Mirá todo lo que podés hacer este sábado 18 de octubre Si no sabés dónde ir o qué hacer durante el día y la noche sanjuanina, entérate de las diversas propuestas culturales en materia musical y teatral. Encontrá y agendá todas las actividades artísticas pensadas para hoy.

La movida artística y cultural de este sábado explota de shows, recitales, puestas escénicas, encuentros, exposiciones y espectáculos de todo tipo.

Para empezar, esta noche actuarán Vale Cuatro, para hacer bailar cumbia y cuarteto en el Casino del Bono Park. Por su parte, el grupo Tïmo celebra su tercer aniversario de existencia en los escenarios y hará una fiesta imperdible en La Kelita.

Mientras que en otros espacios, Paula Dupont presentará su disco en el Auditorio del Teatro del Bicentenario, Fermental hará su gran show aniversario por los 25 años de la banda en El Bar del Tití y El Soldado regresa a Mamadera Bar para descargar todo su rock y blues con los fans ricoteros.

Para aquellos más tradicionalistas, Los Videla, convocaron a varios artistas amigos para celebrar la peña anual en su espacio cultural en Rawson. Y otros músicos independientes como Durazno Trío, Desde otro sitio y Tacuarembó, tendrán su show del “Tortugas” en el Chalet Cantoni.

En materia teatral, la obra “Orgullosa” tendrá una nueva función de reposición en el Espacio Franklin Teatro de Arte. Desde Chile, Lucho Miranda llega al Teatro Sarmiento con su show humorístico por primera vez.

Estas y otras atracciones, podrán disfrutarse durante el día hoy en diferentes escenarios de la provincia.

*MÚSICA

Vale Cuatro. Cumbia, cuartetos, bailables. 23 hs. Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1949 oeste). Cena show con entrada gratuita.

Aldo Zaragoza y Fede Amín. Rock de todas las épocas. 22 hs. El Faro (Landa y Cervantes – Santa Lucía). Reservas: 2645899188.

Tïmo. 23 hs. Cena show. Festejo tercer aniversario. La Kelita (República del Líbano 1790 oeste – Jockey Club San Juan). Reservas: 2644194896.

Eduardo Illanez. Derecho a show: $3.000. 22:30 hs. Reservas: 2644988604. La Salmuera (Chacabuco sur y Calle 7 – Pocito).

La Nota. 23 hs. Parrilla Manolo (Calle 5 y Frías – Pocito).

Bailar Temprano es Bailar. 21 hs. Dirección al 2644545009. Entradas: $5.000. Con DJ Montilla y Shica Kumbia. Pop Sunset.

Concierto de guitarra. 19 hs. Fundación Instituto Alemán. Entrada libre y gratuita. Sala Goethe (Santa Fe 114 este). Participan Agustina Agüero, Bruno Romanello, Juan Delgado, Rolando Moreno, Malena Falciglia y Nicolás Olivieri. Obras de Barrios, Mertz, Pujol, Domeniconi, Piazzolla, Giuliani y Tárrega.

Paula Dupont. Presenta su álbum ‘Busco dentro mío’. 21: 30 hs. Entrada: $10.000. Sala Auditórium (España y Santa Fe).

Fermental. 25 años de punk. 23 hs. El Bar del Titi (España 487 sur). Junto a Banda Local y Sektor 7G. Entrada: $10.000 en puerta y promoción 2 x $15.000.

Peña de Los Videla. 23 hs. Espacio Cultural Cuyano Los Videla (Juárez Celman 3216 oeste, Rawson), tickets a la venta a los cels. 2645590008 y 2644593096. Labriegos, Los 750, Paola Hascher, Carlos Peñaloza y Luis Mantello, la coreografía de Nerina Quiroga y Martín González. Desde Villa Mercedes, arribará Cristian Romero y Los Videla tendrán a su cargo el acto central, todo con la conducción de Jorge Daniel Maestre.

Cepa de cumbia. Con Mak Donal, Ariel El Traidor y los pibes, Mc Caco y Eh! Guacho. Sala del Sol de Luna Morena (Rawson 1358 sur). Entradas Fanticket a $15.000 y $10.000.

El Soldado. 22 hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Entrada: 20.000. Con Armandos y El último bondi. Anticipada: EntradaWeb.

Ciclo Tortugas. Con Durazno Trío, Desde Otro Sitio y Tacuarembó. 19 hs. Fogón y Micrófono abierto. Chalet Cantoni (Libertador 3339 oeste). Entradas: $4.000. Anticipadas en Avantti.io

Fuego bebé. 22 hs. Donata Cervecería.

Los Genios. 22 hs. El Patio Súper Vea (25 de Mayo y Jujuy). Reservas: 2645465230.

Santi Dávila. 22 hs. Garden (Libertador 3390 oeste). Reservas: 2643237280.

*TEATRO

El Caldero. Show de improvisación. 21 hs. Entradas: $6.000. Molleja (9 de Julio 322 este). Reservas: 2644656400.

Orgullosa. 21:30 hs. Sala Teatro de Arte Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur). Con Giselle Slavutzky, Martín Castro Meglioli, Pepe Blasco.

Abriendo Las Manos. Show de Lucho Miranda. 20 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $28.000 y $30.000.

El Museo del Vino. 21 hs. Elenco Variedad Incierta. Cooperativa Teatro de Arte, Anticipadas: 2645724340.

*ENCUENTROS

Del sueño al festival. La experiencia de Zafic. 18 hs. ENERC Cuyo. Charla a cargo de Felipe Suárez. Gratis.

*FERIAS

La Lolita. 17:30 hs. Feria de diseño. Jardines del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Picnic con Mamá. 18 hs. Feria artesanal, DJ Gustavina, música y sorteos. Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis).

*EXPOSICIONES Y MUSEOS.

Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas de Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de octubre. De lunes a viernes de 8:30 hs. a 13.30 hs y 15 hs. a 21 hs. y sábados de 09 hs. a 13:30 hs. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis.

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta el 31 de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por El edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 16:30 y 18 h, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.

Francia hasta El techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Mañana último día de visita, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron El primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en El hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y El entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en El arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en El tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.