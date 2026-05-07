    • 7 de mayo de 2026 - 11:26

    Espacio San Juan presenta "Shopping Fest": tres días de experiencias reales y beneficios exclusivos

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    Estamos próximos a días muy especiales que invitan a redescubrir el placer de lo presencial, Espacio San Juan Shopping anuncia la llegada de la Shopping Fest. Durante los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo, el centro comercial se transformará en el epicentro de la moda, la gastronomía y el entretenimiento, ofreciendo una agenda vibrante diseñada para los sentidos.

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    La propuesta incluye beneficios comerciales imperdibles, con descuentos de hasta el 65% en locales y stands, además de promociones 2x1 en el sector gastronómico, DJs y Bandas en vivo, Talleres para niños, Test Drive, Degustaciones de vinos con los Amigos del Vino y mucho más. La experiencia se completa con un line-up artístico con mucha energía y ambiente festivo, actividades para toda la familia y activaciones exclusivas en todo el mall.

    A continuación, la agenda detallada para disfrutar de un fin de semana único:

    EXPERIENCE LINE-UP

    VIERNES 8: El inicio de la experiencia

    • Locales comerciales y stands: Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día.
    • Locales gastronómicos: 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día
    • Mokka: Menú Mexicano en Mokka ($27.000).
    • Cines Multiplex: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.
    • Vibe: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.
    • Experiencia: Test Drive de AVANIM | 17:00 a 21:00 hs | Estacionamiento.
    • Kids: Taller de Acrobacias Circenses | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita.
    • Live Show: CHEROGA en vivo | 21:00 hs | Patio Gastronómico.

    SÁBADO 9: El pulso de la ciudad

    • Locales comerciales y stands: Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día
    • Locales gastronómicos: 2x1 y 30% off | Todo el día.
    • Mokka: Comida Libre Italiana ($27.000).
    • Cines Multiplex: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.
    • Vibe: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.
    • Experiencia: Test Drive de SURMOTORS | 16:00 a 19:00 hs | Estacionamiento
    • Kids: Taller de Teatro | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita.
    • Live Show: KING OF BANANA en vivo | 21:00 hs | Patio Gastronómico.

    DOMINGO 10: Un cierre con estilo – último día de beneficios

    • Locales comerciales: Descuentos de hasta el 65% off | Todo el día
    • Locales gastronómicos: 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día
    • Mokka: Brunch Libre en Mokka ($27.000).
    • Cines Multiplex: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.
    • Vibe: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.
    • Social: Degustación exclusiva con Amigos del Vino | 19:00 a 22:00 hs.
    • Kids: Taller de Ritmos Urbanos | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico Actividad libre y gratuita.

    Como si esto fuera poco, durante los tres días también se suman promociones con MODO y NARANJA X:

    MODO

    20% off. Tope de reintegro $50.000 por banco, por promoción, con bancos adheridos.

    Locales adheridos: Espacio M - Ayres / Akiabara / Alló Martinez - Sarkany Cheeky - Kevingston - Paula Cahen D’anvers - Bowen/Brooksfield - Bensimon - Portsaid – Atomik

    NARANJA X

    20% off + 3 cuotas sin interés en Plan Z, con tarjetas de crédito. Tope de reintegro $20.000.

    Locales adheridos:

    Rapsodia - Praga - Ona Saez - Paula Cahen D’anvers - Ayres / Akiabara / Alló Martinez - Cheeky – Sportsman - Kevingtston - Bowen / Brooksfield - Sarkany – Bensimon - Portsaid - Atomik - Espacio M

    Espacio San Juan Shopping invita a toda la comunidad a ser protagonista de esta fiesta, donde cada rincón está pensado para transformar una visita en un recuerdo inolvidable.

    Vení a vivir la Shopping Fest.

    Vení de Shopping.

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