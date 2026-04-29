    • 29 de abril de 2026 - 19:32

    Megaoutlet de autos: habrá 90 vehículos 0km y usados a precios promocionales

    Santiago Automotores realizará una feria especial con unidades 0km y usadas, opciones de financiación y entrega inmediata, en su concesionaria de Belgrano Oeste, en Santa Lucía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana, Santiago Automotores -perteneciente al grupo Miodowsky Automotores- llevará adelante un megaoutlet de vehículos que reunirá unas 90 unidades entre autos usados y 0km, con el objetivo de acercar al público una amplia variedad de opciones a precios promocionales.

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    La propuesta se desarrollará el sábado 2 de mayo, de 16 a 20 horas, y el domingo 3 de mayo, de 9:30 a 13:30, en la sede ubicada en Belgrano 529 Oeste, Santa Lucía, donde los interesados podrán acercarse directamente sin necesidad de turno previo.

    El evento contará con vehículos de todas las gamas: desde modelos económicos y de media gama hasta opciones premium y unidades 0 km. Entre las curiosidades destacadas, se podrá encontrar incluso una reliquia como un Citroën Mehari modelo 1973, junto a vehículos de última generación modelo 2026.

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    En cuanto a las facilidades de compra, los organizadores informaron que habrá opciones de pago contado, financiación propia de la concesionaria y créditos bancarios, además de la posibilidad de retirar el vehículo con seguro incluido el mismo día.

    Desde la empresa señalaron que el objetivo principal es ofrecer una experiencia cómoda y accesible para los asistentes, combinando variedad, asesoramiento y condiciones comerciales atractivas en un solo lugar.

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