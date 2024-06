Bodas de oro del Centro Polivalente de Arte: 50 años prodigando talento De origen nacional, es la única escuela artística -ahora provincial- que existe en San Juan.

“Otorgar al alumno, en breve plazo, una formación cultural, una especialización artística y fuentes de trabajo”. Con ese objetivo, expresado a DIARIO DE CUYO por Rosa Pantano de Raffo -su primera directora-, comenzó a funcionar en el San Juan de mediados de los ’70 el Centro Polivalente de Arte, hasta el día de hoy, la única escuela de orientación artística que existe en la provincia y que este mes celebra sus Bodas de Oro. Fue durante el gobierno de Eloy Camus que llegó a San Juan y logró echar raíces profundas.

“Traigo una escuela con todos los elementos para que comience a funcionar de inmediato. Será una escuela polivalente que entregará títulos de bachiller y maestro en distintas especialidades”, anunció en abril de 1974 Camus, a su regreso de Buenos Aires, en declaraciones a este medio. La noticia fue muy bien recibida, y aunque no tenían ni lugar ni fecha de inicio, querían comenzar cuanto antes. En junio inició sus actividades en la escuela Fray Justo Santa María de Oro, en Concepción. El acto “fue con bombos y platillos”, recuerdan. Eran pocos alumnos y menos recursos aún, pero con juventud y entusiasmo se fueron supliendo carencias.

“Las supervisoras en Buenos Aires tenían un gran proyecto y querían ponerlo en funcionamiento. Cuando el ministro de Educación de la Nación, Jorge Taiana, nombró a Orfilia Pérez Román como Directora Nacional de Educación Artística, vieron la posibilidad de llevarlo a cabo. Le presentaron el proyecto a Orfilia y ella lo gestionó. Estaban programadas 14 polivalentes nacionales en todo el país”, contó a DIARIO DE CUYO Pantano de Raffo, quien estuvo largo tiempo en ese cargo, que dejó un par de veces para cumplir otras funciones. “El gobernador había ido a Buenos Aires y el ministro Taiana le dijo -contado por Margarita Ferrá de Bartol-: ‘Dígame gobernador, ¿quiere una escuela para su provincia?'”, relató Pantano, quien se presentó a una convocatoria pública para cubrir cargos. Su aspiración era ser profesora, pero por su perfil -era profesora de Historia y había estudiado Arquitectura y Artes Plásticas- y con el aval de Ferrá de Bartol (ex Directora General de Escuelas), fue elegida directora por la supervisora Marta de Saggese, quien la entrevistó. “Como auxiliar de secretaría fue nombrado Eugenio Genest y la vicedirectora era Nélida Conturso de Viberti, ya fallecidos, excelentes. Elvira dejó y entró María Elena Palonés; y después, como hacía falta otra vice, Cristina Camenforte, que era profesora. Fue un equipo de lujo el de esos comienzos”, rememoró.

Los registros, periodísticos y oficiales, reflejan cierto caos en el proceso de puesta en marcha. Es que si bien ya había comenzado a funcionar el 3 de junio del ’74, el 11 de ese mes también hubo llamado a inscripciones. Luego, el 8 de julio, salió el decreto de creación de la escuela, que lleva firma de la entonces presidente Isabel Martínez y del ministro de Cultura y Educación de la Nación, Jorge Taiana. Y recién el 9 de julio se hizo la inauguración oficial en San Juan, como acto de adhesión a la celebración de la Independencia Argentina, en la Fray Justo.

No fue esa su sede definitiva. Sin edificio propio -al día de hoy- aproximadamente tres años después, pasó a la otrora Escuela Belgrano y a fines de los ’70, principios de los ’80, se estableció en el predio de la escuela Manuel Lainez, donde sigue.

Cuentan los memoriosos que no fueron pocos los embates que el CPA debió enfrentar. Desde recursos magros hasta la tardanza de los pagos, pasando por las mudanzas, en general a espacios no adecuados para sus características y el roce con las escuelas que se veían invadidas con su llegada. La mirada de reojo de instituciones como la Facultad de Artes Plásticas y la Escuela de Música, que la tomaron como competencia; el dedo acusador de la dictadura que veía en una escuela de arte un potencial peligro (por eso quisieron transformarla en una escuela comercial, cosa que no prosperó), el predio que no fue en tierras de la bodega El Globo, la transferencia a la órbita provincial e incluso la transformación en materia de perfil y contenidos… y tanto más. Sin embargo, hoy, más allá de los vaivenes, celebra sus cinco décadas con buena salud. Año a año son muchos los jóvenes que quedan sin poder ingresar a esta escuela por la que han pasado grandes docentes y de la que han egresado importantes figuras. Escuela que sigue apostando a la educación artística y abrazando sueños, viejos y nuevos: el edificio propio y un terciario son dos, pero hay más dicen quienes toman la posta de las distintas camadas, que, a su modo y desde hace 50 años, luchan por sostener en alto la bandera del Centro Polivalente de Arte.

La escuela hoy

Con título de Bachiller especializado en arte, desde 2013 y con un marcado perfil de promotor/productor cultural, el Centro Polivalente de Arte cuenta hoy con 319 docentes y una matrícula de 540 chicos, que cursan en tres turnos: mañana, tarde y vespertino. Forma parte de la Dirección de Secundaria Orientada y Artística, siendo la única Artística en San Juan. Funciona como una escuela técnica, pero de arte.

Los jóvenes, al ingresar, eligen determinado lenguaje artístico, según el promedio de 6to grado de primaria. Cumplido el cupo de un lenguaje, pueden anotarse en los que tengan disponibilidad. Las modalidades son: Artes Visuales, Danza y Música. En cuarto año eligen, dentro de cada lenguaje, una especialización.

Artes Visuales: Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado, Arte Público y Cerámica. Danza: Origen folclórico y popular; Origen escénico (clásico y moderno). Música: Piano, Guitarra, Canto, Percusión. “Se hace un poco más difícil porque tiene 17 materias y la jornada es extendida. Es mucha la exigencia, los niños que están acá es porque les gusta”, aseguró la directora, Natalia Steiner.

1 de 8 | Rosa Pantano junto a Víctor Mira (quien fue el primer abanderado del CPA), durante el acto de su promoción. 2 de 8 | Surgido en 1987, el Poliperiódico era una publicación anual que difundía lo realizado en la institución. 3 de 8 | El recordado Nito Costanza (de espaldas) estuvo frente al coro de la escuela. 4 de 8 | Profesor Francchino, director nacional de Educación Artística, llegó con el fin de cerrar la escuela en la dictadura; pero desistió. 5 de 8 | Bendición de las instalaciones durante la colocación de la piedra basal, para las ampliaciones. 6 de 8 | 7 de 8 | Alumnas de danza en la galería del primer piso de la Escuela Belgrano, donde funcionó el Polivalente. 8 de 8 | Víctor Mira (arriba, centro), primer abanderado del Polivalente, elegido por mejor compañero, en el primer acto en que participó la escuela, por la Fundación de San Juan.

Fechas de interés

1974

* 11 de abril: DIARIO DE CUYO publicó declaraciones del entonces gobernador Camus, recién llegado de Buenos Aires, con la noticia de una escuela polivalente para San Juan.

* 26 de mayo: DIARIO DE CUYO publicó fragmentos del discurso anual del gobernador Camus, donde dijo que mediante el convenio con el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se había concretado el plan de creación de colegios polivalentes con orientación artística.

* 3 de junio: Con un pequeño grupo de alumnos, comenzó a funcionar el CPA de San Juan en la escuela Fray Justo Santa María de Oro, en Concepción

* 8 de julio: Se publicó el decreto nacional de creación de la escuela, dentro del Plan Trienal, Ley 20.524.

* 9 de julio: Inauguración oficial del CPA en el marco de los actos por la fecha patria

1975

Comenzó a funcionar el Bachillerato, con especialidades Bellas Artes, Danza Clásica y Música; luego sumó cerámica (y en los ’80, folclore). Ese año el CPA participa en los actos oficiales por la fundación de San Juan y a tal fin se designa al primer abanderado, Víctor Mira, elegido por sus compañeros, puesto que la escuela llevaba poco tiempo de vida.

1976

Durante la dictadura, con el Capitán Escobar al frente de la Dirección de Escuelas de San Juan, se intentó convertir al Polivalente de Arte en una escuela de comercio. El profesor Francchino, director de Educación Artística de Nación, llegó con esa misión, pero al conocer la escuela y ver la defensa de alumnos, docentes, directivos y padres, desistió.

1977

El CPA se traslada al entonces edificio de la Escuela Belgrano (donde actualmente funciona el Instituto de Formación Docente Margarita Ferrá de Bartol, Mendoza y 25 de Mayo).

1978

Se hace parte de las escuelas asociadas a la Unesco, hasta 1990.

1979

El CPA se traslada al predio de la escuela primaria Manuel Lainez (Gral. Acha al 1836 sur, en Trinidad), donde funciona actualmente. Egresa la primera promoción.

1981

Pasó a integrar un selecto grupo de escuelas con Proyecto 13, llamado de profesores con cargo. En ese periodo hubo un gran desarrollo institucional.

1992

A partir de la implementación de la Ley Federal de Educación, y como todas las escuelas nacionales, el Polivalente pasa a órbita provincial. Los títulos, por lo mismo, dejan de ser nacionales.

1993

Se inició el proyecto para el nuevo sector del edificio. En 1995 se inauguraron instalaciones para especialidades Danza clásica y Música.

1996

Se hizo en San Juan el primer encuentro de centros polivalentes del país, en defensa de la educación artística.

2013

Con la implementación de la Ley Nacional 26.206, el CPA se reestructuró: Dejó de ser una institución con formación docente en educación artística y se convirtió en una ESEA (Escuela Secundaria Especializada en Arte), con los lenguajes Artes Visuales, Música y Danza, y dentro de ellos, diversas especializaciones. Se cambió el título de Maestro por el de Bachiller especializado en arte.

1 de 8 | 2 de 8 | Rosa Pantano en la entrega de certificados a bachilleres y maestros de dibujo y música. 3 de 8 | Programa de la primera Semana de las Artes, un clásico donde alumnos y docentes exponían distintas disciplinas. 4 de 8 | Programa de actos del 158° aniversario de la Independencia, en cuyo marco se hizo la inauguración oficial del CPA, en la Fray Justo. 5 de 8 | 6 de 8 | El decreto de creación del CPF, fechado en julio del '74, lleva firma de Isabel Perón. 7 de 8 | La directora Rosa Pantano, informando a través de DIARIO DE CUYO los objetivos de la nueva escuela. 8 de 8 | En abril del '74, a su regreso de Bs. As., el profesor Eloy Camus anunció la implementación del Polivalente en San Juan.

Las celebraciones

El 21 de mayo pasado comenzaron los festejos por las Bodas de Oro del Polivalente, con diversos actos y acciones, desde un peña folclórica en la escuela hasta la gala en el Cine-Teatro Municipal de Capital, muestra artística pergeñada por la directora Natalia Steiner, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. El 6 se hizo la Cápsula del tiempo y ex docentes y directivos descubrieron placas. Las actividades continuarán el 16 con un concierto coral en el Auditorio Juan Victoria, donde también se hará una muestra fotográfica en agosto. Y con fecha a confirmar, función de danza, concierto, exposición de artes visuales e inauguración de un mural colectivo en la escuela. Por su parte, exdocentes y exdirectivos planean concretar su propio encuentro.

Ellos dicen

Algunas autoridades y docentes del CPA, pasadas y actual, se expresaron sobre esta casa de estudios.

Rosa Pantano de Raffo

Es fundamental que continúe y sería interesante que en el Ministerio de Educación tomaran conciencia de la necesidad del título docente, porque los egresados del CPA ejercen en la escuela primaria. El título de Maestro desapareció hace mucho tiempo, con la Ley Federal de Educación; y sería bueno que se recuperara la preparación y el título.

María Elena Palonés

Qué niños y jóvenes tengan acceso a estudiar y formarse en sus vocaciones artísticas les brinda una apertura a un mundo diferente, más comprometido con su entorno, pueden plasmar a través de sus creaciones sus sentimientos y emociones. Siempre he dicho que aunque no continúen una carrera artística, tendrían una mirada con una perspectiva diferente, socializadora y amigable con el ambiente.

Cristina Camenforte

Una escuela con orientación artística es algo grandioso. Los chicos tienen una apertura de alma, cabeza y corazón impresionante. Esta escuela es lo mejor que le podía pasar a San Juan, a mis queridos alumnos y a las próximas generaciones. Una escuela que nació con mucho esfuerzo pero con todas las ganas para salir adelante. Grandes valores han salido de aquí, llevando su arte adentro y afuera de la provincia.

María Inés Bocca

Todos los egresados del CPA han nutrido todas las escuelas, sobre todo primarias y algunas secundarias, con nuestros alumnos, ya sea como profesores de música, plástica y danza. Muchos egresados nuestros han triunfado hasta en la parte privada.

Rodolfo Ferrer

El humanidad desde siempre necesito exteriorizar sus pasiones y recurrió al arte como medio. Educar por y para el arte es una forma de comunicación que hoy más que nunca necesitamos. Nuestra provincia cuenta en el CPA con el lugar y el medio adecuados para una formación integral de nuestra juventud.

Imelda Recabarren

Me siento plena el poder haber tenido la oportunidad de dirigir, guiar y defender a mi querido CPA. Desde el arte se forma al ser íntegro, reflexivo, crítico, creativo; que le permite ser resiliente ante los desafíos que presenta la vida. Como siempre afirmo, nuestros estudiantes son personas únicas y especiales.

Natalia Steiner

Hay un prejuicio de que el arte es un hobby y la sociedad tiene que entender que el arte no es un hobby, es una pasión, pero es un trabajo. El Polivalente es una escuela única, un semillero de artistas en todas sus perfiles y por la cantidad de chicos que quedan afuera cada año, estoy convencida de que una escuela de arte como esta no sólo es necesaria en San Juan, es poco; si hubiera más, estarían llenas.