Compromiso con la excelencia: Alta Tecnología Alimentaria S.A. certifica calidad internacional ante IRAM

En un mercado cada vez más exigente, la seguridad alimentaria y la optimización de procesos no son solo objetivos, sino los pilares que definen el liderazgo de una empresa. Bajo esta premisa, Alta Tecnología Alimentaria S.A. ( ATA ) dio un paso fundamental en su consolidación regional al recibir sus nuevas certificaciones de calidad otorgadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) .

El evento de entrega formal de certificados se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, reuniendo a las empresas más destacadas de la región que lograron cumplimentar sus procesos de auditoría y mejora entre los años 2024 y 2026.

En representación de la compañía, asistieron las Lic. Daniela Ramos y Mariana Correa , Directoras de planta de la empresa, quienes recibieron los diplomas correspondientes a dos normativas críticas para la industria:

Norma IRAM 14201: Referida al sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) , una herramienta fundamental para la inocuidad alimentaria que permite identificar y prevenir riesgos biológicos, químicos y físicos en toda la cadena de valor.

Norma IRAM 323 NM: Un estándar que garantiza la correcta implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) , asegurando que cada etapa de la producción cumpla con los requisitos de higiene y manipulación.

Para Alta Tecnología Alimentaria S.A., esta certificación no es solo un documento, sino el resultado de años de trabajo sostenido y formación de sus equipos técnicos. La obtención de estos sellos otorgados por IRAM —referente indiscutido de normalización en el país— refuerza la confianza de los clientes y proveedores en los procesos que la firma desarrolla día a día.

Con este hito, ATA reafirma su compromiso de seguir elevando la vara en la industria alimentaria, garantizando productos y servicios que no solo cumplen con la legislación vigente, sino que se alinean con las exigencias de calidad más rigurosas del ámbito internacional.