El divertido pase de comedia entre Karina Palacio y su hija Macarena: “Vos porque no te has comido un gordo, como yo” Madre e hija protagonizaron un divertido momento durante un streaming sanjuanino.

Karina Palacio volvió a dejar una perlita para el recuerdo, y esta vez lo hizo junto a su hija, la cantante Macarena Flores. Ambas fueron invitadas al streaming “Los del Interior”, que se emite los viernes por el canal Mil 20, y protagonizaron un divertido intercambio que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando uno de los conductores les pidió que mencionaran tres cualidades que debía tener el hombre ideal de cada una. Macarena fue la primera en responder:

—“Fácil. Primero tienen que hacer deporte, porque me encanta que hagan deporte. No importa si es gordo o flaco, pero si hace deporte, está bien”.

Entonces intervino su madre, sin filtro, fiel a su estilo:

—“Vos porque no te has comido un gordo, como yo. Y cuando te lo comás, ya vas a ver, no vas a decir eso”, lanzó entre risas, provocando la sorpresa de todos en el estudio.

La charla siguió entre bromas y confesiones:

—“El padre de mis criaturas no es flaco”, aclaró Macarena.

—“Es rellenito”, acotó Karina.

—“Cien kilos está pesando el gordito”, añadió la cantante.

—“El que fue mío tenía 150, imaginate. Eran tres cuerpos”, remató la conductora, desatando carcajadas.

Después, Macarena continuó describiendo a su “hombre ideal”:

—“Tiene que ser romántico. Me encanta que te hagan sorpresas, esas cosas. Súper romántico, el empalagoso”.

A lo que Karina retrucó divertida:

—“Pero vos no sos cariñosa”.

—“No, pero me encanta que me lo hagan. Y bueno, que sea bueno, que sea buena gente”, respondió su hija.

El fragmento fue subido a redes sociales y generó una lluvia de comentarios entre los seguidores del programa y los fans de madre e hija, que siempre se muestran con gran complicidad.

Algunos de los mensajes que dejaron los usuarios fueron:

Gabi Plaza Cordero: “Las amo! Son siempre muy divertidas ❤️” (sic)

“Las amo! Son siempre muy divertidas ❤️” (sic) Jemina Montivero : “❤️carina es lo maaaaaaas” (sic)

: “❤️carina es lo maaaaaaas” (sic) Nadia Parra: “Karina es todo lo que está bien 💪🏻 jaja GENIA ella” (sic)

“Karina es todo lo que está bien 💪🏻 jaja GENIA ella” (sic) Patricia Vargas: “Jjaja son geniales 🤣” (sic)

“Jjaja son geniales 🤣” (sic) Sanjua Lucas Pantano: “AGUANTEN LOS GOOOOORDOOOOOSSS!!! 🗣️😂🤩🙌🏼” (sic)

“AGUANTEN LOS GOOOOORDOOOOOSSS!!! 🗣️😂🤩🙌🏼” (sic) Dani Stone: “Por las dudas he pesado 150 y también 100😂 ahora debo estar en 115, pero mido 1,95 imposible que pese menos” (sic)

Una vez más, Karina y Macarena lograron lo que mejor saben hacer: generar risas, empatía y una cuota de picardía con sello sanjuanino.