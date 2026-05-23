Toyota GAZOO Racing presentó oficialmente su equipo para el Desafío Ruta 40 YPF 2026 en San Juan

En una jornada cargada de adrenalina, automovilismo y espíritu deportivo, Toyota GAZOO Racing Argentina realizó en San Juan la presentación oficial del equipo que participó en el Desafío Ruta 40 YPF 2026 , competencia válida por el C ampeonato Mundial FIA World Rally-Raid Championship (W2RC) .

El evento se llevó a cabo en el GR Garage de Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan, y reunió a autoridades provinciales, referentes del deporte motor, clientes, invitados especiales, medios de comunicación y fanáticos del automovilismo que vivieron de cerca una experiencia internacional vinculada al rally raid.

La presentación contó con la presencia del presidente y fundador de Señor González, José Luis González; intendentes; ministros; secretarios, el presidente de la Agencia San Juan Deportes, además de directivos de Toyota Gazoo Racing y representantes de Toyota Motor Europe.

Durante la apertura oficial, Eduardo Savastano, gerente general de Señor González, dio la bienvenida a los presentes y destacó el orgullo de que San Juan fuera nuevamente escenario de una competencia de nivel mundial vinculada al deporte motor y a la filosofía de Toyota Gazoo Racing.

Posteriormente, se realizó la presentación oficial de las tripulaciones y referentes internacionales que formaron parte del evento:

• Roberto Ghiorsi, jefe del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina.

• Jan Verhaegen, Manager de Toyota Motor Europe (TME).

• Henk Lategan y Brett Cummings.

• Seth Quintero y Andrew Short.

• Akira Miura y Armand Monleón.

Posterior, Oscar Pérez, gerente de Plan de Ahorro, se dirigió al publico y saludó especialmente a Juan Cruz Yacopini y resaltó la importancia del GR Garage como un espacio pensado para los apasionados del automovilismo y de la cultura Toyota Gazoo Racing.

“GR Garage es mucho más que un lugar donde se exhiben vehículos. Es un punto de encuentro para quienes sienten pasión por manejar, por el deporte motor y por todo lo que representa Toyota Gazoo Racing. Aquí se generan experiencias, vínculos y comunidad”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor que tiene el automovilismo para Toyota como plataforma de desarrollo tecnológico y humano.

“Las competencias llevan a Toyota al límite. Cada carrera representa una oportunidad para innovar, perfeccionar tecnologías y desarrollar mejores vehículos, pero también mejores personas. Todo ese aprendizaje luego se traslada a los productos GR que llegan a nuestros clientes”, señaló.

En este marco, destacó además la importancia que tuvo para Argentina y particularmente para San Juan recibir una fecha del Campeonato Mundial FIA World Rally-Raid Championship.

“Tener al W2RC en nuestro país es una oportunidad única para que los fanáticos puedan vivir el automovilismo de clase mundial de cerca y fortalecer aún más esta comunidad GR que sigue creciendo”, agregó.

Durante la conferencia de prensa, Roberto Ghiorsi brindó detalles técnicos y deportivos sobre la participación de Toyota Gazoo Racing en esta edición del Desafío Ruta 40, competencia que se disputa del 24 al 29 de mayo y que unió las provincias de San Juan y Mendoza a través de cinco etapas y un prólogo inicial.

La edición 2026 marca además un récord histórico de participación, con 151 vehículos inscriptos entre autos, motos y quads, representando a 35 países.

Como cierre de la jornada, los presentes pudieron disfrutar del ingreso de una de las camionetas oficiales de rally al salón principal, compartir un ágape y dialogar con pilotos, copilotos y referentes internacionales del equipo Toyota Gazoo Racing, en un encuentro que consolidó a San Juan como uno de los grandes escenarios del deporte motor internacional.