Invertir con estrategia: cómo pasar de ahorrar a hacer crecer el dinero en un contexto donde quedarse quieto es perder

En un escenario donde los vaivenes económicos afectan la conducta financiera de los argentinos, la forma de relacionarse con el dinero cambió. Hoy, dejar los ahorros inmóviles ya no es neutral: implica perder poder adquisitivo. En este contexto, invertir dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad concreta.

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Dario Zabuski , experto en inversiones de ICBC Argentina , explica que este cambio ya está incorporado en la mayoría de las personas. “Los periodos de inflación alta o muy alta de los últimos años nos ayudaron a entender esto: el dinero que no está invertido pierde poder de compra. Este es un aprendizaje incorporado y ya la gran mayoría de las personas entiende la importancia de mantener el dinero invertido.”

El desafío ya no es acceder a productos financieros, sino tomar decisiones correctas y sostener una estrategia en el tiempo.

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El error más común: falta de diversificación

Uno de los principales problemas que observa Zabuski en quienes comienzan a invertir es la concentración en un solo instrumento. “En general lo primero que vemos es que concentran todo en un único producto sin diversificar. Esto es totalmente entendible porque suelen empezar por opciones de muy baja volatilidad con los que se sienten cómodos. El problema es que muchas veces mantienen esta estrategia mucho tiempo lo que suele no ser eficiente.”

La diversificación no solo reduce riesgos, sino que mejora la eficiencia del rendimiento a largo plazo.

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Antes que invertir, hay que definir el objetivo

Más que elegir un producto, el punto de partida correcto es entender para qué se invierte. “Lo ideal es entender cuál es el objetivo porque esto me permite entender de qué plazo dispongo, qué moneda es más eficiente, qué riesgo puedo tomar.”

Un viaje, la compra de una propiedad, el retiro o simplemente administrar mejor el dinero mensual requieren estrategias completamente diferentes.

Soluciones para cada necesidad: del corto al largo plazo

Para el dinero diario, ICBC desarrolló herramientas que permiten generar rendimientos sin resignar el uso inmediato del mismo.”Para los ingresos que sabemos que lo iremos usando en los próximos días, lo ideal es nuestro servicio de Inversión Fácil donde la plata genera rendimiento y la tenemos disponible siempre, incluso los fines de semana y feriados.”

Cuando el objetivo es más estructurado, aparecen alternativas como los Fondos Alpha Planeamiento, que permiten invertir en un único fondo ya diversificado según el perfil del inversor, simplificando el proceso de decisión. A medida que el inversor evoluciona, el siguiente paso es avanzar hacia un Mix de inversiones, combinando distintos activos en pesos y dólares para lograr un mejor equilibrio entre riesgo y rendimiento.

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Dólares: del refugio a la estrategia

El dólar sigue siendo una referencia en Argentina, pero ya no alcanza por sí solo. “Es una moneda que ha servido en muchos casos como una herramienta de cobertura, pero no debería ser una estrategia de largo plazo en sí misma.” Por eso, la clave pasa por invertir esos dólares. “En ICBC tenemos muchas opciones en dólares desde fondos de muy bajo riesgo como el Alpha Dólar hasta fondos de acciones como el Alpha Latam. Solo es cuestión de encontrar la opción que se adapte a las necesidades.”

El rol del asesor: ordenar y sostener decisiones

En un entorno donde la información abunda y las emociones influyen, el acompañamiento profesional se vuelve fundamental. “El gran problema del inversor suelen ser las emociones que nos hacen tomar decisiones impulsivas. El rol de un asesor es fundamental ya que nos ayuda a no caer en los sesgos habituales".

"El principal aporte de un asesor es la gestión del riesgo, es decir, buscar la eficiencia entre la relación riesgo-retorno esperado.” comenta Dario Zabuski.

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Tiempo y paciencia: el verdadero diferencial

Más allá de los instrumentos, el tiempo es un factor determinante en cualquier estrategia de inversión. "El tiempo es fundamental. Las inversiones son procesos que dependen de la capitalización. Esto genera un efecto exponencial en los resultados". Sostener una estrategia en el tiempo permite potenciar los resultados y reducir el impacto de la volatilidad.

Un nuevo perfil de inversor

Hoy los ahorristas son más exigentes, buscan mejores alternativas, más herramientas digitales y mayor asesoramiento. Esto obliga al sistema financiero a ofrecer no solo productos, sino soluciones integrales que acompañen cada decisión.

Conclusión

Invertir ya no es una acción aislada, sino una estrategia que combina objetivos, diversificación, asesoramiento y tiempo. En un contexto donde el dinero quieto pierde valor, la diferencia no está en si se invierte o no, sino en cómo se hace.