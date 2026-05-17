    • 17 de mayo de 2026 - 11:41

    El intrusismo en kinesiología es un delito y te puede hacer daño

    El Colegio Fisiokinésico de San Juan emitió un comunicado informando las medidas que tomó con el caso de una persona que se presenta como kinesiólogo en diferentes actividades deportivas sin tener la matrícula.

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    El Colegio Fisiokinésico de San Juan manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la detección de ejercicio ilegal de la profesión en el ámbito deportivo de la provincia.

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    Se ha tomado conocimiento de la intervención de una persona que se presenta como kinesiólogo en distintas actividades deportivas, sin contar con la matrícula habilitante exigida por la Ley Provincial 301-A, condición indispensable para el ejercicio legal de la profesión.

    El ejercicio ilegal de la kinesiología constituye una falta grave, no solo por violar la normativa vigente, sino por poner en riesgo la salud y la integridad de los pacientes y deportistas.

    Resulta especialmente alarmante que instituciones deportivas de la provincia estén permitiendo o facilitando este tipo de prácticas sin verificar la habilitación profesional correspondiente, lo cual implica una grave irresponsabilidad institucional.

    Se deja constancia que esta entidad ha remitido las correspondientes cartas documento a las instituciones involucradas y a la federación que las nuclea, intimando a regularizar la situación. A la fecha, no se ha recibido respuesta alguna, lo que agrava aún más la situación planteada.

    Por lo expuesto, esta entidad informa que:

    • Se avanzará de manera inmediata con las acciones legales y administrativas correspondientes.
    • Se dará intervención a los organismos de control y autoridades competentes.
    • Se profundizarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
    • Se recuerda a toda la comunidad que el ejercicio profesional sin matrícula es ilegal, y que la contratación de personas no habilitadas puede generar responsabilidades legales para las instituciones intervinientes.
    • El Colegio reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la profesión, la legalidad y la seguridad de los pacientes, y actuará con toda la firmeza que la situación requiere.

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