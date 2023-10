Horóscopo del lunes 30 de octubre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se ocuparán de temas centrales para organizar bien su semana arianos. Hay movimientos de finanzas que tienen que hacer, pago de deudas, cobros, firmas de contratos. Cesarían las sensaciones de angustia por el pasado. Momento de color: naranja.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Quizás detener movimientos financieros y esperar unos días, salvo que deban hoy firmar. Lean bien y defiendan lo suyo. Protestar en la familia no es beneficioso, lo que hace que las cosas se solucionen es ponerse de acuerdo. Canalización de energía. Momento de color: rosa.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Amplían sus conocimientos sobre materias que les interesan. Trabajo natural de su intelecto geminianos que les dará la llave del éxito en sus proyectos. Valor simbólico en diálogo con personas de su entorno con mucha emoción. Verdad. Momento de color: plateado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No falla cuando se dice la verdad. La base es no mentir porque aliviana el peso en las almas. Revean sus papeles y aquellos trámites que tengan pendientes. Novedades en el plano económico que ayudarán poder realizar mejorías. Momento de color: celeste.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Podrían hoy llegar a vislumbrar cosas nuevas que vendrían de la mano de mejoras económicas. Aprovechen para realizar algún tipo de ahorro, por mínimo que sea. Observan en su interior que hay más ganas de profundizar el compromiso afectivo. Momento de color: gris suave.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mucho trabajo en esta jornada algo cansadora y a destiempo. Aún así verán buenos resultados que deberán valorar. Hay alegría en la familia con novedades satisfactorias y de progreso. Procuren dormir mejor. Momento de color: anaranjado.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Mantener compromisos a veces es complicado debido al contexto de las cosas. Planteen. Día con bastante stress, hagan el esfuerzo de poder dominarlo y cambiar la vibración hacia mejores maneras de ver y sentir las cosas. Momento de color: colorado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) En virtud de la experiencia que han tenido con esa persona de su interés, revisen qué hacer, cómo seguir y para qué. Separar la obsesión de lo que realmente y sin obstinación se siente. Finanzas para controlar. Momento de color: ocre.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día a día irán conociendo detalles y obtendrán certezas respecto a esa inversión o negociación que tienen que realizar. Cuiden el dinero ganado y vayan paso a paso. Asesórense. Los corazones algo distantes. Momento de color: verde tenue.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Verán el resultado de sus esfuerzos en el área de las actividades. Consiguen establecerse y fortalecer sus posiciones en el ámbito laboral. Abren sus brazos para abrir puertas más condescendientes con los suyos. Momento de color: arándano.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Objetivos claros que los habilitan a poder plantear sus intenciones y pretensiones en el ámbito laboral. Misma intensidad respecto a los afectos, con ganas de poder mejorar, corregir y optimizar los vínculos. Entusiasmo. Momento de color: azul Francia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sienten semanas largas en sus hombros dadas las emociones dispares o fluctuantes. Equilibrar y dejar pasar los malos recuerdos sanará dolores. Posibles cambios en el trabajo positivos, comienzos con buena expectación. Momento de color: lavanda.





Horóscopo del martes 31 de octubre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día prometedor en el ámbito laboral. Llegan a poder acceder a nuevas condiciones y mejoras. Aprovechen las circunstancias. Sienten mayor impulso y confianza en sus planes. Hay mejor energía en el plano afectivo. Momento de color: lima.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La preocupación está de más en este día el cual está muy bien aspectado. Hacer y movilizarse es buscar las soluciones. Tómense un tiempo para ustedes, para pensar y planificar de nuevo algunas cosas. Evaluación. Momento de color: amaranto.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aprovechen para recargar sus energías de manera favorable, sin caer en angustias ni preocupaciones que extreman sus nervios de manera desfavorable. Hoy es un buen día para firmas, reuniones o arreglos. Momento de color: amarillo fuerte.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día en el que el éxito pasaría y de manera destacada por el ámbito de las actividades. Esfuerzo reconocido. Aprovechen para recuperar la confianza en ustedes mismos, les ayudará a poder manejarse con mayor certeza y tranquilidad. Momento de color:



Leo (23 de julio al 21 de agosto) No es para alarmarse si las cosas no salen como esperaban. Hay asuntos que no dependen de uno mismo y que debemos esperar a que los tiempos y las energías coincidan para el éxito. Y eso, siempre pasa, el Universo genera. Momento de color: oro.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Apoyo y acompañamiento en este día de resoluciones o respuestas. Llegan mansamente palabras hacia ustedes que los alegrarán y alentarán. Háganse el rato para realizar alguna caminata o poder sentarse en una plaza. Momento de color: azul.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Arrepentimiento de ciertas palabras emitidas al viento. Algo bastante común en los librianos, logran visualizar los efectos. Día laboral intenso con bastante cansancio que sabrán premiar hacia el final el día. Relax. Momento de color: té verde.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Aprovechan esta jornada para ponerse al día con trámites y movimiento de papeles. Amenas charlas con personas del ámbito social que conocerían y llegarían a realizar futuros proyectos. Momento de color: amarillo fuerte.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Elementos del pasado que arriban como oleadas hacia sus mentes y corazones. Esquiven desde su intelecto lo que les haga daño. La razón es importante. Hay novedades en el plano financiero que les ayudarían bastante. Momento de color: azul.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Desde la predisposición hoy deciden llegar a acordar, a concertara deliberar sobre asuntos pendientes en el área laboral. Buscan la concreción de actos esperados para lograr poner fin a cosas o poder comenzar exitosamente. Momento de color: añil.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Visitan lugares tanto mentales como físicos en este día con mucha creatividad que les inspirará la realización de cosas que les interesan. Actividad mezclada con decisiones a tomar en varios aspectos. Realización. Momento de color: plateado.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos a arremangarse y a tratar de continuar con esas cosas que dejan para otro momento en todos los ámbitos. Escuchan propuestas que llegarían de la mano de personas que conocen desde la esfera social. Progresión. Momento de color: cristal.





Horóscopo del miércoles 1 de noviembre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) No sería un día como para tomar decisiones de alta importancia. Incursionen más y esperen pisar firme. Posible incertidumbre en el plano afectivo dándoles quizás una mayor gana de querer charlar las cosas. Momento de color: gris suave.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) En momentos difíciles no es malo pensar que siempre hay algo peor en esta vida que puede pasar. El mundo tiene estas pruebas que sin duda podemos pasarlas y salir aireosos. Miércoles con alta racionalidad. Momento de color: amarillo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los puntos importantes para este miércoles iluminado, es focalizarse bien en los objetivos que desean lograr. Esfuerzos valorados y encaminados. Hoy se sienten especiales para todo lo que refiera a negociaciones. Amor pleno. Momento de color: oro.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No tiren por la borda lo que han podido lograr, o crearon con tanto esfuerzo en el plano afectivo. Punto de partida y cierre de etapa insegura en el plano de las actividades. Avanzan con paso firme en el terreno cómodamente. Momento de color: celeste.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos lo más importante son sus brillos internos que a veces quieren ocultar. La ternura no quita fortaleza, sean sin miedo. Cambios singulares en el área de las actividades con resultados que se aceptan y traen beneficios. Momento de color: mora.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos no colapsen sus energías con cosas que no merecen esa importancia. La salida siempre es calmar y seguir adelante. Hoy acuerdan asuntos, cierran contratos o arreglos acercándose a lo que esperaban. Momento de color: turquesa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Consideraciones y nuevos puntos de vista ante disyuntivas posibles. Es libriana la duda, pero las certezas en sus sentimientos o pensamientos superarán ampliamente cualquier obstáculo. Cumplan con ustedes mismos. Momento de color: oro.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Así como hay errores cometidos por ustedes mismos, hay faltas de otros que marcan en algunos el continuar o no con vínculos. Opciones en el área de las actividades pudiendo llegar a elegir la mejor opción. Momento de color: caoba.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Momento ideal para hacer modificaciones en sus rutinas diarias en las que podrían sumarse actividades físicas. No descarten poder verse con amigos y poder conversar de sus cosas, siempre hay aportes positivos. Momento de color: rosa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Verán llegar los frutos de sus esfuerzos y aportes en su área laboral. Es menester concluyan ciertos trámites que tiene que hacer. Les llamará la atención de manera favorable verse con mejor energía y optimismo. Momento de color: naranja.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos a veces la rutina les consume toda la energía del día, siguiendo en la noche quizás sacándoles el sueño. No es sano ni sirve. Hay que trabajar el interior para poder racionalizar e internalizar mejor por ustedes mismos. Momento de color: rosa.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día con ganas de pensar y plantearse cosas en el plano afectivo. Quienes estén en pareja verán mayor atracción y quienes no, es posible tengan la posibilidad de concordar con alguien nuevo en sus vidas. Momento de color: frutilla.







Horóscopo del jueves 2 de noviembre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se recuperan emocionalmente de algunas vivencias que no fueron buenas. Consideremos que todo lo que se vive tiene su mensaje, o sentido, nada es al azar por horrible que sea. Pero la vida es más alegría que tristeza, siempre. Momento de color: perla.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sentirán que hacen trabajos extra acrecentando sus responsabilidades. Equilibren la energía del día y confíen en sus habilidades. Disfrute en el plano afectivo dándoles sabores y tintes que colorean sus ansias de ser más felices. Momento de color: caramelo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Despiertan con mucha energía en este día jupiteariano iluminando el poder de cada uno para realizar. Actividad interesante que los hará sentirse realizados. Planes que tienen ganas de llevar adelante con sus parejas o conseguirlas. Momento de color: plata.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se preguntan ustedes mismos cosas que a veces les cuesta ver o recordar. Sirve siempre y a la vez es maravilloso encontrarse con uno mismo. Luminosidad. Se verán recompensados y valorados. Momento de color: zafiro.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Elijan personas no tóxicas para poder vivir mejor y más sanamente. A veces nos acostumbramos a modos o circunstancias negativas. Importa salir de eso, la vida ofrece siempre mejoría en todos los aspectos. Momento de color: cristalino.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se sorprenderán al notar que las cosas se van dando. Día para poner los ánimos arriba y desde la sonrisa afrontar lo que toque. El amor con algo de distancia que los lleva a pensar y volver a pensar qué medidas tomar. Momento de color: azul.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Libra ayuda a los demás y desde allí logra un halo de paz y armonía que los hace evolucionar. Hoy demostrarán sus valores. Un proyecto que tienen en mente desde lo creativo podrían empezar a tratar de plasmarlo. Momento de color: blanco.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los lazos afectivos en esta jornada jupiteriana se verán algo afectados. Insistan con ustedes mismos en poder calmar los impulsos y palabras que ofendan. Recuerdos que sobreviven en el plano afectivo. Ansiedad. Momento de color: menta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Un cambio de palabras podría costarles bastante en el plano de las actividades. Pronunciarse es importante, sin lastimar al otro. Confían en sus instintos en el plano financiero en este jueves promisorio. Momento de color: azul acero.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sería propicio en este día en el que las cosas se presentan con una impronta de justicia, que traten de poner todos los papeles en la mesa. Digan, pidan, revoquen o anulen lo que no está bien y es esto en todos los planos. Momento de color: oro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) A media máquina sienten su día para poder llevar a cabo todas sus actividades y compromisos. Hay veces que no podemos con todo y eso hay que tenerlo en cuenta. Con el ánimo más alto y con mayor soltura, sentirán que pueden. Momento de color: sol.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) El poder decir lo que sienten en este día será de ustedes. Tanto desde lo afectivo como lo laboral. Tratativas de poder conseguir mejoras en sus finanzas que podrían salir bien. Mantengan distancia con esas personas tóxicas. Momento de color: cian.







Horóscopo del viernes 3 de noviembre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin duda un viernes activo con emociones altivas y a la vez sensibles. Lo inestable deberían poder manejarlo en pos de ustedes mismos y de quienes los rodean. Lugar ganado en el plano de las actividades. Ventaja. Momento de color: mora.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Novedades en el plano afectivo venusinos, que les darán alegrías con ilusiones más concretas. Los altibajos emocionales debieran ser menos presentes en pos de establecer una rutina más calma y prometedora. Momento de color: uva negra.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El objetivo de este viernes sería llegar a terminar esos trámites o movimientos de papeles que sería importante lograr. Recorren emocionalmente escenas del pasado amoroso, dándoles algo de nostalgia. Sentimientos. Momento de color: cobre.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para concretar citas o entrevistas que les darían un panorama más satisfactorio en el plano de las actividades. Mejoras y chances. Los corazones cancerianos con cierta necesidad de ser más contenidos y escuchados. Momento de color: lacre.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Visitas inesperadas que les atarean el día aunque con alegría. No sientan como amenaza cuando se le advierte algo en el plano de las actividades. Ese fuego regente a veces tiene las llamas muy altas. Comprensión. Efusividad. Momento de color: agua.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día para evacuar dudas y hacer esas preguntas que a veces no nos animamos. Sobre todo en el trabajo es donde no tenemos que temer decir. Intuición financiera que les traerá buena mejora, piensen bien. Momento de color: aguamarina.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los vínculos afectivos se nutren no sólo del amor que se siente, sin diálogo, respeto y comprensión, difícil llegar a ser felices. Piensen mejor sus estrategias en el plano de las finanzas. Deudas, pagos y cobros. Objetivos que cumplirán. Momento de color: amarillo fuerte.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Les advierten sobre sus gastos a modo de tratar de frenar un poco los que no son necesarios. Aprendizaje. Conexión especial con personas que podrían conocer aquellos que no tienen parejas. Sociabilidad. Momento de color:



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los dichos de otros que queden en sus bocas. Ustedes no debieran involucrarse en asuntos que no les daría ningún beneficio. Las actividades pasarían sobre todo por el lado de cierto crecimiento económico. Momento de color: rojo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aterciopelada sensación en el plano afectivo para aquellos que recién comienzan relaciones amorosas. Los que tienen pareja no estaría de más agasajar y demostrar más lo que sienten. Viernes calmo en lo laboral. Momento de color: rosa.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con la máxima creatividad realizarán sus labores con mucha capacidad y certeza. Disfrute máximo en reuniones sociales sintiéndose en su salsa. Aprovechen esta jornada iluminada. Momento de color: fucsia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Nutrir los vínculos afectivos es importante. A veces la rutina que vivimos nos hace olvidar de las cosas realmente necesarias para poder ser felices. Comienzos laborales bien aspectados, reuniones, entrevistas y firmas. Momento de color: dorado.







Horóscopo del sábado 4 de noviembre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Paseos y encuentros que les darán distensión y alegría. Planifican internamente llegar a formalizar con sus parejas aquellos que recién empiezan. Las ya consolidadas tendrán como un recupero de ilusiones y frescura. Momento de color: rosa suave.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Permanecen muchos en sus casas para hacer orden, limpieza, movimiento de muebles, mucho aire, renovación. Las energías hay que moverlas, transmutarlas. Día creativo en el que aprovecharán a realizar tareas artísticas. Momento de color: fucsia.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día con algunas distracciones cuiden sus cosas al salir. Son momentos a la vez tranquilos que les apareja llegada de buenas nuevas en el plano familiar. Tranquilidad que hay que valorar y disfrutar, remordimientos afuera. Momento de color: crema.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Refugian sus pensamientos en mejores expectativas respecto a las finanzas y la situación económica organizando mejor sus gastos y manejo del dinero. Gratifican su empatía amigos y allegados haciéndoles sentir queridos. Momento de color: verde mar.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) A veces estamos convencidos sobre la impresión que tenemos de ciertas cosas. Hoy abren sus mentes y son más objetivos. La búsqueda de la verdad es una de las actitudes más importantes que podemos tener. Iluminación. Momento de color: lila.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) así como hay cosas para olvidar hay otras que se les debe re pensar y modificar actitudes. Este sábado saturniano les da tiempo y conciencia lúcida que deberán aprovechar para cambiar y evolucionar. Momento de color: azabache.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Por más que pongamos lo mejor de lo nuestro y cedamos en todo, hay personas que no valoran nada y tienen la pobreza de la soberbia. Sigan su camino librianos, este mundo está lleno de gente buena. Liberación. Momento de color: celeste.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Ese cansancio interno respecto a la parte afectiva les generará mayores ganas de poder terminar con lo que los angustia. Surgen siempre escorpianos, ustedes son el Ave Fénix. Conciben realizar cambios. Momento de color: amatista.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos hoy el amor les hace picar el bichito de la seducción y las ganas de poder estar bien con sus parejas o lograr una. Dejan de lado rencores y se sumen en el sentir. Hay vacaciones mentales con frescor y color. Momento de color: frutilla.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Incertidumbre por respuestas que no llegan y que es menester tenerlas. Hagan de su paciencia un don y asuman que el tiempo muchas veces es quien manda. Piensan en alternativas laborales que les interesan. Momento de color: amarillo.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Posibilidades en el ámbito de las actividades que los favorecerá en avances y logros. Mentes puestas en proyectos y deseos. Acuarianos tómense un respiro para poder sentirse mejor, dados los nervios y el desgaste de energía. Momento de color: cian.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos abran sus puertas y sientan la luz del sol o el aire con aroma a vida. Eviten caer en ánimos negativos que sólo aparejan pena y desgaste. Usen la espiritualidad que tienen y que es profunda. Autonomía y liberación. Momento de color: blanco.







Horóscopo del domingo 5 de noviembre.



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sorpresas agradables en este día que debiera ser calmo y valorarlo. Busquen apreciar las buenas cosas que tienen o que les pasan y disfruten. En sus mentes propuestas que querrían hacer para poder acrecentar sus beneficios. Momento de color: sol.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aprovechen la jornada para poder buscar comodidad y bienestar. Salgan, disfruten, aprovechen para reencontrarse con amigos o familiares que no ven hace tiempo, la afectuosidad es primordial. Momento de color: anaranjado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Permitan desafiarse en la seducción y en el juego que inspira incluso lo romántico. Explayen sus sueños en materialidad. Es enriquecedor encontrar en el otro sus mejores partes y aceptar las que no nos agraden. Etapa nueva. Momento de color: anís.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reencuentros y llamados que los alegrarán. Dejen la rutina algo exigente que tienen respecto al hogar y aprovechen invitaciones o reuniones para poder distenderse y disfrutar de las bellas cosas que la vida nos ofrece. Momento de color: jazmín.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Que las situaciones que los incomodan que ocurren en sus lugares de trabajo, no les arruinen el día. Cada cosa en su lugar y cada vivencia de acuerdo al momento también. Sin victimizarse, en todo caso, reconozcan sus fallas también. Momento de color: azul profundo.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Están en buen momento para poder decidir realizar cambios en sus modos o actitudes que serían más benéficas no sólo para ustedes sino también para su entorno. Calman los ánimos conflictivos, desaparecen, se desvanecen. Momento de color: amatista.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no pierdan la dimensión que simplemente tienen algunos de sus problemas. Debieran aprender a darle a cada cosa no sólo su lugar sino la importancia emocional que tienen. Todo no es igual. Calma. Momento de color: lila.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Fuerte avance en sus actividades, llamados y actividad social que los hará sentir que están en plena semana. Ocupen su tiempo y aprovechen cada minuto. Evolución, desarrollo y prosperidad que a la vez deberán hacer valer. Momento de color: amarillo fuerte.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Focalizan sus energías en algo nuevo que aspiran poder proyectar. Con ganas de expresar a quienes quieren sus afectos valorando la importancia que esto tiene. Abordar interiormente la reflexión de lo importante en la vida. Momento de color: rosa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Impacto por reacciones ante sus novedades que son buenas. Es un buen momento para hacer cambios que aunque sean pequeños van a reconfortar sus almas. Miren la posibilidad de realizar reuniones con amigos o familia. Momento de color: celeste.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Presten atención a los consejos o advertencias que reciben por parte de quienes los quieren, no se equivocarán. Perspectivas con mucho valor se le presentarán en el plano laboral, aún así conversarán sobre las finanzas. Momento de color: azul Francia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Suenan como sirenas en sus mentes el llamado a poder cambiar algunas cosas de sus rutinas que les hacen sentir mucha tensión. Lejana está esa posibilidad de volver con esas personas del pasado. Momento de color: agua transparente.