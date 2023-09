Por @__venusandmars

En esta oportunidad les traigo consejos para que tenga cada signo en cuenta durante las próximas semanas, pero especialmente en preparación a la temporada de eclipses que se viene, que con la llegada del próximo evento lunar ya está por ocurrir.

Para leer este horóscopo tienen que saber el signo que es su ascendente. Estamos en un mes donde el enfoque se va a estar dando en el plano de las relaciones, además de darle cierres y conclusiones a nuestra forma de vincularnos, a una dinámica o incluso a una relación en nuestra vida de manera definitiva. Veamos qué debe tener en cuenta cada signo en particular:



Aries

La llegada de la temporada Libra de alguna manera desencadena un nuevo período de dinámica social para ustedes, en el sentido de celebrar las relaciones que en cierto modos les den el espacio a ser ustedes mismos, pero también a comprender la enorme cantidad de trabajo interno que vienen haciendo. Venus retrógrado tuvo mucho que ver con esto también, porque pidió con creces que se quedaran con lo que les hace sentir placer, así que es momento de reconectar con un nuevo sentido de uno mismo, límites y deseos más fuertes que nunca.



Tauro

Desde que llegó Júpiter a este signo, se dieron muchas oportunidades e invitaciones a que te reinventes, especialmente buscando toda chance de crecimiento y expansión, pero en el camino también tuviste que aprender a bajar la espuma a la emoción o tocar pasto de vez en cuando en momentos donde es necesario, porque uno tiene que saber cómo dosificar su energía. Esto sigue en estos próximos tiempos, priorizando especialmente el descanso para entender hacia dónde querés apuntar en el último tramo del 2023.



Géminis

Agosto te pidió pausa en un montón de cosas, pero ahora es momento de activar o al menos de permitirte salir de la nebulosa, para seguir el camino de lo que te trae certezas y seguridad, y no necesariamente más preguntas que te dejan aún más perdido en un laberinto del cual pareciera que no hay salida. Va siendo hora, casi llegando a los eclipses, de que pongas en orden tus pensamientos en el sentido de darle prioridad a lo que tiene un sentido, filtrando lo que simplemente en este momento no es tan prioritario, o solo hay que saber dejarlo para más adelante.



Cáncer

La época de eclipses suele ser muy agotadora para los que tienen planetas en cáncer, especialmente el ascendente, así que el mejor consejo que puedo dejarles es que en estos proximos dias se saquen de encima todo lo que sepan que más adelante van a estar muy agotados o abrumados emocionalmente para hacer, porque esta temporada de eclipses les va a pedir que pongan el enfoque tanto en su vida familiar y privada como en el trabajo, lo cual pide definitivamente una mente descansada y las emociones en orden.



Leo

Esta nueva temporada te trae la invitación de que aproveches este mes para darle una repasadita a tu agenda de amistades y decirles chau a aquellos vínculos que no van más en tu círculo cercano, pero más que nada para que aproveches tener conversaciones que presenten el planteo de límites necesarios, ideas poderosas que te empujan hacia adelante y acuerdos mentales que te hagas saber qué se desea a largo plazo.



Virgo

Cerca de la próxima Luna llena es muy importante que no te olvides de pensar antes de actuar y decir algo que termine hiriendo, porque cuando uno se siente herido por lo general tiene la tendencia a ser muy critico, y te puede pasar que le digas algo a una persona que más que crítica constructiva sea una destrucción, o incluso que en alguna molestia o frustración te hables a vos mismo de esa manera, así que mejor evitarse la angustia. También es buen momento para revisar cuáles son aquellas situaciones que te llevan a repetir viejas conductas en diferentes planos vinculares y personales de tu vida, reflexionando también respecto a qué tanto le entregamos al otro pero sin perder nuestra identidad en el camino, buscando el balance entre lo que soy y lo que entrego a la dinámica.



Libra

Las realidades que veas que se abren en tus vínculos no vienen de la nada, pero lo importante es darse cuenta para no repetir errores del pasado. La caja de Pandora se abre de vez en cuando para sanar, y definitivamente la temporada de eclipses que se viene va a implicar darte cuenta de un montón de cosas que por dentro quizás no estaban lo suficientemente claras, pero que es momento de empezar a notar para que se puedan trabajar. Esta es tu oportunidad anual para que no te olvides que la relación con uno mismo es de las más importantes que tenemos.

Escorpio

La antesala a los eclipses te va a poner en contacto con la necesidad de volverte un poco más egoísta que de costumbre. Lo que cuesta y no fluye con tanta facilidad con el resto posiblemente te haga frustrar, enojar, o incluso decidir hacer un corte y dejar atrás, así que en este caso lo mejor que podés hacer es contar hasta diez y tener mucha paciencia, si es que notás que esto sale de la nada. Por el contrario, si es algo que venís pensando desde hace bastante, seguramente vas a actuar en consecuencia para darle fin a ciclos vinculares que ya no van más. así que podés aprovechar este mes para determinar dónde invertís tu energía y tus recursos, especialmente en pos de renovar aquellos que te hagan sentir bien. Invertí en tu poder personal.



Sagitario

Este mes es la oportunidad de redirigir tu energía hacia nuevas pasiones, buscando aventuras fuera de lo que ya tenías acostumbrado a hacer y no tiene más esa chispa que tanto necesitás, y esto te va a pedir recapitular, o bien empezar de vuelta de la manera que más creas conveniente en pos de reconectar con el balance en tu vida, para determinar dónde ponemos nuestra energía a largo plazo, de dónde retiramos la inversión y decidimos renovar o salir de compromisos que ya pasan de ser un bienestar.



Capricornio

Es momento de hacer renovación en casa, ya sea para irte de donde estás, cambiar tus espacios o incluso cerrar ciclos familiares que vienen de larga data. Pero no te enojes, el que reacciona mal pierde. Hay muchas preguntas para que te hagas de acá a los próximos eclipses: ¿Qué aprendiste este año? ¿Cómo te cambió la manera de pensar, desde las limitaciones recibidas y también, los miedos aprendidos o superados? ¿Hacia dónde querés llevar la próxima etapa de tu mente o tus ideas?



Acuario

Fijate si estás escuchando a los demás o más bien estás haciendo un monólogo que no tiene ida y vuelta, las conversaciones son de a dos y lo importante es la escucha activa. El contacto con los demás te puede inspirar. Hay mucho de los eclipses que te va a pedir una especie de renovación o incluso renacimiento en diferentes aspectos emocionales de la vida. Es hora de patear el tablero donde más lo necesites, abrazando el cambio y con la mente flexible a lo nuevo que se viene.



Piscis

Este mes se va a sentir la necesidad de comprometerte un poco más con lo que consideres que te trae valor a vos y a tu vida, dado que lo que no te ayude a crecer tal vez sea momento de considerar dejarlo ir. Las frustraciones repentinas no vienen de la nada, revisate porque a algo oculto están apuntando. Lo importante va a ser poder cerrar ciclos muy viejos donde no supiste darte valor, para liberarte de todo lo que te mantiene anclado o bloqueado, trayendo caídas de fichas de lo más fuertes, de esas que te hacen levantar de golpe y decir: "¡Cómo no me di cuenta antes!". Atención a la intuición y revelaciones en estos próximos quince días.