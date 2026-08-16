Entró a robar en una casa, lo descubrieron por las cámaras y cayó tras una persecución en Sarmiento

El sospechoso fue descubierto por el propietario a través de las cámaras de seguridad. Intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por la Policía tras una persecución de unos 300 metros.

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Un hombre de 35 años fue detenido este sábado luego de ser descubierto dentro de una vivienda ubicada sobre Ruta 40, en el departamento Sarmiento. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Caminera, dependiente de la Dirección D-7, quienes lograron interceptarlo cuando intentaba escapar del lugar. El hecho ocurrió alrededor de las 17:35, cuando los policías se encontraban realizando un control vehicular de rutina frente a la casilla policial ubicada sobre la Ruta 40.

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En ese momento, un vecino de la zona de Media Agua llegó hasta el puesto a bordo de una camioneta y alertó a los efectivos sobre una situación sospechosa. Según explicó, estaba observando las cámaras de seguridad de su propiedad desde su teléfono celular y había advertido la presencia de un desconocido dentro de su vivienda, ubicada aproximadamente 500 metros al norte del puesto policial.

Ante la denuncia, los uniformados se trasladaron inmediatamente hasta el domicilio junto al propietario. Al llegar, constataron que uno de los accesos presentaba signos de violencia y que un candado había sido forzado. Al advertir la presencia policial, el sospechoso salió de la propiedad y comenzó a escapar a pie por Callejón 5. Los efectivos iniciaron una persecución y, tras recorrer unos 300 metros, lograron alcanzarlo y detenerlo.