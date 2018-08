Comienza un nuevo mes y la plataforma de streaming Netflix tiene planeado que sus suscriptores no tengan tiempo ni de salir de sus casas a disfrutar el sol primaveral. Para empezar, este mes llega –en tiempo récord- la segunda parte del Marginal, que la semana que viene concluirá su exitosísima emisión en la TV Pública.

Pero además, Netflix estrenará el primer día de septiembre, una serie de films nacionales de gran calidad que fueron éxito en el país en el mundo como El último Elvis, Wakolda, Infancia clandestina, La historia oficial, y XXY, entre otras.

Pero, sin más preámbulos, vamos al listado completo de estrenos, ordenados cronológicamente y con sus tráilers como tenemos acostumbrados a los lectores de Popular.

Marvel - Inhumans: Temporada 1 (1/9/2018)

El reino de Attilan está bajo ataque. ¿Podrá la familia real de una raza de monstruos genéticos repeler a los invasores y acabar con la amenaza interna?

La catedral del mar (1/9/2018)

Durante el siglo XIV en Barcelona, un siervo determinado a alcanzar la libertad y la riqueza provoca el desdén de la clase noble y la sospecha de la Inquisición.

Gotham: Temporada 4 (1/9/2018)

A medida que los criminales de Gotham salen de las sombras, Gordon y Bullock intentan controlar el caos (con la ayuda de Bruce).

How to Get Away With Murder: Temporada 4 (1/9/2018)

Aún en recuperación por la reciente tragedia, Annalise acepta un nuevo caso. La vida de todos sufre un vuelco cuando salen a la luz impactantes verdades del pasado.

Ash vs. Evil Dead: Temporada 2 (3/9/2018)

Ash regresa para enfrentar a los “muertitos” en su pueblo natal de Elk Grove, en donde deberá aliarse con un antiguo enemigo y con… ¡su padre!

Marvel - Iron Fist: Temporada 2 (7/9/2018)

La Mano ya no está, pero Chinatown quedó desprotegida frente al embate de las guerras territoriales, ahora Danny tiene que salir a defender las calles de Nueva York.

Las chicas del cable: Temporada 3 (7/9/2018)

Después de la tragedia, Lidia lucha por un ser querido, Carlota encuentra su voz, Ángeles trabaja encubierto y Marga descubre atributos que no creía tener.

Atypical: Temporada 2 (7/9/2018)

Mientras Elsa y Doug enfrentan las consecuencias de una crisis matrimonial y Casey se adapta a su nueva escuela, Sam se prepara para la vida posgraduación.

Supergirl: Temporada 3 (10/9/2018)

Kara y Lena Luther fortalecen su amistad. Mientras tanto, Supergirl enfrenta a un terrible villano con extraordinarios poderes.

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 3 (11/9/2018)

Tras causar un caos en el tiempo, las Leyendas se enfrentan a un nuevo reto proveniente de Rip Hunter y del Buró del Tiempo, que se ha apoderado de la Waverider.

The World's Most Extraordinary Homes: Temporada 2, Parte A (14/9/2018)

Piers y Caroline viajan a Portugal, Suiza, Japón y Estados Unidos para conocer hogares extraordinarios con una arquitectura singular.

BoJack Horseman: Temporada 5 (14/9/2018)

BoJack regresa a la pantalla como la estrella de “Philbert”, una nueva serie de detectives producida por Princesa Carolyn. Pero sus demonios están fuera de control.

Anatomía de Grey: Temporada 14 (1/9/2018)

A medida que los doctores vuelven al hospital recientemente renovado, la relación de Meredith con Nathan se complica de manera sorprendente.

Ingobernable: Temporada 2 (14/9/2018)

Emilia apunta contra el líder de un imperio narco mientras lucha por reunir a su familia y disminuir la corrupción del país.

American Vandal: Temporada 2 (14/9/2018)

Tras el éxito del primer documental, Peter y Sam buscan un nuevo caso y se deciden por un nauseabundo misterio en un instituto de Washington.

Maniac: Miniserie (21/9/2018)

Dos extraños quedan inmersos en un desconcertante estudio farmacéutico que se sale de control. Protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill.

The Good Cop (21/9/2018)

Tony Jr. es un buen policía. Su inmoral padre, el oficial retirado Tony Sr. lo aconseja sobre todo: desde su trabajo hasta sus relaciones amorosas.

Marvel - Runaways: Temporada 1 (25/9/2018)

Runaways relata la historia de Nico, Karolina, Molly, Chase, Alex y Gertrude, seis chicos que apenas se soportan, pero que deben unirse contra sus padres, los villanos.

Once Upon a Time: Temporada 7 (25/9/2018)

Es el comienzo de un nuevo capítulo. Henry ya es adulto y vive en Seattle, donde se mueve en el tiempo para aprender sobre su pasado.

The Good Place: Temporada 3 (28/9/2018) (Estreno semanal)

Eleanor está a punto de reunirse con Chidi. ¿Podrán ayudar Michael y Janet sin poner en peligro todo el sistema?

El marginal: Temporada 2 (28/9/2018)

En esta nueva entrega, que promete más crudeza, se descubre cómo Diosito y Mario Borges llegaron al penal y con ayuda de Antín, le disputan el control al Sapo.