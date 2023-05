Sea cual sea tu situación, Aries, no decidas por impulso. Si estás en una relación seria, Tauro, necesita objetivos, planes de futuro. Si estás enamorada en secreto, Géminis, no descartes que él también lleve tiempo fijándose en ti. Hoy la persona con quien compartes tu vida, Cáncer, tal vez necesite un abrazo reconfortante. Si estás tonteando con alguien a través de las redes, Leo, sé consciente de que sólo se trata de un juego. Puede haber tormenta en las relaciones de largo recorrido, Virgo, recurre a la pasión para amainarla. Esa persona que hace poco ha llegado a u vida, Libra, se va a quedar un tiempo. Tienes que recuperar la iniciativa, Escorpio, cambia de actitud. Hay alguien que siempre se hace el encontradizo, Sagitario, te interesaría conocerle mejor. El destino te tiene reservada hoy una sorpresa, Capricornio, hará que te olvides de cualquier contratiempo. No muestres indiferencia o frialdad después de una pelea, Acuario, es una actitud muy hiriente y nadie la merece. Ese problema que crees que tienes con tu pareja, Piscis, no es tal, piensa en positivo.

Aries

Tienes un montón de cualidades, Aries, pero la paciencia no se cuenta precisamente entre ellas y hoy te conviene ejercitarla, aunque te resulte difícil. Tal vez te toque vivir una situación que te demostrará que es un error tomar decisiones por impulso, a la ligera. Sea lo que sea lo que te pase, no corras y cuenta a cien antes de actuar. Y tampoco trates de solucionar problemas sobre temas que no controlas. Te causará frustración. Hoy céntrate en el amor, Aries, porque estás pasando unos días muy buenos con tu pareja, que pueden ser importantes en tu futuro, y este domingo puede ser apoteósico, sobre todo al atardecer. También te conviene descansar un poco, relajarte, no sólo hoy sino a diario. Para ello nada mejor que un paseo con tu ser amado, una salida con amigos o sofá, peli y palomitas.

Tauro

Disfruta del día festivo y olvídate hoy de ciertos temas que te preocupan a diario innecesariamente. Tu vida profesional está muy bien aspectada, Tauro, y la ocasión que tanto has deseado cada vez está más cerca, sigue trabajando en esa dirección porque vas muy bien encaminada. Además emites buenas vibraciones que se transmiten a los demás y te ayudarán a conseguir lo que quieres. Deberías también utilizar esta táctica en tu vida amorosa, Tauro, porque anda un poco estancada. Si es una relación seria, necesita objetivos, planes de futuro. Si no quieres perder a esta persona con la que compartes la vida, empieza a poner en práctica todo esto o acabará cansándose de esperar. Hoy quizá recibas una invitación para salir con tu grupo de amigos, acéptala. Se hablará de temas que te interesan mucho.

Géminis

Hoy te sentirás tranquila y relajada, Géminis. Aprovecha el momento para reflexionar un poco sobre cómo te estás organizando a diario, porque lo verás con total claridad y podrás corregir los pequeños fallos. También te aparecerá diáfano el camino que has de seguir para seguir progresando. No dejes que las preocupaciones te perturben en este momento. Te conviene mantener a diario, durante todo el tiempo que te sea posible, este estado que tanto te beneficia, Géminis. En el ámbito sentimental, si en este momento estás empezando a salir con alguien, pon atención a lo que te cuenta, para conocerle mejor y saber cuál va a ser tu decisión respecto a él. Si estás enamorada en secreto y estás desanimada porque piensas que es un amor imposible, no descartes que él también lleve tiempo fijándose en ti.

Cáncer

Hoy será un día muy favorable para las Cáncer, porque cierta conjunción astral protege sus intereses en el terreno económico. Si has pasado una etapa de tener que sufrir a diario para llegar a fin de mes, a partir de hoy entras en un ciclo en el que irás prosperando económicamente. Pero ni se te ocurra tirar la casa por la ventana a la primera señal, que te estabilices también depende de tu actitud a diario, de que no gastes más de lo necesario e incluso de que ahorres. Disfruta de este momento y confía en tu intuición, que te hará detectar las oportunidades que se te van a ir presentando, Cáncer. En el terreno sentimental, recuerda que la pareja está para apoyarse mutuamente. Tal vez hoy esta persona con quien compartes tu vida necesite un abrazo reconfortante.

Leo

Estás hoy muy positiva, Leo, y no te cortarás un pelo a la hora de decir lo que piensas a alguien que te está incordiando a diario. La energía que te envuelve ahora te hace fuerte para enfrentarte a cualquier obstáculo y para luchar por lo que deseas. Aprovecha este buen momento que te proporcionan los astros. Si hoy tienes muchas invitaciones para salir a tomar algo o para participar en algún plan dominguero, inclínate por los grupos reducidos y con gente más cercana. Deja para más adelante las fiestas multitudinarias o con gente que apenas conoces, tiempo habrá en el futuro para ello, Leo. Si estás tonteando a diario con alguien a través de las redes, sé consciente de que por el momento sólo se trata de un juego. No te hagas demasiadas ilusiones, pero no te prives de divertirte.

Virgo

Hoy, Virgo, podrías enterarte que una persona te está criticando a diario. No te cortes y ve a pedirle explicaciones, a ver cuáles son los motivos que argumenta para ponerte como hoja de perejil. Hazlo con tu fina ironía, no seas brusca, mantente dignamente en tu sitio, pero cántale las cuarenta. Hoy no es un buen día para el amor, quizá haya tormenta de verano en las relaciones de largo recorrido. Si estás en este caso, recuerda que la pasión arregla muchos desaguisados, romántica Virgo. Y si hace poco tiempo que has empezado a salir con alguien, puede que hoy tengas la impresión de que él no sigue mostrando a diario el mismo interés que al principio. Puede que tenga otras preocupaciones ajenas por completo a lo vuestro. No decidas nada sin saber la verdad de este asunto.

Libra

Sueles ilusionarte pensando en las cosas que puedes hacer en el futuro, Libra, pero te cuesta dar los primeros pasos para conseguirlo. Actúas a diario como si todo sucediera por inercia. Empieza hoy mismo a moverte para conseguir lo que quieres, no lo dejes para ese mañana que nunca llega. Un método muy divertido para ello es seguir el patrón de las películas de detectives, Libra. Hoy cuelga en una plancha de corcho, todas las cosas referentes a aquello que quieres conseguir, notas, fotos, reportajes… y lo vas revisando a diario y ordenando, ampliando tus datos. Recuerda que la información es poder y tú poco a poco tendrás un montón que se traducirá en buenas ideas para tu proyecto. En el amor, si hace poco ha llegado a tu vida una persona, se va a quedar un tiempo.

Escorpio

Hoy te espera un día algo agitadito, Escorpio. Puedes tener momentos complicados en el terreno sentimental, de hecho te ha venido pasando a diario desde hace algún tiempo. Sin embargo, puedes reconducir cualquier problema porque se trata de cosas sin importancia. El caso es que te sabes toda la teoría, pero no haces nada por llevarla a la práctica. Estás funcionando por inercia, has dejado de idear salidas, de ver las cosas bajo un prisma positivo. Tienes que recuperar la iniciativa, Escorpio, porque esto se está notando a diario en tu relación de pareja , en especial si es de las de largo recorrido. Es posible que tu chico desee la seguridad de un compromiso y tú no estés por la labor, o a la inversa. No es algo insalvable, pero tienes que cambiar de actitud.

Sagitario

Hoy el amor está muy bien aspectado para las nativas de Sagitario, sea cual sea su situación sentimental. A diario estabas deseando un día como éste y por fin ha llegado. Si estás libre de compromiso, una persona que lleva tiempo fijándose en ti hoy te hará una invitación para compartir alguna salida o te propondrá algo para las próximas vacaciones. Aunque de entrada no seas muy receptiva a ello, desconfiada Sagitario, piensa que puedes pasarlo muy bien. También puede ser que alguien te esté enviando a diario señales que tú no has querido ver. Piensa quién se hace siempre el encontradizo contigo, quizá te interesaría conocerle mejor. Si estás en pareja, es probable que exista entre vosotros una gran compenetración. Hoy es un buen momento para pedirle que pase junto a ti mucho tiempo más que hasta ahora.

Capricornio

Te espera hoy un día bastante agitado, Capricornio, porque tendrás un pequeño conflicto en el ámbito social o en el familiar. No es culpa de nadie, las discusiones surgen a diario espontáneamente sin que nadie pueda impedirlo. A veces pasan cosas negativas por azar y éste seguramente es el caso. No quieras imponer tu criterio sobre los demás, la demás gente también tiene algo que decir y quizá aprendas mucho de su punto de vista. Esta situación quizá te haga venir abajo, porque las personas nacidas bajo el signo de Capricornio tienen esta tendencia cuando no salen las cosas como esperan, pero remontarás rápidamente porque el destino te reserva hoy una sorpresa muy agradable que te hará olvidar todo lo demás. Aprovecha bien el domingo, distráete, diviértete y olvídate de los problemas que te preocupan a diario, también tienen solución

Acuario

Hoy, Acuario, tendrás oportunidad de brillar y deslumbrar a alguien que te atrae y que consideras casi imposible de alcanzar. Sin embargo, corres el peligro de no darte cuenta de que es tu gran momento, como te suele ocurrir a diario. Abre bien los ojos porque las buenas ocasiones no avisan tocando la sirena. Y si eres de las Acuario que tienes una relación de pareja estable, aunque funciona muy bien es probable que a diario la pasión ande un poco escasa. Es normal cuando se ha vivido mucho tiempo juntos, pero has de hacer lo posible por recuperarla. Hoy sorpréndele con un cambio de actitud, muéstrate más afectuosa. También has de tener muy en cuenta no mostrar indiferencia o frialdad en ningún momento, ni tan siquiera después de una pelea. Es una actitud muy hiriente y nadie la merece.

Piscis

Tu piedra en el zapato, Piscis, es que te preocupas por cosas que no existen. Es probable que hoy domingo, en lugar de pensar en planes divertidos, te dejes invadir por la melancolía. Crees que no pasas por una buena racha, que a diario vives momentos complicados, pero no es así. La vida no es una línea recta, tiene muchas variaciones que a veces duran horas o a veces se prolongan en el tiempo. Pero le pasa a todo el mundo a diario, así que haz el favor de levantar el ánimo, nostálgica Piscis, porque hoy mismo la vida puede sorprenderte con algo que te ilusiona y que te hará el camino más fácil o quizá te inclinará a un cambio de rumbo. Piensa en positivo porque ese problema que tienes con tu pareja tampoco es tal.