Elecciones legislativas: así emitieron su voto los famosos Figuras del espectáculo nacional estuvieron presentes para cumplir con su deber cívico.

Cómo el resto de la ciudadanía, figuras del espectáculo también se volcaron a las escuelas para cumplir con su deber cívico en estas elecciones legislativas 2025. Famosos conductores, modelos, influencers, periodistas, actrices, compartieron en sus redes su imagen votando o una selfie al salir de los centros de votación .

Sólo una de las figuras fue la más esperada por la prensa, y ella fue Mirtha Legrand. A los 98 años, la “Chiqui”, dijo nuevamente presente para emitir su voto. “Me vestí con los colores de la Patria” dijo ante los micrófonos. Simpática, lúcida, saludo a todas las autoridades de mesa y celebró que votar fuera “tan rápido”.

Previamente, en las primeras horas de esta jornada electoral, Lizy Tagliani fue una de las primeras en cumplir con su deber cívico. Así lo documentó en conjunto con la cuenta de El fin del mundo, el ciclo de streaming que conduce en Olga.

Marcela Tinayre.

Cristina Pérez pasó a cumplir con su deber cívico en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. La periodista se mostró sonriente y elegante, optando por un clásico traje sastrero marrón con sutiles rayas claras por encima de una remera blanca

Graciela Alfano.

Graciela Alfano emitió su voto en el Instituto Educativo Eccleston, en la calle Dorrego, de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Teleshow, la actriz contó que “se está recuperando del herpes zoster que tuvo”.

Chino Leunis.