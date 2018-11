Clara recibe como regalo de Navidad un cascanueces. Su hermano está celoso y lo rompe, aunque por suerte el juguete puede ser arreglado. La pequeña, contenta, se levanta por la noche para abrazar a su cascanueces, que en ese momento se transforma y la lleva a un mundo mágico. En él las flores conviven con los copos de nieve, pero no todo es bueno allí y Clara se encontrará atrapada en medio de una guerra entre los hombres de jengibre y el rey de los ratones.

Título: El cascanueces y los cuatro reinos

Título original: The Nutcracker and the Four Realms

Dirección: Lasse Hallström, Joe Johnston.

Actores: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren.

Actores secundarios: Morgan Freeman, Matthew MacFadyen, Miranda Hart, Richard E. Grant, Sergei Polunin, Jack Whitehall.

Género: Familiar , Aventuras.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 100 Minutos

Calificación: Apta para todo público con leyenda

Cinemacenter

2D Cast: 17:00-19:20-21:40

3D Cast: 18:10-20:30

Play Cinema

2D Castellano: 17:00, 20:30 hs.

3D Castellano: 16:10, 18:00, 19:30.

CPM Espacio San Juan

2D Cast.16.55,20.45

3D Cast.15.00,18.50,22.40