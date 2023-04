Compartir gastos con la pareja, Aries, es lo más normal del mundo. Esa persona que te gusta, Tauro, responderá mejor si no se siente presionada. Empieza a salir de tu zona de confort, Géminis, te esperan grandes éxitos. Dale un poco de marcha a tu relación sentimental, Cáncer, la está necesitando. Resuelve los conflictos con tu chico, Leo, hablando más con él y poniéndote en su lugar. Hoy puedes dar con el amor de tu vida, Virgo, te llegará por una vía insospechada. Buen momento para conocer mejor a la gente que te rodea, Libra, y apartarte de alguien que no te conviene. Te vendrán hoy a la mente grandes ideas, Escorpio, te servirán para prosperar. Necesitas reconducir todo aquello que te interesa, Sagitario, lo estás mezclando con cosas menos importantes. Calibra muy bien los pros y los contras de algo que deseas pero que tiene sus riesgos, Capricornio, piensa antes de actuar. Del pasado, Acuario, sólo has de recordar lo que te puede ayudar hoy, en el presente. No te dejes influenciar por los chismes, Piscis, pero averigua lo que desconoces.

Aries

Aunque normalmente ganas lo suficiente para vivir bien, Aries, ciertos gastos imprevistos y que a diario has sido un poco derrochona, te están pasando factura. Hoy puede que tu economía ande cojeando y estés de bastante mal humor. A partir de ahí quizá ya lo ves todo negro, cuando en realidad tampoco hay para tanto. Son las circunstancias las que alteran tu estado de ánimo y te hacen percibirlo todo bajo un prisma negativo. Anímate, porque dentro de muy poco volverás a tener dinero en el bolsillo y todo te parecerá mucho más fácil, Aries. Adminístrate bien a diario y no vuelvas a pasar tontamente por esos apuros. No tienes ninguna necesidad de ello. También empieza a pensar hoy en no mostrarte tan generosa. Compartir gastos con la pareja o con los amigos es lo más normal del mundo y deberías aprenderlo.

Tauro

Este chico que tanto te atrae no está pasando de ti, Tauro, le interesas, pero es que a veces te muestras demasiado intensa. Te lanzas con demasiado ímpetu en el amor, quieres correr mucho a diario y a veces estas cosas necesitan ir más lentas. Te pueden pasar dos cosas, que con las prisas por avanzar no calibres bien los valores de quien tienes a tu lado y también que des pasos de los que luego tal vez te arrepientas. Prueba hoy a vivir más pausadamente, disfrutando de cada momento, porque todo tiene su encanto y en el amor mucho más. Hoy puede ser un día magnífico para empezar a funcionar a diario con esta nueva filosofía, Tauro. Te asombrarás de ver los buenos resultados que te da con esa persona que responderá mejor si no se siente presionada.

Géminis

Has de hacer hoy mismo algunos cambios en tu rutina de diario, Géminis, tu cuerpo y tu mente te lo piden a gritos después de una etapa bastante intensa. Es probable que no hayas enfocado bien ciertas situaciones. Estás experimentando una cierta monotonía y te vas acomodando a ella, pero tienes que hacer precisamente lo contrario. Tienes una gran visión de futuro y lo que tienes que hacer es salir de tu zona cómoda y ponerte manos a la obra en los temas que dentro de unos días, después de esta Semana Santa, estarán en primer plano. Si lo haces, te traerá grandes beneficios. Hoy una amistad del pasado puede reaparecer en tu vida y te sentirás muy feliz a diario con este contacto, Géminis. Si al leer esto te viene alguien concreto a la mente, da tú el primer paso, envíale un mensajito.

Cáncer

Estás demasiado pendiente a diario de lo que crees que son tus obligaciones, Cáncer, te impones más cosas de las que te corresponden y acabas olvidándote de ti misma y de tus necesidades. Si hoy te sientes estresada es por esta causa. Tú también necesitas un tiempo de relax para desconectar, hablar con la gente. Eres muy comunicativa y cuando entras en ese círculo cerrado echas de menos ese darle al pico, las largas charlas con las amigas, echar unas risas con tu gente o chatear con ese grupo que te hacen olvidar las penas. Hoy puedes empezar por hacer algo de esto y también a darle un poco de marcha a tu relación sentimental, Cáncer, la está necesitando. Hoy dos cosas son importantes: organizarte para que todo funcione lo mejor posible y seguir conectada con el mundo.

Leo

Atraviesas un período estable, Leo, pero esto no significa que puntualmente, como hoy mismo, aparezca algún nubarrón en el horizonte, algo normal con lo que se encuentra a diario mucha gente Procura mantener la moral alta porque acabará pasando como las tormentas de verano. Hoy puedes tener un pequeño conflicto con tu pareja pero tienes que verlo en su justa dimensión. Si estás pensando en tomar distancia para que él te eche de menos, no lo hagas. La forma de solucionarlo es justamente todo lo contrario, habla más con él y acepta también su forma de ver las cosas. Seguro que hay un punto medio donde podéis entenderos muy bien. Cuida tu relación y cuídate tú misma, Leo, que no descansas lo suficiente ni te tomas un respiro. Has de disponer a diario de tiempo para el ocio y la diversión.

Virgo

Si no tienes a tu chico cerca, Virgo, hoy será de estos días de mensajitos, llamadas…. Reina el romanticismo en el ambiente, también para quienes esperan a diario que llegue su media naranja. Cuando la persona amada está lejos, en ocasiones es un revulsivo que reaviva la pasión. Si estás en esta situación, echando de menos a tu chico a diario, acéptalo hoy como algo positivo. Desear con todas tus fuerzas el día del reencuentro, es una buena señal. Hoy para las Virgo, en general, es un día genial para el amor, lo notarás desde primera hora y a lo largo de toda la jornada. Si eres un corazón libre, mantente alerta a las señales porque hoy puede aparecer en tu vida esa persona que te hará vibrar y te llegará por una vía bien distinta a la que siempre habías imaginado.

Libra

Estás empezando hoy, por fin, a sentirte como pez en el agua en tu hogar, Libra, en especial si estás a diario con alguien con quien congenias porque esto te hace sentir muy bien. Estás ahora en un momento de crecimiento espiritual, de meditación, de reflexiones profundas. Estos días de Semana Santa te vendrán muy bien para tomarte este tiempo que tanto necesitas aunque quizá no hayas reparado en ello. También hoy es momento de conocer mejor a la gente de tu entorno más cercano. Quizá te encuentres con alguna “oveja negra” en tu grupo de amistades. Es alguien que siempre quiere meter baza y que te lleva mucho la contraria a diario. Es una persona envidiosa y detectarás rápidamente de quien se trata. No seas muy expeditiva, Libra, al menos en estos momentos, pero aléjale de tu entorno todo lo que puedas.

Escorpio

Hoy, Escorpio, tendrás la inspiración a tope y mucha creatividad. Si te dedicas a una profesión en la que intervienen estos factores, hoy tendrás un día fantástico y muy productivo. Todas las Escorpio, en general, tendrán grandes ideas que les servirán para prosperar. Si eres de las que en estos días anda en busca de empleo, no dejes de anotar a diario todo aquello que te venga a la mente porque va a ser de gran utilidad. Si esta tarde te sientes saturada, despéjate un poco, busca distracción. Si no te apetece salir de casa, aprovecha las infinitas posibilidades que encontrarás en internet: cine, teatro, exposiciones, viajes, gastronomía, música, arte... Te sentirás reconfortada, relajada y será algo estupendo para mantener tu bienestar físico y emocional. Es importante que mantengas este tono y esta actitud mental a diario. No bajes la guardia.

Sagitario

Céntrate hoy en lo que realmente te interesa ahora, Sagitario, y no te dejes vencer por la ansiedad o el mal humor. Párate un momento a reflexionar y te darás cuenta de que organizando tus actividades a diario, tu vida puede mejorar increíblemente. Ya tenías que haberlo intentado, pero nunca es tarde para empezar. Dicen que los hábitos se adquieren en 21 días. Es el momento de modificar aquello que te ha estado perjudicando. Comer mejor, hacer ejercicio, pensar más positivamente... Busca soluciones a los contratiempos, Sagitario. Tienes suficiente imaginación como para trazar un buen plan de puesta a punto. Estás experimentando a diario grandes cambios en tu vida y esto te tiene un poco desconcertada. Por eso, precisamente necesitas reconducir de nuevo todo aquello que te interesa y que mezclas con cosas que no son tan importantes.

Capricornio

Una persona de tu círculo más cercano pero a quien no ves a diario, Capricornio, necesita tu apoyo moral. Quizá no se atreva a pedírtelo por no causar molestias y por eso eres tú quien hoy tiene que hacer pasos para averiguar quién lo está pasando fatal. Hoy es probable que te lleguen noticias relacionadas con tu vida profesional y que quizá impliquen tomar una decisión importante. Has de calibrar muy bien los pros y los contras de algo que deseas mucho pero que también tiene sus riesgos. Esta semana tendrás tiempo para pensarlo bien, no te precipites en tus conclusiones, Capricornio. Pide consejo a la gente de confianza con experiencia en esos temas. Con sus opiniones podrás decidir mucho mejor. Pero no te quepa duda de que una vez haya pasado toda esta tormenta de acontecimientos, la situación será positiva para ti a diario.

Acuario

Últimamente te estás dejando vencer a diario por la nostalgia, Acuario, y esto siempre va en tu contra. Del pasado sólo has de recordar lo que te puede ayudar hoy, en el presente, todo lo demás está de sobra. Sería una pena que te estuvieras atormentando ahora con aquello de lo que pudo haber sido y no fue. No te servirá de nada y además te impedirá ver las múltiples oportunidades que tienes ante ti a diario de cara al futuro. Empieza a prepararte hoy mismo hoy para esta nueva etapa. Deja salir esta energía que te hace brillar con luz propia y que te convierte en el centro de atracción allí donde vas, carismática Acuario. Te iría bien en estos días refugiarte en la familia. Deja que ellos te cuiden un poco y verás las cosas de muy distinta manera.

Piscis

El tema económico es hoy tu principal causa de preocupación, Piscis. Es cierto que los gastos no han disminuido pero quizá los ingresos también son muy inciertos. Es necesario que hagas tu presupuesto, tirando por lo bajo, y lo sigas a rajatabla a diario. No pasarás apuros pero es probable que durante algún tiempo tengas que ajustarte el cinturón. Otro de tus quebraderos de cabeza se origina porque esa persona especial de la que te has colgado, porque no es santo de la devoción de tu familia, en especial de tus padres. Tienes por delante estos días festivos de Semana Santa para conocerle más en profundidad, Piscis. De momento, hoy no te dejes influir por comentarios y consejos que tal vez no tengan ninguna base, pero no dejes de averiguar a diario las cosas importantes que todavía desconoces. Deja que la vida fluya.