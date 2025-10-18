25 años de rebeldía cuyana La banda de punk rock sanjuanino brindará su show aniversario y repasa toda su historia de aguante, resistencia y superación.

Se trata de una agrupación con una intensa historia, de rebeldía, de resistencia y de amor por el punk rock. Con mucho coraje, desde las calles de Caucete, se animaron a desafiar lo establecido hace 25 años, presentándose como banda y levantando la bandera del rock underground. Fermental es el sello icónico que sostuvo y sintetizó toda una época y que por mucho tiempo se consolidó como uno de los baluartes del género en la provincia, junto a otras bandas.

Después de una etapa de pausa transitoria, el grupo integrado por Mauricio Rosas en batería, Ángelo Rosas en voz, Richard Torres en guitarra y coros y Marco Vidal, también en guitarra y coros y Armando Muñoz en bajo, regresa a los escenarios y esta vez para tirar el bar por la ventana. Celebra su aniversario o para ponerse más fino, sus “bodas de plata”. Son más de dos décadas y media de mucho aguante en un territorio a veces hostil para el rock barrial con poética propia y original, pero que, sin dudas, no dejan de tener presencia cada vez que tocan en vivo. La cita será este sábado 18 de octubre en el Bar del Titi (en Rawson) y promete una función explosiva.

Todo comenzó en aquel crítico momento que se vivía en el país, iniciando el siglo, con la convertibilidad haciendo sus últimos manotazos para sobrevivir como plan económico, pero la juventud por aquellos años, no lograba visualizar un futuro claro. Desocupación, bajos ingresos, malas jubilaciones, falta de oportunidades para desarrollarse una deuda externa que ahogaba todos los sueños posibles. (Cualquier semejanza con el presente, quizás no sea pura coincidencia) sin embargo, allí estaban, Daniel Castillo, Luis Páez y Mauricio, quienes se habían formado como trío con el nombre de ‘Resaka’ en un festival de rock solidario. En 2000 lograron grabar un demo con 12 canciones titulado ‘Estamos de vuelta’. Pero dos años más tarde, deciden cambiarse de nombre y quedó como Fermental (uniendo los conceptos ‘fermento’ y ‘mental’) sumando a Leandro Mercado. Así, surgió el primer demo producido de manera autogestionada con 17 tracks titulado ‘Ilusiones y Desilusiones’. En 2004, fueron soportes de Topos (ex Flema) y en 2005 vino la separación. Sin embargo, en 2011 resurgen con nuevo vocalista, Ángelo Rosas y las violas de Iván Palacio y Luis Carbonel. Tiempo después hubo varias reestructuraciones más en sus filas, hasta que, superando aquellos cambios, incorporan al nuevo bajista llamado Armando Muñoz y desde este año retomaron la senda de los recitales en vivo.

Este presente, es también como un reinicio y un empezar de nuevo. En una extensa charla con Mauricio y Ángelo para DIARIO DE CUYO, repasaron cómo fueron sus orígenes, todo lo que les llevó madurar y evolucionar, hasta dieron un espacio para retratar lo que les sucede con la realidad social que todo buen rockero no puede mirar para otro lado.

Primero empezó a hablar Mauricio: “Por mi parte, nunca imaginé que íbamos a llegar 25 años de esto, tuvimos muchos tropiezos en el camino, cambios de integrantes, pérdidas dolorosas y hasta estuvimos en un cierto parate. Pero uno de los motivos por la cual sigo a pesar de todo, es la pasión que le ponemos a esto, más que nada. Y también, esta trayectoria se hizo a pulmón, porque me tocó también tocar con ciertos grupos importantes en los cuales me inspiré y pude cumplir ciertos sueños”, se explayó el baterista.

Mientras que Ángelo dijo: ‘creo que, si seguimos, pasa por la amistad también. Somos más que nada un grupo de amigos y esto nos desconecta de la monotonía de la vida, de lo laboral, de los problemas que tenemos todos. Aunque también, lo importante es tener un compromiso y un mensaje, de cómo nos comportamos en la vida”, expresó el cantante.

“Somos una banda de barrio y de familia. Imagínate, él (Ángelo) es mi sobrino, cantante de la banda y recuerdo que ya con sus 10 años, ya asistía a los ensayos de la banda cuando se comenzó con todo esto. Incluso, que dejamos un mensaje, no vamos a negar que algo de fiesta tenemos, Cuando empezamos, teníamos unos 17 años y queríamos experimentar con la idea de componer canciones propias. Teníamos influencias de Flema, Dos Minutos, Ramones, los otros chicos tenían de Hermética, Los Redondos y bueno, la crisis del 2001, también nos pegó y nos definió”, contó Mauricio. “Tal vez, puede sonar repetitivo, pero nunca dejamos de tener un compromiso con el otro, con el que la pasa mal, que está sufriendo y eso transmitimos en las canciones”, agregó el vocalista.

Y ¿cómo era tocar punk en Caucete? el baterista fue tajante: “en principio, la gente nos miraba raro. No había una costumbre de escuchar rock y menos lo que hacíamos. Digamos que eso no evolucionó mucho. Me pesa decirlo, pasaron tantos intendentes por Caucete que, de estos 25 años, no hemos percibido una mejora, desde lo laboral hasta lo cultural. Caucete sigue dependiendo de la cosecha, pero nunca vimos algún político que proponga construir una fábrica para que trabajen los cauceteros. Duele, pero bueno, por aquellos años, no había tantas bandas como ahora. Y plantear punk, era como una locura y más salir con canciones propias y no covers. Pero con el tiempo fuimos sumando y ganando nuestro público”, recordó Mauricio.

Una aventura arriesgada como pocas, pero así la banda abordó el barco y se pusieron a navegar con lo que llevaban puesto, canciones, consignas, críticas, zapadas y mucha distorsión encima. “Nuestro mensaje siempre estuvo del lado de la rebeldía, pero no autodestructiva, sino más del lado positivo. Considero que estamos más maduros y nos hacemos cargo de la edad que tenemos. Pasamos la adolescencia y tenemos más responsabilidades. Cada uno tiene sus hijos que criar y sus trabajos que mantener y a la vez, estamos disfrutando de todo lo que somos como debe ser”, señaló.

En 2023 salió su último álbum llamado “Racimo”, es el más “agresivo” del grupo, “un poco más oscuro, porque se grabó en una época difícil, con cuestiones personales y otras que pasaban en el país. Pero en cuestión de los espacios para tocar, siempre estuvo difícil. Hoy hay pocos disponibles, antes estaba Hellraiser, pero ahora El Bar del Titi, donde tocaremos y después Breaking Beer, pero entre las bandas nos damos una mano, aunque es muy triste porque en Caucete no hay lugar para tocar y eso que también están Viejo Brujo y Amentias, lo que pasa es hay que rebuscarse todo y así cuesta más el triple”, contó Ángelo.

Entre las canciones más duras, la banda cuenta con “Demografía”, “Charmul”, donde el tema del “gatillo fácil” y la violencia institucional son cuestiones que no tienen vencimiento con los años. “Tratamos de ser críticos por el afuera, pero también buscamos ser coherentes por dentro. El gatillo fácil está presente en todas las bandas, porque venimos años denunciando lo miso y parece que no cambiara nada. En ese sentido las canciones no se hacen viejas, por ejemplo ‘Perdiendo la cabeza’, que la gente siempre lo pide para cantar. Ya es un clásico”, contó el vocalista.

“Ojalá llegue el día que tengamos que dejar de hablarlo o que la canción quede en la historia, pero hay cosas que no podemos modificar, aunque suene utópico, esto lamentablemente sigue pasando. Y ahora es peor, porque el consumo de la droga está cada vez complicando todo”, agregó.

En ese sentido, Mauricio brindó su punto de vista: “vemos muchos casos de cómo está la calle, la violencia que hay y el vínculo familiar se cae a pedazos y podría mejorarse cuando haya una igualdad de oportunidades para todos, que puedan trabajar y estudiar, así sería todo más sano. La calidad de vida se está perdiendo. Sabemos que ya hay padres que se ponen a consumir delante de sus hijos y llega al extremo que se convierte en algo común y corriente para esas familias. Ahí se vuelve todo muy complejo. Por más que un gobierno invierta en educación, la educación en el hogar es fundamental también, pero no tenemos la solución y son cosas que nos exceden”, comentó.

Para lo que viene, nuevos shows en Mendoza y la posibilidad de hacer una gira en Buenos Aires en el verano del año que viene.

De todas formas, no hay que olvidarse de la función de este sábado que tendrá la producción de “Pueblo Rock” y “Dinamo Rock”. Además, para este encuentro sonarán en la previa Banda Local y Sektor 7G.

DATO

Fermental 25 Años. 23 hs. El Bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson). Anticipadas en

El Depósito Sala de Ensayo. Entradas $10.000 en puerta y promoción dos por $15.000.