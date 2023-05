Recuerda que la sinceridad siempre es necesaria, Aries, en especial en una pareja. No pierdas el tiempo en peleas tontas con tu chico, Tauro, inspírate en lo que te enamoró de él. No tomes el tema laboral como una imposición, Géminis, considéralo una bendición. Aunque alguien más pulule alrededor de tu chico, Cáncer, él sólo tiene ojos para ti. Si crees que la persona con quien sales no pone mucho de su parte, Leo, dile claramente lo que piensas. No eches a perder tu prestigio laboral porque tienes la cabeza en otra parte, Virgo, céntrate. Muy buen día para el amor y la familia, Libra, dedica tiempo a tus personas queridas. Evita que te afecten los comentarios sobre tu relación, Escorpio, sé más positiva. Sorprende a tu pareja con una noche de amor y pasión, Sagitario, lo estáis necesitando. No desconfíes de los sentimientos de tu pareja, Capricornio, deja que todo fluya. Si te atraen por igual dos personas, Acuario, reflexiona y toma la decisión correcta. Si algo te dice que estás pecando de ingenua, Piscis, haz caso de tu intuición.

Aries

No te cierres en banda y pienses que no tienes suerte o que la vida es más complicada para ti que para los demás, Aries. Lo que tienes que hacer desde hoy mismo es esforzarte más a diario cuando surja cualquier obstáculo, porque todos los que consigas superar te harán crecer y si hay alguno que no puedes salvar, aprenderás de ello. A estas alturas ya deberías saber que nada depende de la suerte y menos la solución a algún problema que tengas. Hoy es un buen día para tener una conversación profunda con tu pareja, Aries. Puede que tengáis que deciros cosas que os hagan sentir molestos, pero si vuestro amor es fuerte, comprenderéis que la sinceridad siempre es necesaria y os sentiréis satisfechos a diario de haberlo resuelto de una forma tan madura. Mejora la comunicación entre tu chico y tú.

Tauro

Te espera hoy una jornada de trabajo duro y acabarás agotada. Afortunadamente, Tauro, tendrás dos días para recuperarte del todo. A la salida, sin embargo, puedes encontrarte en una situación que te gustará. A diario estás dispuesta a conocer cosas nuevas y hoy te puede esperar una aventura muy divertida con algunos amigos que siempre consiguen hacértelo pasar bien. Si eres de las Tauro que lleva tiempo en una relación, no pierdas el tiempo en peleas tontas con tu pareja por temas que no funcionan a la perfección. En lugar de buscarle tres pies al gato a diario, fíjate más en lo positivo. Inspírate en lo que te enamoró de él y estarás mucho mejor. Buen día, además, para formalizar esta unión. Quizá tu chico te haya preparado una sorpresa para celebrar el inicio del fin de semana que te dejará boquiabierta.

Géminis

Desde hace algunos días, Géminis, estás demasiado irritable. Hoy es probable que te sientas en contra de todo, pero no es lo que realmente te pasa, sino tu percepción de lo que ocurre. Es imperativo que te relajes ya y que salgas a caminar y a hacer deporte, te lo agradecerán tu mente y tu silueta porque tanta inactividad también ha repercutido en tu forma física. Hoy piensa tienes la posibilidad de realizar a diario las actividades que más te gustan.Y no tomes el tema laboral como una imposición sino como una bendición.Tener mucho trabajo es lo mejor que te puede suceder en estos tiempos, Géminis. Dentro de muy poco toda esta movida laboral te dará bastantes beneficios. Alégrate también porque esta tarde alguien muy interesante querrá quedar contigo para verte y… quien sabe… Si necesitas más predicciones sobre cómo te irá con esa persona, consulta el ranking de signos en el amor.

Cáncer

El día de hoy para las nativas de Cáncer estará marcado los asuntos del corazón, sea cual sea tu situación actual y puede ser una jornada fantástica. Si en estos momentos tienes el corazón libre, acepta una invitación inesperada, de última hora, para salir a tomar algo por ahí. Puedes tener la oportunidad hoy de conocer a una persona por quien te sentirás atraída de inmediato. Puede que no sea nada serio, quizá tan sólo una aventura, pero te lo pasarás en grande a diario. Sin embargo, si deseas encontrar a una persona especial y definitiva en tu vida, has de buscar en otro lugar. Y si estás en una relación de pareja, Cáncer, puede que te inquiete la presencia de una tercera persona pululando alrededor de tu chico a diario. No te preocupes, tu amor no tiene ningún interés. Sólo tiene ojos para ti. Comprueba todas tus dudas sentimentales en tu horóscopo anual.

Leo

Buenas perspectivas hoy para las nativas de Leo que en estos momentos andan en busca de un empleo. Si estás en este colectivo, hoy puedes recibir noticias positivas al respecto, quizá la cita para una entrevista que solicitaste. Y para quienes tengan trabajo, pueden hacerte hoy una propuesta para un viaje profesional dentro de poco. Acéptalo porque te reportará a diario muchos beneficios. A lo largo de la jornada puede que te venga alguien con un chismorreo acerca de una persona a la que quieres mucho. Córtale el rollo y avisa a la persona interesada de lo que se cuece. En el amor te espera un día un poco solitario, Leo, o tú lo sientes así. Crees que la persona con la que sales a diario no pone mucho de su parte. Dile claramente lo que piensas y aclara la situación.

Virgo

Si tienes hoy entre manos algún trabajo delicado, Virgo, préstale mucha atención porque corres el riesgo de cometer algún error y eso ahora no te conviene para nada. Tienes a tus superiores con los ojos puestos en ti a diario y te tienen mucha confianza. No lo eches a perder porque tu cabeza está en otra parte. Deja tus problemas en la puerta y pon los cinco sentidos en lo que estás haciendo. En el terreno sentimental, Virgo, tal vez estés preocupada por el rumbo que está tomando tu relación y eso es lo que te hace tener la mente ocupada todo el día. Puede que hoy te estés dando cuenta de que lo vuestro no va por el camino que tú esperabas. Tranquilízate, Virgo, porque él te quiere sinceramente. Las diferencias en la forma de ver las cosas las podéis hablar y pactar a diario.

Libra

Estás entrando hoy en una etapa de éxito y progreso en tu vida profesional, Libra. Piensa en cómo vas a actuar a diario a partir de ahora. En tu empresa podría ser que hubieran cambios muy pronto. Si aciertas en tu forma de actuar podrían promocionarte a un cargo superior. Todo depende de ti. Hay otras personas aspirando a este ascenso, pero si lo haces bien no tendrás rival. No sufras ya más por este bache económico que estás atravesando, Libra. Hay momentos en que conviene recurrir al banco y éste es uno de ellos. Un crédito personal te ahorrará ahora pasarlas canutas. ¡Y anímate! Hoy es un muy buen día para el amor y también para la familia. Dedica tiempo a tus personas queridas y no estaría de más que les dieras alguna sorpresita. Deberías contactar con ellos a diario.

Escorpio

Te encuentras hoy en un buen momento emocional, Escorpio, te sientes más tranquila y has recuperado la ilusión que tenías hace poco. Aprovecha estas circunstancias para retomar cosas que te ilusionan y que te gusta hacer a diario y que habías dejado aparcadas. Para acabar de sentirte bien del todo, has de evitar que te afecten comentarios de terceras personas sobre tu relación. Hazlo o no conseguirás ser plenamente feliz. También deberías ser más positiva frente a los problemas que van surgiendo en el día a día. No seas dramática y no te recrees en esa ansiedad que te están creando. Es normal preocuparse un poco, Escorpio, pero no hagas de ese estado algo permanente. Tú misma lo has comprobado porque has logrado salir hace muy poco de una situación que te había hundido. Cambia esta percepción hoy mismo.

Sagitario

Hoy, Sagitario, tendrás la oportunidad de hacerte notar en tu trabajo y de que tu prestigio aumente. Pero si quieres tener mejores resultados, es importante que detectes quienes son realmente algunas de las personas que tienes cerca a diario. Sé cordial con quienes te rodean, pero pon una barrera a quien no te aporta nada positivo. No cuentes todo a todo el mundo porque no les importa y ademáspueden aprovecharse de esta información. Mantén una cierta distancia a diario y te respetarán más. A la salida, Sagitario, olvídate de todo el asunto laboral y céntrate al cien por cien en tu pareja, que la has tenido un poco abandonada. Aprovecha hoy el inicio del fin de semana para organizar una noche loca llena de amor y pasión. Puedes optar por salir o por disfrutar de la intimidad del hogar. Lo esencial es sorprenderle.

Capricornio

Te espera un buen día en el trabajo, Capricornio, tal vez porque la perspectiva del fin de semana que se avecina te hace estar hoy de mejor humor. Ante todo date cuenta de que tu estado de ánimo diario puede mejorar o empeorar tu buen funcionamiento laboral. Hoy te sacarás de encima fácilmente todo lo que tengas entre manos y además estarás a partir un piñón con tus colegas, incluso con aquellos que no te caen especialmente bien. Tu única preocupación ahora es que la persona de la que te has enamorado no queda contigo con la frecuencia que desearías y tampoco está pendiente de ti con llamadas o mensajitos a diario. Es cierto que tiene mucho trabajo, Capricornio, pero tú estás temiendo que no esté tan colgado de ti como tú de él. Espera, dale un margen de confianza y deja que todo fluya.

Acuario

Te estás esforzando mucho a diario, Acuario, para hacer bien y a tiempo tu trabajo, pero hoy quizá recibas una crítica por parte de un superior. No seas dramática y míralo por el lado bueno. Si te lo han dicho es sólo para que prestes más atención y aprendas de quienes tienen más experiencia. Hoy tómate unas horas para reflexionar, sobre esto y también para hallar una respuesta que buscas a diario desde hace tiempo. Es probable que estés decidiendo entre dos personas y que no lo tengas nada claro. Fíjate hoy en las cualidades de cada uno y también en lo que sientes cuando estás a su lado. Necesitas estar tiempo a solas para meditar sobre este asunto porque va en ello tu felicidad, Acuario. No vayas a poner los ojos y el corazón en la persona incorrecta.

Piscis

Hoy, Piscis, puedes vivir en el trabajo un vaivén de emociones, algo que no te sucede a diario. Puede que alguien te pida cuentas o te llame la atención por algo que no es responsabilidad tuya. Esto te hará sentir molesta y agobiada. Pero esa misma persona te pedirá luego disculpas por su error y este gesto te aliviará. En el amor, si tu relación de pareja funciona a diario perfectamente, deja de lado esos recelos y esas dudas sólo porque a veces él quiere salir con sus amigos. Tú deberías hacer lo mismo. En general, el terreno sentimental es positivo ahora para las Piscis, pero si algo te dice que hoy estás pecando de ingenua, haz caso de tu intuición, sobre todo si no eres de naturaleza celosa. Considera que este sexto sentido que tienes tan agudizado te está poniendo sobre aviso.