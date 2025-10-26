Cómo el resto de la ciudadanía, figuras del espectáculo también se volcaron a las escuelas para cumplir con su deber cívico en estas elecciones legislativas 2025.  Famosos conductores, modelos, influencers, periodistas, actrices, compartieron en sus redes su imagen votando o una selfie al salir de los centros de votación .

Sólo una de las figuras fue la más esperada por la prensa, y ella fue Mirtha Legrand. A los 98 años, la “Chiqui”, dijo nuevamente presente para emitir su voto. “Me vestí con los colores de la Patria” dijo ante los micrófonos. Simpática, lúcida, saludo a todas las autoridades de mesa y celebró que votar fuera “tan rápido”.

pepe-cibrian-campoy-669x728
Pepe Cibrián Campoy.
mica-vicciconte-elecciones-673x728
Mica Vicciconte y su hijo Luca Cubero.
lalo-mir-elecciones-535x728
Lalo Mir

 

 

Lizy-tagliani-728x592
Lizy Tagliani.

Previamente, en las primeras horas de esta jornada electoral, Lizy Tagliani fue una de las primeras en cumplir con su deber cívico. Así lo documentó en conjunto con la cuenta de El fin del mundo, el ciclo de streaming que conduce en Olga.

 

Marcela-tyner-elecciones-728x658

Marcela Tinayre.

maria-belen-luduena-elecciones-728x624
María Belén Ludueña.
Flor-Pena-elecciones-692x728
Florencia de la V.
cristina-perez-elecciones-728x717
Cristina Pérez.

Cristina Pérez pasó a cumplir con su deber cívico en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. La periodista se mostró sonriente y elegante, optando por un clásico traje sastrero marrón con sutiles rayas claras por encima de una remera blanca

graciela-alfano-elecciones-728x485

Graciela Alfano.

Graciela Alfano emitió su voto en el Instituto Educativo Eccleston, en la calle Dorrego, de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Teleshow, la actriz contó que “se está recuperando del herpes zoster que tuvo”.

chino-elecciones-728x594

Chino Leunis.

cande-ruggeri-elecciones-591x728
Cande Ruggeri.
andrea-burstein-elecciones-728x719
Andrea Burstein.

Elecciones Legislativas famosos