Si eres un corazón libre, Aries, no rechaces un amor sólo porque crees que no ofrece garantías. Estás en un presente prometedor, Tauro, has de valorarlo como corresponde. Contrarresta el ímpetu que te hace actuar por impulso, Géminis, te complicas la vida por ello. No hagas caso de comentarios gratuitos, Cáncer, no te aportan más que quebraderos de cabeza. Hoy estará a tu alcance una gran oportunidad, Leo, te conviene serenidad para que las ideas fluyan. Reclama el dinero que te debe una amiga, Virgo, ahora lo necesitas más que ella. Aunque es bueno mantener los pies en el suelo, Libra, no creas que tus sueños son imposibles. Tu visión de futuro y tu intuición, Escorpio, son los pilares de tu éxito. No permitas que en tu relación se inmiscuya nadie, Sagitario, ni siquiera tu madre o tu hermana. Evita quererlo todo cuanto antes, Capricornio, especialmente en el amor. Los demás no tienen la culpa de las cosas negativas que te pasan, Acuario, no la tomes con ellos. Si todavía estás dolida por un fracaso sentimental, Piscis, espera a que tus sentimientos cambien.

Aries

Busca tiempo a diario para dedicárselo a los tuyos, a tu pareja y a tu familia, Aries. Ésta la base para que todo lo demás te funcione correctamente y sin sobresaltos. La persona que comparte su vida contigo está empezando a sentirse marginada por tus ausencias. Si de verdad te interesa, haz lo posible para compensarle. Prepara hoy mismo una velada romántica sorpresa y cuando cierres la puerta de tu casa olvídate de todo lo demás. Lo estáis necesitando a diario. Si eres de las Aries que tiene el corazón libre, hoy es un buen día para el amor. Si alguien te tira los trastos, déjate querer e investiga un poco a donde te puede llevar todo esto en el futuro. No desperdicies esta oportunidad sólo porque crees que no es posible o que este amor no te ofrece garantías. Puedes llevarte muchas sorpresas.

Tauro

Tiendes a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, Tauro, aunque quizá de un modo inconsciente, y esto te perjudica mucho a diario, a la hora de avanzar. Hoy has de empezar a dejar de reflejarte en las cosas que has vivido anteriormente, tanto en el trabajo como en la familia o el amor, incluso las más recientes. Estás ahora en un presente prometedor y has de valorarlo como corresponde. Quienes te rodean necesitan que te des cuenta de ello. Tu vida sentimental también podría resentirse de esta vuelta constante al pasado. Ahora estás en un momento trascendental con la persona amada, aunque puede que necesites más atención por su parte o pasar más tiempo junto a tu chico. Aprovecha hoy los momentos de intimidad para decírselo, Tauro. Vive a diario este maravilloso presente y todo fluirá a tu alrededor. Descubre qué es lo que los astros te tienen preparado en 2023 revisando el horóscopo anual.

Géminis

A veces te equivocas porque actúas por impulso, Géminis. Tendrías que empezar a pensar hoy mismo en las consecuencias que tienen a diario estos actos que no has reflexionado. No eres muy propensa a hacerlo, pero hoy toca. Es posible que estés pagando las consecuencias de una de estas acciones repentinas. Has de contrarrestar a diario este ímpetu o te meterás en más líos. Si necesitas despejar un poco la mente, ve al teatro, a un concierto o entra en una exposición. Son actividades que te relajarán los sentidos y enriquecerán tu mente. Si crees que tu vida está necesitando algún cambio, Géminis, antes de actuar pide consejo a alguna persona con experiencia o directamente acude a un profesional para que te ayude. Podrás crecer y avanzar, te centrarás en lo que verdaderamente deseas y encontrarás la mejor forma de conseguirlo.

Cáncer

Estás iniciando un nuevo ciclo vital, Cáncer, y deberías aprender a dejar que trasluzca a diario la luz que llevas dentro. Tienes una gran fuerza interior y una personalidad brillante. Reúnes todos los requisitos para tener éxito, sólo hace falta que te lo propongas en serio. Hoy podrás convencerte de ello porque tu intervención será clave para la resolución de un conflicto, posiblemente en el ámbito laboral. Una cuestión a tener muy en cuenta es que a diario prestas mucha atención a ciertos chismorreos. Siempre es bueno poner en cuarentena cualquier comentario de los demás, sobre todo si se refieren a la persona con quien estás empezando a salir, influenciable Cáncer. No hagas caso de chismes que no te aportan más que quebraderos de cabeza. Hoy hazte el propósito de hacer oídos sordos a esos consejos gratuitos.

Leo

Sabes de sobra, Leo, que no siempre se puede lograr lo que una se propone en el tiempo que lo desearía. Pero hoy estará a tu alcance una gran oportunidad. Si tu profesión está relacionada con la creatividad, estás en el momento propicio para crear o tener una idea genial que puede situarte arriba del todo del panorama profesional y que te reportará grandes beneficios a diario. Te conviene serenidad para que las ideas fluyan. Hoy procura no dispersarte, y encontrarás la paz de que necesitas. Busca tu paz interior o podrías perder el rumbo. En el terreno sentimental, Leo, te sientes atraída por una persona pero mantienes una relación con otra. Es muy probable que ninguno de los dos sea ese ser especial con el que esperas compartir tu vida a diario algún día. Un tiempo de soledad te vendría bien para reflexionar.

Virgo

Hoy, Virgo, quizá te enteres por un chismorreo de que en el lugar donde trabajas están atravesando serias dificultades. Tal vez sea un rumor sin fundamento, pero por si las moscas empieza a tantear a diario algunas otras posibilidades de encontrar un nuevo empleo. Y no te dejes influenciar por la opinión de ciertas personas que no te interesan para nada, que eres muy propensa a ello. A diario fíate sólo de lo que te dicen tus amigos de confianza. Y si detectas que hay a tu alrededor alguien que resulta negativo para tus cosas, dale puerta sin contemplaciones, Virgo. A veces eres demasiado blanda con quien no lo merece. Entre estas personas está una “amiga” a quien le dejaste algo de dinero en un momento de apuro hace ya tiempo. No te cortes un pelo y hoy mismo reclámaselo, aunque te cueste hacerlo.

Libra

Has entrado en un período de bajón anímico, Libra, aunque sin causa real. Estás viendo ciertas cosas por el lado negativo pero tú crees que sólo te pasa porque eres realista. Aunque es bueno mantener a diario los pies en el suelo, no pienses que las cosas con las que sueñas son imposibles. No dejes esta lucha porque te dará resultados. En el terreno sentimental, si hoy sientes que la actitud de tu pareja es algo más fría que anteriormente, pueda que se deba a que os falta un poquitín de pasión. Esto hace crecer el amor y también mejorar el humor en general. Pon de tu parte, Libra, y comprobarás a diario que te levantas con mucho más ánimo para afrontar la jornada. Es lo que te está faltando para salir de este bache y hoy lo tienes al alcance de la mano.

Escorpio

Tienes una visión de futuro espectacular, Escorpio, y este talento te ha proporcionado a diario no pocos éxitos. También ha influido en que sueles hacer caso de tu intuición y ambas cosas a la vez te convierten en una visionaria o poco menos. Hoy es probable que una persona conocida te busque desesperadamente para que le animes en una situación complicada que vive. Eres muy buena en este terreno y la gente confía en ti. Es el tercer pilar que te convierte en un ser excepcional para mucha gente. Aprovecha a diario estas capacidades tan especiales que te ha concedido la vida, Escorpio, y aplícalas en tu propio provecho y también en el de los demás porque puedes ayudar a mucha gente y tienes que hacerlo, como probablemente te suceda hoy. El Universo te premiará esta actitud.

Sagitario

Si detectas que a diario tienes ciertas dificultades en el trabajo, Sagitario, puede que todo sea consecuencia de una equivocación que cometiste, tal vez por falta de concentración. Dedica hoy todo el esfuerzo que sea necesario a recuperar tu prestigio profesional. Conseguirás que tus superiores cambien de opinión. En el amor, Sagitario, hoy quizá tengas problemas por injerencias de terceros. Es probable que algunas personas de tu familia se estén inmiscuyendo a diario en cosas que no les importan. No lo permitas. Piensa en lo que dirías tú si fuera la familia de tu pareja quien estuviera metiendo baza. Aunque se trate de tu madre, párale los pies. Estas opiniones externas sólo complican más las cosas. Y si eres de las Sagitario que está libre, no te conviene tomarle gusto a tu soledad. Presta más atención a una persona que te está rondando.

Capricornio

Frena un poco, Capricornio, y no tengas tanta prisa hoy por alcanzar aquello que te has propuesto.Tampoco es que te quedes parada o que avances a paso de tortuga, pero sí que a diario te tomes tu tiempo. Este consejo es válido también en el amor. Si tienes problemas con la pareja puede ser debido a que uno de los dos va acelerado, buscando que las cosas se den de manera inmediata. Es cierto que la propia vida nos impregna de este deseo de que todo sea cuanto antes, pero en el amor esto no funciona nada bien.El amor, Capricornio, hay que vivirlo a diario despacio y saboreando todas las fases. Revisa cuáles son las predicciones de tu signo en el ranking del amor. Hoy presta atención a tu economía. Es posible que hayas tenido gastos imprevistos que te han dejado sin blanca, si no quieres pasar el próximo mes a dos velas, reorganiza tus cuentas.

Acuario

No culpes a los demás de las cosas negativas que te pasan y que te tienen de mal humor, Acuario. Intenta suavizar un poco tu carácter porque muchas de las cosas que a diario achacas a otros tienen su origen en tu mal genio. Hoy tienes la posibilidad de hacer grandes cambios en tu vida y mejorar en este aspecto es de los que más te conviene. Estás en el comienzo de una nueva etapa y vale la pena que te liberes de estos lastres que en nada te benefician. Tú misma te sorprenderás de ver los buenos resultados que puedes conseguir a diario sólo con estar de mejor humor. Piensa que tienes suerte, Acuario, muchas personas te quieren y en especial tu pareja te ama con locura. Soporta tus cambios de ánimo sin rechistar. Procura darle desde hoy mismo más cariño y ternura.

Piscis

Estás demasiado pendiente a diario de tus obligaciones, lo cual es una característica de todas las personas nativas de Piscis, pero esto no significa que no tengas que contrarrestar esta tendencia exagerada que en ocasiones llega a perjudicarte. Dejas poco tiempo para el ocio y para compartir con la gente que te quiere, pilares básicos para tu buena salud física y mental. Hoy los astros propician las reconciliaciones y puede que hagas las paces con un amigo o una amiga por quien sientes verdadero aprecio. Haz lo posible para que nunca más haya otro distanciamiento. En el terreno sentimental, Piscis, si has roto tu relación hace poco y todavía te sientes pillada por esa persona, no tengas prisa en intentar una nueva relación. Espera pacientemente a diario a que tus sentimientos cambien. Es un período de duelo que nadie puede evitar.