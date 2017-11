Una vez más, los cantantes más escuchados de la música latina se vistieron de gala para asistir a la entrega Nº 18 de los Latin Grammy Awards, en una gala que se llevó en el MGM Garden Arena en Las Vegas.

A continuación, a lista de todos los ganadores que dijeron presente en el MGM Garden Arena en Las Vegas:

Personalidad del año: Alejandro Sanz

Premio de la Presidencia del Grammy Latino: Lin-Manuel Miranda

Mejor Nuevo Artista: Vicente García

Grabación del Año: Despacito - Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee

Mejor Álbum Pop/Rock: Mis planes son amarte - Juanes

Mejor Álbum de Rock: La gran oscilación - Diamante Eléctrico

Mejor Álbum de Tango: Solo Buenos Aires - Fernando Otero

Mejor Álbum Folclórico: Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los Macorinos. Vol. 1) - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Dance of time - Eliane Elias

Mejor Álbum Cantautor: A la mar - Vicente García

Mejor Álbum de Música Alternativa: Jei Beibi - Café Tacvba

Mejor Álbum de Salsa: Salsa Big Band - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Música Banda: Ayer y hoy - Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Mejor Álbum de Flamenco: Memoria de los sentidos - Vicente Amigo

Mejor Álbum Instrumental: Spain forever - Michel Camilo & Tomatito

Mejor Álbum de Fusión Tropical: Olga Tañón y punto - Olga Tañón

Mejor Álbum Tropical Tradicional: To Beny moré with love - Jon Secada Featuring The Charlie Sepúlveda Big Band

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Bidimensional - Guaco

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Ni un paso atrás - Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez

Mejor Álbum de Música Norteña: Piénsalo - Los Palominos

Mejor Álbum Cristiano (En Español): Momentos - Alex Campos

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): Acenda a sua luz - Aline Barros

Mejor Canción de Rock: Déjala rodar - Diamante Eléctrico; La noche - Andrés Calamaro

Mejor Canción Alternativa: Amárrame - Mon Laferte Featuring Juanes

Mejor Canción Urbana: Somos anormales - Residente

Mejor Canción Tropical: Bachata en Kingston - Vicente García

Mejor Canción Regional Mexicana: Siempre es así - Juan Treviño Featuring AJ Castillo

Mejor Fusión/Interpretación Urbana: Despacito - (REMIX) Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Las caras lindas - Flor De Toloache

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo: El dorado - Shakira

Canción del Año: Despacito - Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee

Mejor Álbum de Música Urbana: Residente - Residente

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Salón, lágrimas y deseo - Lila Downs

Mejor Álbum de Música Clásica: Música de compositores costarricenses VOL. 2 Eddie Mora

Álbum del Año: Salsa Big Band - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: Troco likes ao vivo : um filme de Tiago Iorc - Tiago Iorc

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: Sonata del decamerón negro - Mabel Millán