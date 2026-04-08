En el marco del desarrollo de la agenda 2026 de RSE de Alta Tecnología Alimentaria S.A., el proyecto Dulces encuentros surge como una iniciativa de integración social que promueve la convivencia intergeneracional a través de la elaboración artesanal de huevos de Pascuas, realizados por internos del pabellón (8), destinado a adultos mayores del Hogar Eva Perón.

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Esta propuesta busca generar un espacio de encuentro humano donde el aprendizaje y la solidaridad sumado el intercambio de experiencias se convierta en herramientas de prácticas restaurativas, de transformación personal y social.

Fortalecen valores como responsabilidad, trabajo en equipo, empatía, y aporte a la sociedad

El proyecto propone el acto de compartir una capacitación no solo sea eso si no trascienda lo gastronómico, para convertirse en un puente emocional entre generaciones, favoreciendo la inclusión social, la construcción de vínculos, y el reconocimiento mutuo,

Durante el taller de convivencia y la merienda solidaria compartirán, dialogo, historias y experiencias, promoviendo el bienestar emocional y el sentido de pertenecía social.

Las autoridades: Directora de Hogar de Ancianos, Fernanda Vives, Subdirectora SPP, Norma Iragorren, representantes de Dto de Patronato, Gerente gral de ATA, Nahuel Caseres, gerente Operaciones César Forciniti y Dirección RSE, Lic Daniela Ramos.

De esta manera DULCES ENCUENTROS, SE CONSOLIDA COMO UNA ACCION DE IMPACTO SOCIAL QUE FOMENTA LA REINSERCION, LA DIGNIDAD HUMANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES MAS SOLIDAS, DEMOSTRANDO QUE PEQUEÑAS ACCIONES GENERAN GRANDES CAMBIOS.

OBJETIVO GENERAL

Generar nuevas herramientas para tareas de emprendedurismo.

Generar actividades de inclusión y reinserción social con prácticas restaurativas con la comunidad local.

Incorporar actividades de voluntariado corporativo, teniendo como resultado la inclusión y la convivencia con la población asistida y el involucramiento de los colaboradores de la compañía en tareas de RSE

MARCO CONCEPTUAL

Dentro del marco de RSE conjunto con el SPP pudimos describir algunos de los veneficios en función a este tipo de tareas

Las actividades socio educativas y de convivencia como este proyecto, genera impacto significativo en personas privadas de libertad ya que este tipo de interacciones concretas con el afuera introduce expectativas positivas muy diferentes a las que provee el contexto de encierro: rutina, restricción de vínculos sociales, y la limitación de actividades con la sociedad.

Humanización del contexto penitenciario : en este contexto las acciones con la sociedad disminuyen llevando a las personas a el aislamiento emocional y la perdida de roles sociales , las acciones solidarias le permite a los internos recuperan la identidad como ciudadanos capaces de aportar valores a otros, fortaleciendo la autoestima y la propia dignidad.

: en este contexto las acciones con la sociedad disminuyen llevando a las personas a el aislamiento emocional y la perdida de roles sociales , las acciones solidarias le permite a los internos recuperan la identidad como ciudadanos capaces de aportar valores a otros, fortaleciendo la autoestima y la propia dignidad. Reconstrucción del vínculo social : permite realizar interacciones sociales que generan respeto, escucha y empatía esto fortalece habilidades sociales fundamentales para la reinserción como COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, RESOLUCIÓN PASIFICA DE CONFLICTOS, COOPERACION Y TRABAJO EN EQUIPO.

: permite realizar interacciones sociales que generan respeto, escucha y empatía esto fortalece habilidades sociales fundamentales para la reinserción como COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, RESOLUCIÓN PASIFICA DE CONFLICTOS, COOPERACION Y TRABAJO EN EQUIPO. Reducción de los efectos negativos del encierro : disminuye los niveles de encierro y estrés, reducción de conductas conflictivas, mejorar la convivencia institucional, generar rutinas estructuradas y significativas.

: disminuye los niveles de encierro y estrés, reducción de conductas conflictivas, mejorar la convivencia institucional, generar rutinas estructuradas y significativas. Desarrollo de habilidades sociales y laborales: la elaboración de chocolatería incorpora competencias trasferibles al ámbito laboral: responsabilidad y cumplimientos de procesos, adquisición de oficios, hábitos de trabajo, planificación y organización

la elaboración de chocolatería incorpora competencias trasferibles al ámbito laboral: responsabilidad y cumplimientos de procesos, adquisición de oficios, hábitos de trabajo, planificación y organización Construcción de reparación simbólica: participar en acciones comunitarias permite a los internos generar el sentimiento de bienestar para los otros, es un modo de reparar en forma simbólica el sentimiento de culpa y vergüenza propio en este contexto, generando ciudadanos en proceso de libertad con valores de pertenecía social.

Desarrollo del programa

30 y 31 curso de chocolatería en escuela NUEVO HORIZONTE

Se incorporan 12 jóvenes adultos al taller de chocolatería donde elaborarán huevos de pascuas destinados a los abuelos del Hogar Eva Perón

Dichas jornadas se les enseñará desde recetas, formas de elaborar, rellenar y decorar huevos de pascuas, brindando un modelo simple y practico de emprenderusmo a futuro

El día 6/04/26 jornadas de sociabilización en el hogar Eva Perón

El día 6 de abril se realizarán dichas jornadas constará de un breve taller simbólico con un numero reducidos de abuelos con los internos seleccionados donde se decorarán algunos huevos de pascuas a fin de fomentar la convivencia y las practicas restaurativas entre dos generaciones muy dispares a finde fomentar la pertenencia social y el voluntariado

Desde la compañía seremos acompañamiento activo del grupo de voluntariado corporativo y colaboraremos en el servido de la merienda mientras se disfrutan actividades musicales ofrecido por internos a los abuelos del hogar

Se realizará la entrega de huevos de pascuas y donativos

Somos todos parte de una sociedad inclusiva, generamos lazos, plantamos cimientos, motivamos la reinserción y creemos firmemente en una sociedad justa y solida para todos Somos todos parte de una sociedad inclusiva, generamos lazos, plantamos cimientos, motivamos la reinserción y creemos firmemente en una sociedad justa y solida para todos