VIDEO: la increíble recuperación de una sanjuanina tras tener a su primer bebé Alina Cofone, influencer fitness sanjuanina, compartió en Instagram su increíble cambio físico tras el nacimiento de su primer hijo, Valentino. Entrenó durante todo el embarazo y en solo un mes recuperó su figura, sorprendiendo a miles de seguidores con su disciplina y constancia.

La influencer fitness Alina Cofone (@alinacofone) dejó sin palabras a sus seguidores al mostrar su asombrosa recuperación física tras dar a luz a su primer hijo, Valentino. La joven sanjuanina documentó todo su proceso en Instagram, desde el embarazo hasta el postparto, y hoy es inspiración para miles de mujeres.

Entrenó durante los 9 meses de embarazo

Lejos de abandonar su rutina, Alina continuó entrenando durante todo el embarazo, adaptando los ejercicios a cada etapa y siempre bajo supervisión médica. En sus videos se la ve realizando ejercicios de fuerza, movilidad y cardio, incluso con una panza de 9 meses.

Su objetivo, explicó, era mantenerse activa, saludable y preparada físicamente para el parto. Esto, según contó, fue clave para una recuperación post parto rápida.

El video viral que muestra su cambio físico

En los primeros días de julio, Alina publicó un video con clips de sus entrenamientos durante los 9 meses de gestación, acompañado del mensaje:

“POV: te preguntan cómo te recuperaste tan rápido después del parto…”.

La publicación se volvió viral en pocas horas, acumulando decenas de likes y comentarios de asombro.

Así luce a meses del nacimiento de Valentino

En otro posteo, la influencer mostró su evolución física:

A los 6 días post parto , ya se la veía deshinchada.

A las 4 semanas, su panza estaba prácticamente chata.

Según explicó, la combinación de entrenamiento constante, alimentación balanceada y disciplina fue la clave para lograrlo.

Por qué había sido noticia antes

Alina Cofone había sido anteriormente noticia por ser una de las primeras infectadas con covid-19 de la provincia.