Compromiso con la excelencia: Alta Tecnología Alimentaria S.A. certifica calidad internacional ante IRAM

En un mercado cada vez más exigente, la seguridad alimentaria y la optimización de procesos no son solo objetivos, sino los pilares que definen el liderazgo de una empresa. Bajo esta premisa, Alta Tecnología Alimentaria S.A. (ATA) dio un paso fundamental en su consolidación regional al recibir sus nuevas certificaciones de calidad otorgadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
El evento de entrega formal de certificados se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, reuniendo a las empresas más destacadas de la región que lograron cumplimentar sus procesos de auditoría y mejora entre los años 2024 y 2026.
Estándares de Clase Mundial
En representación de la compañía, asistieron las Lic. Daniela Ramos y Mariana Correa, Directoras de planta de la empresa, quienes recibieron los diplomas correspondientes a dos normativas críticas para la industria:
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Norma IRAM 323 NM: Un estándar que garantiza la correcta implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), asegurando que cada etapa de la producción cumpla con los requisitos de higiene y manipulación.
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Norma IRAM 14201: Referida al sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), una herramienta fundamental para la inocuidad alimentaria que permite identificar y prevenir riesgos biológicos, químicos y físicos en toda la cadena de valor.
Un Logro con Visión de Futuro
Para Alta Tecnología Alimentaria S.A., esta certificación no es solo un documento, sino el resultado de años de trabajo sostenido y formación de sus equipos técnicos. La obtención de estos sellos otorgados por IRAM —referente indiscutido de normalización en el país— refuerza la confianza de los clientes y proveedores en los procesos que la firma desarrolla día a día.
Con este hito, ATA reafirma su compromiso de seguir elevando la vara en la industria alimentaria, garantizando productos y servicios que no solo cumplen con la legislación vigente, sino que se alinean con las exigencias de calidad más rigurosas del ámbito internacional.