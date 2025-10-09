Carlos Melconian, Carlos Pagni, Fredi Vivas y Damián Di Pace llegan a Córdoba para el evento Competitividad PyME 2025

El evento más importante para las PyMEs en Argentina llega a la provincia de Mendoza con una jornada única de análisis económico y político, debate sobre el impacto de la IA y las nuevas tecnologías en las empresas, networking y oportunidades de negocios.

El próximo 23 de Octubre, el Hotel Sheraton de Mendoza será sede de Somos Pymes Summit – Competitividad Pyme 2025, un evento clave para empresarios, emprendedores y profesionales que buscan profesionalizar sus empresas y conocer las últimas tendencias del mundo PyME.

Con un agenda que reúne a los oradores más influyentes de la economía y la política nacional, rondas de networking estratégico y análisis en profundidad sobre los desafíos del sector.

Entre los principales speaker confirmados se destacan figuras de prestigio como Carlos Melconiane, Carlos Pagni, Emmanuel Álvarez Agis, Fredi Vivas, Martín Quirós, Gonzalo Otálora, Julieta Porta y Damián Di Pace. Cada uno de ellos brindará su visión sobre el panorama económico, político, la innovación y las claves para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Argentina.

Un espacio de referencia para empresarios y emprendedores

En un contexto desafiante para las PyMEs en Argentina, eventos como los que organiza Somos Pymes juegan un papel fundamental en la generación de estrategias para el crecimiento y la competitividad del sector. Este año, la propuesta del encuentro se centra en abordar un análisis profundo sobre la coyuntura económica y política de país y se abordarán, también, tendencias acerca de la IA y nuevas tecnologías, la evolución de los mercados, la digitalización de los negocios y las oportunidades de financiamiento para las empresas.

Además de las charlas magistrales, los asistentes podrán participar en una ronda de networking exclusiva, donde tendrán la posibilidad de generar contactos estratégicos, intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades comerciales con empresarios y líderes del ecosistema PyME.

Temáticas clave: Economía, política, IA y transformación digital

El programa del evento incluirá debates sobre:

​​✔️ Perspectivas políticas y económicas 2025-2026 : ¿Hacia dónde va Argentina y cómo impacta en las PyMEs?



✔️ Tecnología e innovación en el sector empresarial : El rol de la digitalización y la inteligencia artificial.



✔️ Casos de éxito PyME : Historias de empresas que lograron destacarse en tiempos de incertidumbre.



✔️ Estrategias de crecimiento y financiamiento : Cómo acceder a nuevas oportunidades en un contexto desafiante.

✔️ Modernización Laboral y Reforma Tributaria: Dos ejes claves para el crecimiento del sector

Entradas disponibles: Cupos limitados

Dado el alto interés en la edición 2025 de Somos Pymes – Competitividad 2025, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

Los boletos pueden obtenerse a través del sitio web oficial somospymesummit.com.ar .

📍 Fecha: 23 de Octubre de 2025

📍 Lugar: Sheraton Hotel de Mendoza, Argentina

📍 Entradas y más información: somospymesummit.com.ar

¡Si sos PyME, tenés que estar!