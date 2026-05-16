ITALA FIAT presenta "Women by Stellantis", un workshop exclusivo para que las mujeres ganen confianza al volante.

ITALA FIAT realizará una edición de “Women by Stellantis”, una experiencia especialmente diseñada para mujeres interesadas en sentirse más seguras en la conducción adquiriendo conocimientos prácticos sobre conducción, seguridad y mantenimiento básico del automóvil.

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La jornada se llevará a cabo el próximo martes 20 de mayo a las 18:30 horas en el concecionario ITALA FIAT, ubicado en Lateral de Circunvalación Oeste 281. Contaremos con la participación de Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación de Stellantis Argentina, quien estará a cargo de la capacitación.

Con una modalidad dinámica, participativa y práctica, el workshop abordará contenidos fundamentales para el uso cotidiano del vehículo, entre ellos:

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Además de la instancia teórica, las asistentes participarán de demostraciones prácticas orientadas a brindar mayor seguridad, autonomía y confianza al momento de conducir.

La actividad es abierta al público y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/CrL5gXeEGBCrcL2u9

El encuentro también incluirá un ágape para las participantes, generando un espacio distendido de intercambio y cercanía entre la marca y la comunidad.

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