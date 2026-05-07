Espacio San Juan presenta "Shopping Fest": tres días de experiencias reales y beneficios exclusivos

Estamos próximos a días muy especiales que invitan a redescubrir el placer de lo presencial, Espacio San Juan Shopping anuncia la llegada de la Shopping Fest . Durante los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo , el centro comercial se transformará en el epicentro de la moda, la gastronomía y el entretenimiento, ofreciendo una agenda vibrante diseñada para los sentidos.

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La propuesta incluye beneficios comerciales imperdibles, con descuentos de hasta el 65% en locales y stands , además de promociones 2x1 en el sector gastronómico, DJs y Bandas en vivo, Talleres para niños, Test Drive, Degustaciones de vinos con los Amigos del Vino y mucho más. La experiencia se completa con un line-up artístico con mucha energía y ambiente festivo, actividades para toda la familia y activaciones exclusivas en todo el mall.

A continuación, la agenda detallada para disfrutar de un fin de semana único:

VIERNES 8: El inicio de la experiencia

Locales comerciales y stands : Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día.

: Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día. Locales gastronómicos : 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día

: 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día Mokka: Menú Mexicano en Mokka ($27.000).

Menú Mexicano en Mokka ($27.000). Cines Multiplex : Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.

: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000. Vibe : DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.

: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs. Experiencia : Test Drive de AVANIM | 17:00 a 21:00 hs | Estacionamiento.

: Test Drive de | 17:00 a 21:00 hs | Estacionamiento. Kids : Taller de Acrobacias Circenses | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita.

: Taller de Acrobacias Circenses | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita. Live Show: CHEROGA en vivo | 21:00 hs | Patio Gastronómico.

SÁBADO 9: El pulso de la ciudad

Locales comerciales y stands : Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día

: Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día Locales gastronómicos : 2x1 y 30% off | Todo el día.

: 2x1 y 30% off | Todo el día. Mokka: Comida Libre Italiana ($27.000).

Comida Libre Italiana ($27.000). Cines Multiplex : Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.

: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000. Vibe : DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.

: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs. Experiencia : Test Drive de SURMOTORS | 16:00 a 19:00 hs | Estacionamiento

: Test Drive de | 16:00 a 19:00 hs | Estacionamiento Kids : Taller de Teatro | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita.

: Taller de Teatro | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita. Live Show: KING OF BANANA en vivo | 21:00 hs | Patio Gastronómico.

DOMINGO 10: Un cierre con estilo – último día de beneficios

Locales comerciales : Descuentos de hasta el 65% off | Todo el día

: Descuentos de hasta el 65% off | Todo el día Locales gastronómicos : 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día

: 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día Mokka: Brunch Libre en Mokka ($27.000).

Brunch Libre en Mokka ($27.000). Cines Multiplex : Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.

: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000. Vibe : DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.

: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs. Social : Degustación exclusiva con Amigos del Vino | 19:00 a 22:00 hs.

: Degustación exclusiva con | 19:00 a 22:00 hs. Kids: Taller de Ritmos Urbanos | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico Actividad libre y gratuita.

Como si esto fuera poco, durante los tres días también se suman promociones con MODO y NARANJA X:

MODO

20% off. Tope de reintegro $50.000 por banco, por promoción, con bancos adheridos.

Locales adheridos: Espacio M - Ayres / Akiabara / Alló Martinez - Sarkany Cheeky - Kevingston - Paula Cahen D’anvers - Bowen/Brooksfield - Bensimon - Portsaid – Atomik

NARANJA X

20% off + 3 cuotas sin interés en Plan Z, con tarjetas de crédito. Tope de reintegro $20.000.

Locales adheridos:

Rapsodia - Praga - Ona Saez - Paula Cahen D’anvers - Ayres / Akiabara / Alló Martinez - Cheeky – Sportsman - Kevingtston - Bowen / Brooksfield - Sarkany – Bensimon - Portsaid - Atomik - Espacio M

Espacio San Juan Shopping invita a toda la comunidad a ser protagonista de esta fiesta, donde cada rincón está pensado para transformar una visita en un recuerdo inolvidable.

Vení a vivir la Shopping Fest.

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