir a diario. Recuerda las etapas en las que te devoraron los celos, quizá incluso sin motivo. Sé consecuente y no quieras para otros lo que no te gustaría para ti. El futuro para los Aries en 2023 será prodigioso.

Tauro

Si hoy, Tauro, empiezas a sentir que estás más que harta con lo que te toca vivir en el ambiente laboral, porque a diario te sientes responsable de ciertas cosas que en realidad nada tienen que ver contigo, lo mejor es que empieces a buscar con calma otra salida.Necesitas estar tranquila en el trabajo, no hecha un manojo de nervios o estresada. No asumas hoy responsabilidades que no son tuyas. En el terreno sentimental, si estás ahora en una etapa de soledad pero deseas que llegue un amor, ten paciencia porque llegará pero no de manera inmediata.Puede que en estos momentos, Tauro, sientas nostalgia de alguna persona que dejaste escapar por otra que al final no resultó ser nada importante. No puedes cambiar el pasado pero tendrás más oportunidades a diario y habrás aprendido de este error.

Géminis

Todo el nerviosismo que acumulas a diario y lo estresada que te sientes ya desde primera hora de la mañana, Géminis, es por porque no enfocas bien el tema laboral. Te exigen mucho y tú todavía te exiges más. Además, ahora se están produciendo ciertos cambios que te desconciertan. Hoy no deberías dejar que te afecten. Quizá ha llegado el momento de empezar a explorar nuevas opciones porque todo esto acaba afectando a otros ámbitos de tu vida en sentido negativo. Hoy tu pareja llegará con una buena noticia que te ayudará a sobrellevar el estrés diario. Puede ser algo referente al tema económico, que os quitará un peso de encima, Géminis. Sal con él a celebrarlo, aprovecha este momento de distensión y de buen rollo. Diviértete y disfruta del amor. No dejes que otras preocupaciones enturbien estas horas.

Cáncer

Si te encuentras hoy con ciertos cambios en el trabajo, Cáncer, en lugar de agobiarte, procura que estas novedades te motiven a diario. Se trata de introducirte en algo nuevo y esto siempre es positivo. Tendrás muchas opciones para hacer la jornada más desafiante, como un reto. A ti te gustan estas cosas y sueles vivirlas con imaginación. Aprovecha hoy esta tendencia en tu beneficio. En el amor, si tienes el corazón libre y estás deseando conocer a una nueva persona en quien depositar tu amor y tu confianza, antes has de cambiar la percepción que tienes de ti misma. Esta soledad, que suele ser muy positiva, tu la ves a diario como que nadie se te acerca porque no resultas interesante ni atractiva. Bajón de autoestima,Cáncer. Mírate bien, eres fantástica y tendrás junto a ti a alguien maravilloso. Sin duda.

Leo

Hoy, Leo, comienza para ti un nuevo ciclo, en el que vivirás un cambio, una renovación y podrás sentirlo en cuanto abras los ojos. Comparte tu bienestar con los que te rodean, en especial a todas aquellas personas que a diario están pendientes de ti y se preocupan por lo que te pasa. Intenta pasar con ellos tiempo de calidad, no les veas sólo para cubrir el expediente. Dales todo tu calor y apoyo. Hoy puedes empezar invitando a tomar algo en tu casa a algunas personas de tu entorno más cercano, amigos y familia. El amor también te sonríe. No dejes que sea tu pareja quien lo ponga todo de su parte para que la relación funcione, Leo. Y si has conocido recientemente a alguien que te interesa, cuídale porque te dará mucho cariño. Los signos más compatibles contigo, Leo, para el amor son Leo y Libra.

Virgo

Aunque quizá nunca te has puesto a prueba, Virgo, tienes mucha capacidad y un talento innato para dirigir un equipo,para organizar el trabajo y hacer que todos tengan su misión y la desarrollen con satisfacción a diario. Hoy puedes tener la oportunidad de demostrarlo y de ponerte camino de un ascenso porque una persona de poder se va a fijar en ello. Es el momento de empezar a ver el lado positivo de la vida en lo que a la relación de pareja se refiere,Virgo. Si recientemente has pasado por una etapa de soledad y quizá de nostalgia, ahora el amor te ronda a diario y la persona que llegue viene para quedarse.Si ya tienes pareja, hoy será una jornada con mucho sentimiento, en la que el amor y la pasión flotarán en el ambiente. Consulta como será el futuro de los Virgo en 2023.

Libra

Has de empezar hoy a mirar las cosas desde otras perspectivas, Libra, no te quedes sólo con la tuya,escucha las opiniones de los demás.No pienses que siempre eres tú quien tiene razón, porque si en algún momento prestaras oídos a lo que piensan otros, podrías aprender mucho y avanzar más deprisa a diario.Hay muchas cosas que puedes mejorar pero antes tienes que cambiar de forma de pensar. Hoy pueden llegarte noticias de un amigo al que no ves desde hace tiempo y aunque a veces te has acordado de él, nunca te decidiste a llamarle. Ponte en contacto así que te sea posible porque hay algo que no sabes y que te sorprenderá, Libra. En el amor ya sabes que a diario has de poner más entusiasmo por tu parte. Tus sentimientos son profundos pero no sueles demostrarlos.

Escorpio

Puedes sentirte hoy satisfecha, Escorpio, porque estás en un inmejorable momento laboral. Has conseguido a diario armonizar el ambiente y mejorar las relaciones entre tus compañeros y con tus jefes. Ahora puede que percibas ir a trabajar como un placer, que es algo muy importante porque pasas allí un montón de horas y tu estado de ánimo depende mucho de lo que ocurra a diario en ese ambiente. Proponles hoy a tus colegas ir a tomar algo a la salida, será una sugerencia muy bien recibida por la mayoría. Además una de estas personas quiere comentarte un tema que te hará reír mucho. Evita encerrarte tanto en ti misma, ábrete al mundo y a las nuevas experiencias, Escorpio. Te sentaría bien salir a algún lugar en plena naturaleza con tu pareja o con una amiga. Proyéctalo para el fin de semana.

Sagitario

Todo marcha mucho mejor que hace unos días en el terreno financiero, Sagitario, pero tú sigues muy preocupada por este asunto. Estás sufriendo innecesariamente a diario, relájate un poco. Hoy, además, te pueden llegar buenas noticias sobre un dinero que prestaste o que pediste prestado. Llegará a ti en breve y te permitirá ir mucho más desahogada y darte algún capricho.Ahora es el momento de poner en orden tus prioridades y empezar a ahorrar para que en el futuro no tengas que sufrir para llegar a todo. En el trabajo no esperes a diario que todo funcione por inercia. ¡Actúa! Y ordena tu tiempo para que te cunda, Sagitario. En el terreno personal tienes mucha capacidad para hacer nuevos amigos. Hoy uno de ellos puede convertirse en alguien especial para ti. No pierdas esta oportunidad que quizá tarde en volver a presentarse.

Capricornio

Si por las mañanas te levantas con sensación de cansancio, o incluso de agotamiento, y desearías poder quedarte en la cama todo el día, Capricornio, no pienses que estás al borde de la depresión. Simplemente estás pasando por un bajón energético. Controla a diario lo que comes, sigue una dieta equilibrada y si hace falta toma un suplemento vitamínico. En pocos días estarás perfecta. También es que tienes gran cantidad de trabajo y vas a tope a diario. Te conviene establecer tiempos de descanso a lo largo de la jornada laboral. Si se te ha pasado por la cabeza la idea de cambiar de empleo, aléjala, porque ahora no es el momento, Capricornio. Piensa bien en las ventajas del que tienes y que los problemas son solucionables. No es momento de probar cosas nuevas, tampoco en el amor. Y así seguirá todo el año. El amor estará tranquilo para los Capricornio en 2023. Hoy valora lo que tienes.

Acuario

Aunque el tema laboral te está funcionando a diario de maravilla, Acuario, corres el riesgo de caer en la rutina. Has de darte cuenta hoy de que para seguir tu marcha ascendente has de hacer valer más tus ideas e iniciativas,que son las que te han encumbrado. Muestra toda tu creatividad, la valorarán mucho. En el terreno sentimental, hoy podría reaparecer una figura del pasado que te creará ciertas dudas sobre lo que pasó y lo que estás viviendo con otra persona. No dejes que se interponga en tu felicidad actual, acuario. Esta persona no tiene ahora cabida en tu vida, las circunstancias han cambiado y tú también. No sientas ninguna nostalgia porque te costaría caro. Deja este asunto zanjado y sigue adelante a diario con lo que tienes ahora, entre otras cosas porque es mucho mejor.

Piscis

Hoy pasarás un día entrañable, Piscis, y puede que también bastante divertido. En el trabajo todo marcha a la perfección a diario y se te valora mucho. Esto te proporciona mucha tranquilidad porque sabes que podrás alcanzar tus objetivos tranquilamente. Estás ahora sumamente positiva y ese estado de ánimo te ayuda mucho con todo lo demás. Si hoy sientes el deseo de verte con la gente que quieres o que te cae bien, aprovecha. Llama a tus hermanas o a tus amigas y vete a merendar y echar unas risas con ellas, Piscis. Por la noche, si tu corazón está libre, contacta con tus amigos para dar una vuelta y disfrutar de su compañía. Lo importante es pasarlo bien a diario y relajarse. Y si tienes pareja, hoy es el día ideal para una cenita romántica y una noche apasionada. Tu compatibilidad sentimental con signos como Cáncer o Leo es alta. Aprovéchalo