A partir del 3 de junio el Centro Cultural Conte Grand comenzará con su ciclo de talleres de formación. Se trata de veinticuatro propuestas de las cuales ocho talleres tendrán lugar entre junio y julio, diez talleres entre agosto y septiembre y seis talleres entre septiembre y octubre.

El abanico de posibilidades de formación dentro de la programación del centro cultural fue el resultado de una convocatoria a formadores para presentar propuestas de talleres. De este llamado resultaron seleccionados 26 postulantes evaluados según criterios de creatividad, originalidad y nivel de experimentación que implica la propuesta. Los talleres están orientados especialmente a adolescentes, pero no son excluyentes de otras edades. Contemplan ocho encuentros y un canon de entre 600 y 800 pesos cada uno que se podrá abonar en dos cuotas.

Por el momento se encuentran habilitadas las inscripciones a los talles de junio/julio. Más cercanos a la fecha de inicio del resto de las propuestas, se habilitarán sus inscripciones. Ingresando a http://bit.ly/inscripciontallerescccg podés conocer cada taller, sus días y horarios, su profe y registrar tus datos para quedar inscripto. Quienes no puedan inscribirse online, deberán acercarse por el Centro Cultural Conte Grand, San Luis y Las Heras el día y horario del inicio del taller.

Conocé los talleres:

PRIMER BIMESTRE 03/06 AL 23/07

FOTOGRAFÍA · Patricia Savastano ¿Qué quiero contar y cómo lo cuento? Este taller está destinado a la exploración de la mirada en el lenguaje fotográfico, con las posibilidades que brinda el artefacto fotográfico de cada uno. Explora el universo de la relación con el modelo a fotografiar. Ocho encuentros. Martes de 19 a 21 hs. Inicia: 04 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos. Solo tenés que tener tratar de traer tu máquina.

COSTURA PARA PRINCIPIANTES · Elizabeth Castro. Para desarrollar creatividad y crear, veremos el manejo correcto de la máquina, sus partes, enhebrado, práctica de puntadas básicas y realización de moldería. Se podrá confeccionar diferentes utilitarios y/o accesorios No se necesitan conocimientos previos. Ocho encuentros. Miércoles de 18 a 21. Inicia: 05 de junio. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos. Si tenés, traés máquina de coser familiar.

SONIDO LÚDICO · Renzo Nievas. Experimentación y creación sonora. Vamos a reconocer los sonidos que nos rodean para poder registrarlos, transformarlos y expresar sonoramente mensajes no verbales. Crearemos ritmos y melodías con músicas y sonidos existentes y nuevos. 8 encuentros. Miércoles de 18.30 a 20.30 hs. Inicia: 05 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos. Si tenés (pero no es excluyente) traé compu para instalar software de edición de audio) y celu.

SEMINARIO INTENSIVO DE JAZZ · Javier Conejero. Vamos a pasar por diferentes áreas de la danza jazz para adquirir las herramientas necesarias para identificar cada una de ellas. También vamos a desarrollar las habilidades necesarias para la técnica a través de ejercicios y practica clase a clase. 8 encuentros. Martes y jueves de 10 A 12 hs. Inicia: 04 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. Solo tenés que tener conocimiento de algún estilo de danza.

DISEÑO WEB · Evelyn Tramontín. Pondremos en práctica un conjunto de conocimientos orientados el desarrollo de sitios web estáticos con HTML5, CSS3 y Bootstrap. En cada encuentro se aprenderán diferentes tecnologías para desarrollar una página web. 8 encuentros Lunes y jueves 18.30 a 21.30 hs. Inicia: 03 de junio. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos. Tenés que traer compu.

DISEÑO DE MODA · Rocío Mestre. Vamos a comprender los conceptos básicos del diseño, su historia, formas de color, rubros, texturas y técnicas básicas de costura y moldería para que expreses creatividad e identidad en cada prenda que generés. 8 encuentros. Martes de 18 a 20 hs. Inicia: 04 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos. Debés traer lápices, tijera, papeles de molde.

ESTILIZACIÓN FOLKLÓRICA · Riveros Luna Abordaremos contenidos de carácter práctico y teórico que proporcionarán herramientas para la construcción de un lenguaje propio de estilización, a través de la práctica individual y grupal. Investigaremos las posibilidades de movimiento para la recreación de las danzas favoreciendo la capacidad de interrelación. 8 encuentros. Lunes de 15.30 a 17.30 hs. Inicia: 03 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. Tenés que tener más de 13 años y conocimiento en algún estilo de danzas.

LABORATORIO CREATIVO · Ignacio González Kirby. Trazaremos una ruta creativa donde cada uno aprenderá a resolver conflictos basándose en ejemplos de otros autores y con una combinación de ejercicios literarios, plásticos y fotográficos destinados a descubrir dónde reside su “espacio de creación”. 8 encuentros. Martes de 15 a 17 hs. Inicia: 04 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

SEGUNDO BIMESTRE 29/07 AL 20/09

TECNOLOGÍA APLICADA A LA MÚSICA · Natalia Coria Vega. Alfabetización tecnológica musical integrando recursos multimediales para expresar ideas sin la necesidad de poseer conocimientos teóricos o habilidades instrumentales. Se abordarán teoría, interpretación, creación y producción de música, entrenamiento auditivo, edición e impresión de partituras. 8 encuentros. Lunes de 18 a 21 hs. Inicia: 29 de julio. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos.

REPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TEXTIL · Cecilia Falivene Técnicas de costura a mano y en maquina recta familiar, para intervenir, reparar y transformar prendas. Reutilización de prendas en desuso para fomentar una cultura sustentable y un consumo responsable. 8 encuentros. Míercoles de 19 a 21 hs. Inicia: 01 de agosto. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos. Si el alumno está interesado en aprender a coser a máquina, deberá contar con máquina propia para su uso en el taller.

MODA TEENS · Mónica Liliana Olivera. Corte y confección básico de prendas. Tipos de géneros textiles y técnicas de costuras según las características de cada uno, utilizando maquina recta familiar. El objetivo es enseñar la diversidad de diseños que se pueden obtener desde moldes base. 8 encuentros. Martes de 18 a 20 hs. Inicia: 31 de julio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos. Traer: papel madera, lápiz, tijeras, reglas (mínimo 60cm).

MICRONARRATIVAS · Silvina Montenegro, Emiliano Fernández. Recuperación de historias populares y puesta final con convergencia de múltiples técnicas propias del arte performático, resultando en una intervención en el espacio público urbano (alrededores del Centro Cultural Conte Grand). 8 encuentros. Lunes de 18 a 21 hs. Inicia: 29 de julio. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos. Llevar al primer encuentro una historia personal, familiar o del barrio o lugar de residencia para contar.

INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES BORDADAS · Agustina Montes. Diseño de un bordado a partir de la sintetización de una imagen o fotografía, aprendiendo puntos básicos de bordado y algunos de relieve. 8 encuentros. Martes de 16 a 18 hs. Inicia: 31 de julio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos. Solo tenés que traer la imagen que quieras interpretar impresa o de revista, diario o fotografía y bastidor una vez que se elija el tamaño del proyecto.

ENCUADERNACIÓN ARTESANAL · Martin Auger. Exploración de materiales y diferentes técnicas de encuadernación. Se hará hincapié en la correcta medición, corte y elección de materiales para que los cursantes puedan aprender la importancia del oficio y los posibles errores que se cometen a menudo. 8 encuentros. Martes de 18 a 21 hs. Inicia: 30 de julio Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos. Traer lápices, gomas de borrar, hojas, tijeras, cutter, telas.

TALLER VIVENCIAL DE ALIMENTACIÓN HOLÍSTICA · Federico Yanzón. Aprenderemos técnicas milenarias para mejorar la calidad de vida. Alimentar cuerpo, mente y alma y llenarte de energía. Ocho encuentros. Martes de 15.30 a 17.30 hs. Inicia: 30 de julio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

VIDEOMINUTO · Daniel Gil, Nelson Vera. Brindaremos conocimientos básicos para la realización audiovisual. Narraremos una historia en un tiempo estipulado favoreciendo la capacidad de síntesis, impulsando y canalizando las posibilidades de expresión a través de las plataformas digitales. 8 encuentros. Martes de 18.30 a 20.30 hs. Inicia: 30 de julio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

DISEÑO CREATIVO · Josefina Rosales. Diseño y construcción libre de objetos que solucionen diferentes problemas o necesidades, utilizando herramientas proyectuales propias del proceso creativo del diseño. 8 encuentros. Miércoles de 16 a 18 hs. Inicia: 31 de julio. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

ILUSTRACIÓN EXPERIMENTAL · Wanda Stordeur. Entender a la ilustración como una herramienta de comunicación y transmisión de ideas a través de la exploración de diferentes técnicas y posibilidades. Ocho encuentros. Jueves de 19 a 21 hs. Inicia: 01 de agosto Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

TERCER BIMESTRE 23/09 AL 15/11

TALLER DE CALIGRAFÍA · Gerardo Ruiz Babsía. La práctica de la caligrafía es un medio para entender los principios básicos de la forma de las letras y su estructura, construcción y la cualidad estético-formal. En éste taller apreciaremos sus proporciones, ritmo y espacio y el valor del trazo promoviendo el uso de artes manuales como herramienta para la resolución de proyectos que lo permitan y/o requieran. 8 encuentros. Sábados de 10 a 13 hs. Inicia: 28 de septiembre. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE ANIMACIÓN CINEMATOGRÁFICA · Mario Bertazzo. En este taller haremos introducción a la animación. Veremos principios básicos generales e historia de la animación, animación multiplano analógico - digital 2D y teoría y práctica de realización a través de ejercicios que involucran tanto el dibujo analógico como la composición final en After effects. Ocho encuentros. Lunes de 18.30 a 21.30 hs. Inicia: 23 de septiembre. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE BREAK DANCE · Santiago Varas El break dance es una danza social que forma parte de la cultura del Hip Hop. En este taller veremos su técnica y las compartiremos grupalmente logrando generar un estilo particular. 8 encuentros. Jueves de 19 a 21 hs. Inicia: 26 de septiembre. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE DANZA TERAPIA PARA MUJERES · Anahí Araya. La Danza Movimento Terapia es un abordaje psicoterapéutico corporal y creativo, que reconoce el uso expresivo del movimiento y la danza como vehículo de autoconocimiento. En éste taller focalizaremos en los modos en que nos movemos, senso-percibimos y significamos a través del movimiento. 8 encuentros. Lunes de 19 a 21 hs. Inicia: 23 de septiembre Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE ESCRITURA TEATRAL · Dana Botti. Intentaremos pensarnos teatralmente y escribir la escena, ejercitar la escritura creativa específicamente orientada al género dramático y la lectura crítica tendiente a cooperar con un trabajo de escritura de los demás talleristas. Concluiremos con la escritura de un texto teatral breve. Ocho encuentros. Lunes de 19 a 22 hs. Inicia: 23 de septiembre. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA · Melina Echevarría. Para niños de 9 a 11 años. Articularemos propuestas de lectura y escritura a partir de textos de la literatura infanto-juvenil (europea, latinoamericana, argentina y sanjuanina). Desarrollaremos una serie de habilidades y competencias en torno a la comunicación y el arte literario; promoviendo un espacio de intercambio y reflexión. Ocho encuentros. Martes de 19 a 21 hs. Inicia: 24 de septiembre. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL · Daniel Gordillo. Crearemos propuestas verbales y no verbales que ayuden a la construcción de una historia improvisada y desarrollaremos las habilidades de observación y escucha para lograr una comunicación subliminal entre improvisadores. Ocho encuentros. Valor: $600 en dos cuotas de $300. No se requieren conocimientos previos.

TALLER DE ANÁLISIS Y CREACIÓN SONORA · Lorenzo Gómez. Profundizaremos y practicaremos la recepción sonora de modo consciente, manifestando la crítica como espacio creativo. Comprenderemos el sonido y sus componentes para facilitar su manipulación en el proceso creativo. Cada participante del taller creará su pieza sonora musical. Ocho encuentros. Valor: $800 en dos cuotas de $400. No se requieren conocimientos previos.