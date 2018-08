El primer especial de Susana Giménez tuvo como protagonista a Carlos Tevez. La diva fue a Fuerte Apache y acompañó al ídolo del fútbol en una recorrida por su barrio, causando una revolución a su paso.

Juntos realizaron un recorrido por los lugares queridos de la niñez del ídolo de Boca, sus amigos, sus afectos de toda la vida. Tevez mostró cómo era su vida en el barrio Ejército de Los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, en la localidad del partido de Tres de Febrero.

Apenas llegaron, los vecinos invadieron las calles para saludarlos, tomarse selfies, hacerles regalos -como una kiosquera que le regaló un chocolate a Susana- y acompañarlos en el recorrido. Allí, la diva se animó a patear un penal en el potrero donde El Apache jugaba de chico.

El Apache y la conductora, además, pasaron por la casa del tío del jugador, donde vivió junto al resto de su familia. Allí, contó, entre otras cosas, que con su primer sueldo compró 10 casas para su familia. En ese momento, Tevez tenía 19 años.

Tras el paseo, Susana entrevistó a Carlitos junto a su mujer, Vanesa Mansilla, y sus hijos, Florencia, Katie y Lito, en su casa.

“Trato de enseñarles que no hay que olvidarse de dónde uno viene. Yo sigo viniendo a mi barrio porque me hace feliz. Lo que todos admiran de mí es, una parte por el fútbol y, otra parte, por lo que soy como persona. Y eso lo aprendía acá”, comentó el querido futbolista.

Consultado sobre su ganas de ser presidente de Boca, el club de sus amores, Tevez respondió: “El día de mañana sí, pero me gustaría estar bien preparado si me decido a hacerlo. Yo amo a Boca, entonces sí puedo ayudarlo y hacer lo mejor para el club lo voy a hacer. No me perdonaría, el día de mañana, ser presidente y no estar capacitado para poder manejar el club”.

En el cierre del programa, Susana compartió un asado con el delantero, su familia y amigos. “Gracias Carlitos, tu familia es divina, espero que sigas con el ángel que naciste para siempre”, se despidió la diva.

El primer especial de “Susana Gimenez” se mantuvo entre los 14 y 15 puntos de rating liderando su franja frente al especial de “La Tribuna de Guido” con los protagonistas de “Simona”, que no pudo llegar a los 10 puntos. Este será el primero de los cuatro programas que tendrá la diva de acá a fin de año.

Fuente: Exitoína