Pascuas Mágicas en Espacio San Juan Shopping

La llegada de la Pascua siempre trae consigo una atmósfera especial, y este año, a Espacio San Juan Shopping llegaron las Pascuas Mágicas , e invitan a la comunidad a sumergirse en un escenario donde el encanto de los chocolates de Havanna y la experiencia con planes de shopping son los protagonistas.

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Los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, el Shopping se convertirá en el escenario de su campaña más dulce. Todos los clientes que realicen compras en cualquier local o stand del centro comercial por un monto de $60.000 o más, podrán presentar su ticket en el stand de canje y llevarse de o bsequio un huevo de Pascuas Havanna de 250gr . Promoción válida hasta agotar stock. Dicho stand de canje estará activo en planta baja del shopping, en horario de 14hs a 22hs para entregar obsequios a los clientes que se acerquen presencialmente con su ticket y con DNI en mano.

En sintonía con el lanzamiento de las colecciones Otoño-Invierno, el centro comercial invita a aprovechar los beneficios bancarios vigentes durante estos dos días clave, permitiendo que las compras de esas fechas tengan su toque mágico sumando un huevo de chocolate:

Promoción Banco San Juan - martes 31 de marzo: 15% off + 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en locales adheridos.

Promoción Banco Santander - miércoles 1 de abril: 25% off para clientes suscriptos al programa Sorpresa de Santander y hasta 6 cuotas sin interés para todos los clientes del banco, sin tope de reintegro, en locales adheridos.

Es la oportunidad ideal para conocer las nuevas tendencias en indumentaria y calzado mientras se accede a planes de financiación y descuentos exclusivos.

Sorteo en Instagram

Para que la magia llegue a todos, la acción se traslada también a las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram @espaciosanjuanshopping , el Shopping mantiene vigente un sorteo por dos premios muy especiales:

Primer ganador: Un huevo de Pascuas Havanna de 1 kg.

Segundo ganador: Un huevo de Pascuas Havanna de 615 gr.

La participación cierra el lunes 13 de abril, día en que se darán a conocer a los ganadores a través de las historias de la plataforma. Los interesados pueden consultar las bases y condiciones directamente en el posteo del sorteo.