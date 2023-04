"Es tamaño XL" simplifica Giselle Slavutzky la nueva edición de "Crudo. Encuentro Festival de Danza independiente", del que es una de las organizadoras y mentoras, junto a una comisión de conocidas profesionales de la danza local. "Tiene todo lo que hemos venido construyendo, porque la primera edición en 2020 fue virtual, en 2021 fue una instancia más de talleres e investigación, en 2022 más festival y muestra y este año haremos todo junto" resumió la bailarina y coreógrafa sobre el encuentro que comenzará el 24 de abril y se extenderá hasta el 7 de mayo, con actividades destinadas a bailarines y público en general, porque si bien hay talleres y clínicas muy específicas también ofrecerá espectáculos abiertos a la comunidad. Entre las innovaciones de esta tercera edición presencial, Slavutzky destacó que duplicaron los espectáculos y sumaron nuevas instancias de reflexión y capacitación. "Siempre estamos en transformación, algunas de las cosas que hemos cambiado tienen que ver con aporte de nuestros colegas y queremos que el Crudo sea una puerta que se abre para todo el sector de la danza independiente, no importa el género que se practique, que puedan ser parte" manifestó. En el "Entrenar Entramar lo que busca es generar entrenamiento de danza, pero entramado perspectivas de distintas vertientes, desde hip hop, teatro físico, clown, danza contemporánea, una mezcla súper interesante" explicó Giselle. En el Laboratorio de archivo, que en 2021 trabajó sobre archivos de la maestra Violeta Pérez Lobos, planteará este año trabajar "sobre los archivos personales de cada uno de los postulantes", tal como explicó Giselle esta actividad que tendrá guía de Mariana Olivares y Tania Riveros, con un trabajo. "Y por primera vez, el resultado de ese trabajo se abrirá al público, que podrá acceder a la Sala de Marcación del Teatro del Bicentenario, para ver el proceso". Otras de las instancias nuevas en esta edición son la clínica de desmontaje y gestión de públicos, que para Giselle sirve para acercar a la gente y generar el gusto por la danza. "Por un lado esperamos que el público acceda a nuestras producciones como son, pero que también los hacedores empecemos a pensar en el público para producir. Hay un ida y vuelta, a veces los artistas contemporáneos tenemos esto de creer que 'el público nos tiene que entender' o 'vendrá el público que tenga que venir'; y eso es válido, pero cuando empezás a pensar la danza como un trabajo, necesitás que la gente venga, porque si no, no podés pagar el gas, la luz... Hay una comunión que se tiene que generar, no solamente en términos económicos sino también en un servicio a la comunidad" aseguró. Giselle destacó que por cómo creció el festival tuvieron que ampliar la comisión organizadora a 10 personas y resaltó el apoyo institucional, político y económico que han recibido este año, además de mantener la cogestión del Ministerio de Turismo y Cultura. "El año pasado participamos en el encuentro de gestores federal, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Ahí armamos un cuadernillo con un diagnóstico sobre lo que sucedía en los 23 festivales a los que fuimos convocados de todo el país, para generar lineamientos de trabajo. Como consecuencia a esa actividad hemos recibido un apoyo económico del Ministerio de Cultura de la Nación, que permitió superar las expectativas con el Crudo, que esto sea una fiesta y convoque cada vez a más trabajadores. Es que el Crudo es una fuente de trabajo, todas las personas que participan cobran honorarios. Está bien que la idea es compartir, pero también generar trabajo" analizó. Además contó que a través de Turismo y Cultura provincial, como cogestor de este festival desde el año pasado, pueden acceder a los tres espacios públicos en los que se desarrolla el festival: Chalet Cantoni, Teatro Sarmiento y Teatro del Bicentenario. Además hay un aporte económico que les "permite afrontar los honorarios artísticos de los participantes y de producción. Entendemos que la labor independiente no implica no depender de nadie en términos económicos, sino poder generar estas ideas intergestivas", cerró Slavutzky

Las organizadoras

Arriba de izq. a der: Giselle Slavutzky, Elisa Jaime, Flavia Moncunill, Taisa Gallardo. Abajo, de izq. a der: Mercedes Claudeville, Marisel Illanez, Julia De Nardi.

Para agendar

Talleres "Entrenar entramar"

Residencia de formación pedagógica, guiada por Gonzalo Burgoa. "Improvisación en silencio", Cuky Maestro y Flavio Carrizo (Lunes 24/04)

"Yo, vulnerable" (Martes 25/4) Carla Vellio y Cecilia Nievas. "Ser escena" Celeste Barilari y Raúl Páez. (Miercoles 26/4).

Horario: siesta. Gratis. Teatro Sarmiento. Inscripción hasta el 15 de abril a través de formulario en redes del festival.



Encuentros del Laboratorio de Archivo

Espacio de investigación a cargo de Tania Rivero y Valeria Martínez. 27, 28 y 29 de abril en Sala de Marcación del Teatro del Bicentenario. Cursado intensivo: 4hr. La convocatoria cierra el 8 de abril a las 23.59 hs



Clínica de Gestión de Públicos y Curaduría de Festivales

A cargo de Jimena García. 6 y 7 de mayo, en el Chalet Cantoni



Muestra

*Jueves 4 de mayo: "El silencio" dirigida por Cipriano Argüello Pitt, interpretada por Cecilia Priotto. (Danza contemporánea). Entrada gratis. Sala Auditorium

*Viernes 5 de mayo: Intervención "Cabras", Grupo Geográfico Teatral, 21.30 hs (hall). Obra "Mariposa", Grupo Agitando el nido, 22 hs.

*Sábado 6 de mayo: Intervención "Sinergia", Grupo Nassibi. 21.30 hs. Obra "Maison Tango" (elenco concertado) Grupo Proyecto Tang, 22 *Domingo 7 de mayo: Intervención "Red", Grupo Clave, 21.30 hs. Obra "Monoambiente", Grupo A, 22 hs. Teatro Sarmiento. Entrada: $700.