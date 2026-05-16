    • 16 de mayo de 2026 - 13:02

    ITALA FIAT presenta "Women by Stellantis", un workshop exclusivo para que las mujeres ganen confianza al volante.

    ITALA FIAT.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    ITALA FIAT realizará una edición de “Women by Stellantis”, una experiencia especialmente diseñada para mujeres interesadas en sentirse más seguras en la conducción adquiriendo conocimientos prácticos sobre conducción, seguridad y mantenimiento básico del automóvil.

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    La jornada se llevará a cabo el próximo martes 20 de mayo a las 18:30 horas en el concecionario ITALA FIAT, ubicado en Lateral de Circunvalación Oeste 281. Contaremos con la participación de Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación de Stellantis Argentina, quien estará a cargo de la capacitación.

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    Con una modalidad dinámica, participativa y práctica, el workshop abordará contenidos fundamentales para el uso cotidiano del vehículo, entre ellos:

    • Cambio correcto de neumáticos.
    • Control y reposición de fluidos fundamentales.
    • Técnicas para la optimización del combustible.
    • Postura correcta de manejo y ergonomía al volante.

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    Además de la instancia teórica, las asistentes participarán de demostraciones prácticas orientadas a brindar mayor seguridad, autonomía y confianza al momento de conducir.

    La actividad es abierta al público y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/CrL5gXeEGBCrcL2u9

    El encuentro también incluirá un ágape para las participantes, generando un espacio distendido de intercambio y cercanía entre la marca y la comunidad.

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    • Lugar: ITALA FIAT – Lateral de Circunvalación Oeste 281
    • Fecha: Martes 20 de mayo
    • Hora: 18:00 hs
    • Duración aproximada: 2 horas
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