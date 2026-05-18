Cómo elegir un Smart TV para ver deportes: diferencias entre Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED

Los partidos de fútbol son un evento que une a millones de aficionados en torno a la pasión por el deporte.

Para vivir cada uno con la mayor intensidad posible, crece el interés por las TVs de pantalla grande, especialmente los modelos de más de 65 pulgadas. Samsung ofrece opciones en todas sus líneas que brindan una experiencia inmersiva, recreando en la sala de estar la verdadera sensación de un estadio.

“En Argentina, eventos de estas características se viven con rituales muy marcados, y la televisión pasa a ocupar un rol protagónico. Hoy, las pantallas más grandes permiten disfrutar el partido con mayor nivel de detalle y amplitud, algo que se vuelve especialmente relevante cuando toda la familia o amigos se reúnen frente a la misma pantalla”, Gerardo Presman, director de la división Consumer Electronics de Samsung Argentina.

Samsung cuenta con un portafolio completo y robusto, con variantes que alcanzan hasta las 98’’ pulgadas. Estos son algunos de sus aspectos destacados:

Crystal UHD (65” a 98”)

Resolución 4K con Procesador Crystal 4K 1 , que realiza el upscaling de las transmisiones para entregar mayor nitidez, resaltando detalles como el movimiento de los jugadores y la textura del césped.

HDR 2 proporciona un mayor alcance de los niveles de luz, brindando más brillo, contraste y detalle tanto en áreas claras como oscuras, ideal para juegos nocturnos o bajo luz intensa.

Con Sonido en Movimiento Virtual y Sonido Adaptativo, la experiencia de sonido 3D sitúa al usuario en el centro de la acción. Además, la TV ajusta el volumen automáticamente al identificar ruidos en el ambiente, asegurando que ningún detalle —desde el silbatazo inicial hasta la narración del gol— se pierda.

QLED (65” a 98”)

Tecnología de Puntos Cuánticos 3 , con 100% volumen de color, entrega tonos más vibrantes y precisos, logrando que el verde del campo, los uniformes y el balón luzcan más realistas.

Panel QLED Real certificado por VDE, con más de mil millones de tonos de color validados por PANTONE, garantizando fidelidad en diferentes condiciones de iluminación.

Procesador con IA y Upscaling 4K 4 , que optimiza la calidad de los contenidos deportivos para entregar una definición detallada en cada jugada.

Sonido de estadio con inteligencia sonora 5 , con audio inmersivo que analiza cada escena y destaca la narración entre la vibración de la hinchada. Gracias a Q-Symphony, al conectar una Soundbar Samsung, se crea una atmósfera digna de tribuna.

Quantum HDR 6 , mediante el control dinámico de contraste, la TV amplía el brillo y el nivel de detalle en cada zona de la pantalla.

Neo QLED (65” a 85”)

Tecnología Quantum, con control preciso de la luz que entrega un brillo intenso y contraste profundo, ideal para resaltar detalles del balón y los jugadores en cualquier iluminación.

Rendimiento de alto nivel, con imágenes fluidas con una tasa de actualización de hasta 165Hz 7 , bajo tiempo de respuesta y resolución 4K en sus cuatro puertos HDMI 2.1.

Remasterización HDR 8 incluso las transmisiones en SDR ganan un nuevo estándar de calidad con conversión automática a HDR 4K, brindando más realismo a las partidas.

Procesamiento inteligente con redes neuronales, con el procesador exclusivo de Samsung que analiza y mejora brillo, color y textura basándose en miles de referencias para optimizar la experiencia a 4K.

Con Dolby Atmos® 9 y Q-Symphony, el audio envuelve la habitación como si estuvieras en el centro de la cancha, calibrando el sonido de forma equilibrada en conjunto con una Soundbar Samsung.

OLED (65”, 77” y 83”)

Píxeles autoiluminados, con contraste prácticamente infinito que garantiza negros profundos y una definición excepcional en los detalles de la afición y el campo.

Imagen nítida Glare Free 10 (disponible a partir de modelos serie F), que reduce los reflejos y mantiene negros intensos, contribuyendo a una inmersión total sin distracciones.

Real Black certificado por VDE 11 , con colores validados por Pantone que revelan cada matiz con la intensidad de una transmisión profesional.

Movimientos fluidos con IA, el procesador Samsung asegura alta precisión en escenas rápidas, eliminando rastros o desenfoques en jugadas decisivas.

Procesador con redes neuronales 12 , que eleva cualquier contenido a una experiencia cercana a 4K, como se si la partida ocurriera frente a sus ojos.

Plan Canje: una forma simple de dar el salto a una pantalla más grande

Para quienes estén pensando en renovar su TV de cara a los próximos grandes encuentros, Samsung ofrece el Plan Canje, que permite entregar televisores usados de cualquier marca como parte de pago para acceder a nuevos modelos. De esta manera, los usuarios pueden dar el salto a pantallas de mayor tamaño y mejor tecnología de forma más accesible, al mismo tiempo que contribuyen a una gestión más responsable de los residuos electrónicos.

Además, la marca ofrece envío gratuito a todo el país e instalación premium bonificada en AMBA a cargo de técnicos oficiales de su servicio.