"Argentina Rocks 2026": El congreso que busca redefinir el mapa de la exploración minera en la región llega a Mendoza

Mendoza será escenario de un evento estratégico para la industria minera con la llegada de “Argentina Rocks 2026”, un congreso especializado en exploración geológica que apunta a consolidar el potencial del país en materia de recursos minerales y atraer inversiones internacionales.

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Organizado por Latin Rocks , el encuentro se desarrollará los días 27 y 28 de mayo y convocará a referentes del sector, incluyendo geólogos, empresas multinacionales y tomadores de decisiones . Según adelantaron desde la organización, cerca del 50% de los participantes provendrán del exterior, lo que refuerza el perfil internacional del evento.

A diferencia de las ferias tradicionales, el congreso propone un enfoque técnico y estratégico centrado en la exploración, considerada la base de toda la cadena de valor minera. En ese sentido, el objetivo será analizar el presente y futuro de los yacimientos argentinos con una mirada basada en datos científicos y experiencias concretas.

Si bien Mendoza fue elegida como sede por su conectividad, el evento tendrá una impronta federal. Se destacarán proyectos y desarrollos en provincias clave como San Juan , Catamarca, Salta y Santa Cruz, además del Macizo del Deseado.

Como parte de esta integración, el programa incluirá visitas técnicas a San Juan, donde especialistas recorrerán zonas de interés geológico, conectando así los principales polos mineros de la región cordillerana.

El congreso también pondrá el foco en minerales críticos como el cobre, el oro y la plata, en un contexto global de creciente demanda. A través de exposiciones magistrales, se buscará aportar información precisa y derribar mitos en torno a la actividad, promoviendo una industria más transparente y sustentable.

Con una alta expectativa y un interés que ya supera ediciones anteriores en la región, “Argentina Rocks 2026” se perfila como un evento que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que el mundo observa el potencial minero argentino.

Transparencia y Datos: El fin de los mitos

En un contexto de renovado interés por minerales críticos como el cobre, el oro y la plata, el congreso contará con más de 8 relatores magistrales confirmados. El objetivo es claro: combatir los mitos del sector con datos duros y hechos científicos, fomentando una industria transparente y atractiva para los grandes capitales.

Detalles del evento:

Fecha: 27 y 28 de mayo de 2026.

Sede: Ciudad de Mendoza, Argentina.

Perfil: Líderes de exploración, geólogos, empresas multinacionales y tomadores de decisiones estratégicas.

Con un interés récord registrado a la fecha, Argentina Rocks 2026 promete marcar un antes y un después en la forma en que el mundo percibe y valora el potencial geológico argentino.