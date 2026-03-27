    • 27 de marzo de 2026 - 19:30

    Banco San Juan y Grupo Achilles sellan una alianza estratégica para fortalecer la cadena de valor minera en la provincia

    La iniciativa permitirá impulsar estándares internacionales, certificación de proveedores y nuevas oportunidades de desarrollo para empresas vinculadas al sector minero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Banco San Juan y Grupo Achilles formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la cadena de valor de la actividad minera en la provincia de San Juan, en un contexto de crecimiento sostenido del sector y de mayores exigencias en materia de estándares internacionales.

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    La alianza se enmarca en el rol de Banco San Juan como banco líder y especializado en minería en la región de Cuyo, y en una de sus funciones principales: acompañar y potenciar el desarrollo de las empresas mineras y de sus proveedores locales, promoviendo la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema productivo provincial.

    Uno de los ejes centrales del acuerdo es la posibilidad de ofrecer a las empresas vinculadas a la minería una certificación internacional que funcione como evaluación de punto de partida, permitiendo identificar fortalezas, oportunidades de mejora y generar programas de desarrollo de proveedores alineados a los requerimientos actuales de la industria.

    Grupo Achilles es la compañía más relevante a nivel mundial en evaluación, auditoría y certificación de proveedores, y trabaja con las principales organizaciones del sector minero y energético. A través de esta alianza, Grupo Achilles pone a disposición del banco un sistema de certificación para clientes, que les permitirá diferenciarse frente a las grandes compañías mineras, al tiempo que brinda al Banco San Juan información estratégica sobre la calidad, capacidad y credenciales de la cadena de valor minera en Argentina.

    Con esta alianza, Banco San Juan reafirma su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y así fortalecer la minería responsable y la integración de las empresas locales a los más altos estándares internacionales.

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