Tómate las cosas con más calma, Aries, tienes tiempo para todo. No sigas la corriente a quien te tire de la lengua, Tauro, sobre todo si es para dejar mal a alguien. Si necesitas ayuda, Géminis, no tengas ningún reparo en pedirla. Haz caso de tu intuición, Cáncer, que ahora te indica que lo mejor es desaparecer de escena. Controla que tus palabras sean apropiadas, Leo, sobre todo si vas a pedir un favor. No te metas en camisa de once varas, Virgo, porque parece que hoy tu intuición está de vacaciones. Si surge un problema con tu pareja, Libra, no lo magnifiques. No te obligues a hacer lo que te cuesta un gran esfuerzo, Escorpio, céntrate hoy en cosas más fáciles. Buen momento para trazar los planes de Semana Santa, Sagitario, empieza con los preparativos. Tu chico está loquito por ti, Capricornio, pero le sobrepasan tus altibajos de humor. Date hoy permiso para hacer lo que te apetezca, Acuario, te ayudará a superar el estrés. Escucha a quien tiene algo que contarte, Piscis, te ayudará en un tema que te interesa mucho.

Aries

No te tomes tan a la tremenda eso de que es bueno ocupar el tiempo, Aries. Has querido abarcar mucho, no has descansado a diario lo suficiente y no te has preocupado de comer adecuadamente. Tómatelo con un poquitín más de calma, a diario tienes tiempo para todo y sin estresarte. Es probable que hoy te sientas hecha unos zorros. Descansa todo lo que puedas, porque la familia está un tanto incordiante, y puede que te pidan cosas que te da mucha pereza realizar. Es porque hoy tu energía está tan baja que los mandarías a la porra. Serénate y sé consciente de que te quieren y que no merecen que tú les des alguna respuesta inconveniente, sólo porque estás cansada, Aries. Diles que lo que te piden lo harás en un par de días. Se conformarán.

Tauro

Procura no ser tan criticona a diario con los fallos de los demás, Tauro, como haces cuando se equivocan. Sin embargo, cuando el error es tuyo bien que encuentras la justificación para esquivar las consecuencias. Vigila hoy con quien hablas porque puede que luego se vaya de la lengua y te deje la mala fama para ti sola. Y un consejo más, no critiques a nadie. Hoy puede surgirte una de estas ocasiones, no sigas la corriente a quien te tire de la lengua para dejar mal a otra persona, que hay mucha gente que a diario en lugar de hablar o llamar para dar ánimos se dedica a poner a otros como hoja de perejil. También hoy deberías intentar un acercamiento con personas próximas de las que llevas un tiempo distanciada, Tauro. Te sentará bien y además tienen algo importante que decirte.

Géminis

Hoy, Géminis, te puedes encontrar en un dilema sobre si pedir ayuda o no. Normalmente tiendes a querer hacerlo todo por ti misma, cueste lo que cueste. Ésta es una cualidad muy loable, pero a veces no es práctico. Nadie es totalmente autosuficiente a diario, de vez en cuando todos necesitamos que nos echen una manita. Y no hay que sentirse mal por eso, ni pensar que van a creer que no das la talla A veces tenemos la energía baja y no podemos con todo. Hoy mismo, probablemente, te encuentras en uno de estos momentos. En cualquier caso, pedir un poco de ayuda de vez en cuando, incluso a diario, es muy bueno para todos, Géminis. Para ti porque podrás sacarte de encima algo que te agobiaba. Y para los demás porque hay mucha gente que se siente satisfecha prestando ayuda. Todos saldréis ganando.

Cáncer

El ambiente que te rodea hoy está un poco caldeado, Cáncer, tal vez con motivos suficientes, aunque también es posible que la situación se haya tensado por una tontería. Lo mejor es dejar que el tiempo pase y los ánimos se serenen. Hoy podría surgir una discusión que no debería ni haber empezado. Mantente al margen, aunque te pidan opinión. A diario haz caso de tu intuición, que ahora te indica que lo mejor es desaparecer de escena. Busca una excusa y adiós muy buenas. Deja que los demás resuelvan sus temas con sus propios recursos, Cáncer. Es verdad que tú tienes muchos y a diario encuentras soluciones, pero a veces no es bueno utilizarlos cuando el tema es ajeno a ti. Acabarías quedando mal con todos y sintiéndote fatal. Evítalo todo lo que puedas.

Leo

Algunas veces, Leo, te pasas de impetuosa y te sale esa vena de querer dominarlo todo a diario. Hoy te puede ocurrir porque tus nervios están a flor de piel, con causa justificada Controla muy bien lo que dices y como lo dices porque la gente que está en estos momentos a tu lado tampoco está muy calmada. Es mucho mejor que te pares un momento antes de “pedir” algo a alguien, no vaya a ser que se lo digas con las palabras poco apropiadas. Controla este aspecto incluso en tus conversaciones telefónicas. Y fíjate todavía mucho más si se trata de esa persona te interesa mucho sentimentalmente, porque podrías perder la oportunidad de ser algo más para esta persona, Leo. Acabarías con fama de gruñona, cuando en realidad no lo eres. Deja que asome tu verdadera personalidad, mucho más condescendiente y empática.

Virgo

Tan comprensiva, tan dispuesta a echar un cable, tan comedida en tu forma de hablar y de actuar a diario, Virgo, hoy parece que te han dado la vuelta. Estás desconocida y probablemente este cambio sea fruto del estrés diario,de los nervios, de la incertidumbre de no saber qué harás o qué camino quieres seguir a partir de ahora. Procura recuperar tu buena predisposición de diario porque hoy puedes sentir el impulso de dar tu opinión, que no es precisamente positiva a cierta persona. Será todavía más complicado si lo haces por teléfono y no presencialmente, Virgo. No ver a tu interlocutor puede dar lugar a malas interpretaciones.Lo mejor sería intentar aplazar esta cuestión un par de día. No te metas en camisa de once varas porque parece que hoy tu intuición está de vacaciones. Si después de leer tu predicción diaria te has quedado con dudas, consulta tu horóscopo de la suerte.

Libra

En tu vida, Libra, a veces ocurren cosas de esas que no te esperas para nada, y hoy puedes encontrarte con una de ellas. A diario puedes solucionar estos asuntos en un abrir y cerrar de ojos, pero hoy te va a costar más. Puede surgir un problema con tu pareja originado por una tontería que se sobredimensionará. Tendrías que actuar con mucha mano izquierda. No es fácil batallar a diario con alguien irritado y tú parece que no tienes tu mejor día, Libra. Pero si te lo propones y actúas con mucha calma lo conseguirás, incluso puedes conseguir que haya una reconciliación como para tirar cohetes. Aprovecha los ratos que te ves a diario con tu chico para hacer hablar de lo que os une y de lo que podríais mejoraren vuestra relación. Será un tiempo muy bien aprovechado.

Escorpio

Estás algo dispersa, Escorpio, la mente te vaga a diario por otros temas que nada tienen que ver con lo que estás haciendo y te es imposible concentrarte. Seguramente te sientes agotada y ves el trabajo como al lobo de Caperucita. Darías lo que fuera por librarte hoy de tu ocupación habitual. Es normal que te pase esto, es fruto de los nervios. No te obligues a diario a hacer cosas que te cuestan un esfuerzo. Si puedes, céntrate hoy en las cosas más fáciles, relájate un poco, y deja para mañana los asuntos más complicados. Pocas cosas no pueden esperar 24 horas. Y si hoy sale un tema tan urgente que no tienes más remedio que afrontarlo, pide ayuda a algún compañero o compañera, Escorpio. Te echarán una mano y tendréis ocasión de estrechar vuestros lazos de amistad. Hazlo, se alegrarán de poder ayudarte.

Sagitario

En estos días, cierta conjunción astral nos empuja a todos a meter la pata y las Sagitario son quienes corren un riesgo mayor de tener roces a diario con la gente de su alrededor. Si hoy te ves en uno de estos episodios, procura rebajar la tensión. Tienes a tu favor que no te cuesta ceder a favor de la armonía y esto facilitará mucho las cosas a diario en el tema de las relaciones personales. Hoy será un buen momento para trazar planes, pensar cómo vas a pasar las mini vacaciones de Semana Santa. Es verdad que todo es muy incierto, pero mantén la ilusión por los preparativos, que te dará una buena dosis de energía a diario, Sagitario. Y si a última hora has de cambiar de planes, eres la reina de la improvisación. Podrás hacerlo sin pestañear. Consulta también tu horóscopo anual para conocer que te depara 2023.

Capricornio

No estés de malhumor porque estás llena de incertidumbre en el terreno laboral, cuando tu trabajo marchaba de maravilla a diario, Capricornio. Hoy piensa un poco en aquellas cosas que se te resistían e, incluso, quizá te llegue a la mente la solución para hacer alguna innovación en tu carrera profesional que será muy positiva. Te proporcionará mucha fuerza a diario y hará subir tu ánimo y tu autoestima, Capricornio. Ahora no es momento de arriesgar ni un euro ningún tipo de juego o apuesta, podrías perder el dinero. En el terreno sentimental, tu malhumor y alguna discrepancia tonta, ser origen hoy de una bronca de considerables dimensiones. Evítalo por todos los medios porque pagarías un precio muy alto por una tontería. Tu chico te quiere intensamente y está por ti, pero a veces se siente sobrepasado por tus altibajos de carácter.

Acuario

Va siendo hora de que te des cuenta de que tú no eres indestructible, Acuario, que tu energía no es infinita. Tal vez hoy notes que tienes un poco de bajón. No pasa nada por reconocerlo. Además es normal, porque estás a diario apagando todos los fuegos y dejas lo tuyo propio para más adelante. Si te sientes cansada y sin ganas de hacer nada, pregúntate qué te ha conducido a esto y te darás cuenta de que no puedes estar en todas partes. Ha llegado el momento en que te des un homenaje, Acuario. Busca tiempo libre hacer lo que te apetezca. Si quieres ir a ver una peli, date permiso, lo mismo si prefieres dejarlo todo manga por hombro y pasar el rato saliendo con las amigas. No hay nada más desestresante que hacer lo que te venga en gana.

Piscis

Sabes mucho de todo y a diario te gusta transmitir estos conocimientos, Piscis, aunque a veces a los demás no les importe demasiado lo que les estás contando. Te gusta conversar, hablar, explicar y que todos estén pendientes de lo que dices, pero recuerda que una conversación la domina quien escucha. Pues esto es así y hoy te conviene mucho que prestes atención a lo que alguien de tu entorno más cercano quiere contarte. No le interrumpas ni metas baza dando tu opinión. Tenéis todo el tiempo del mundo por delante y será importante para ti escucharle, Piscis, aunque no compartas su opinión. Acabarás viendo que tiene razón y que esto que te cuenta hoy es aplicable a diario a un tema tuyo de gran interés, que te ayudará a resolver una papeleta que no sabías como afrontar.