La muerte del actor de 20 años, Cameron Boyce, conmocionó al mundo y sumió a Hollywood en luto, al tratarse de uno de los rostros más reconocidos de la factoría Disney de la última década.

Según informó la familia este domingo, el protagonista de series de éxito como Los descendientes o Jessie falleció a causa de un ataque relacionado con una enfermedad que padecía, y por la que estaba recibiendo un tratamiento. Con un mensaje en Twitter, su padre, Victor Boyce, quiso agradecer las muestras de apoyo y de cariño, y compartir su inmenso dolor.

"Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. No os lo puedo agradecer lo suficiente", escribió.

En la red social, Victor Boyce se mostraba como el mayor fan de su hijo, y declaraba siempre lo "orgulloso" que le hacía sentir. Compartía las fotografías de sus sesiones, hacía promoción de sus estrenos, publicaba las portadas de revistas en las que Cameron aparecía, y subía a sus redes las ilustraciones y montajes que le enviaban los fans.

"Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo, inmensamente difícil, mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano", pidió la familia, tras informar sobre el fallecimiento del actor.

Sus compañeros de reparto en Jessie, rotos por el dolor

Aunque Cameron Boyce comenzó en el mundo de la actuación a los nueve años en la película The Mirrors, y compartió pantalla a los 11 con Adam Sandler y Salma Hayek en Grown Ups, su fama llegó gracias la serie de Disney Channel Jessie, donde dio vida a Luke Ross.

Durante más de cuatro años, el actor compartió set de rodaje con sus compañeros, e infinitos momentos que quedaron retratados en cientos de fotografías que llenaron este domingo las redes sociales. En la serie, una joven llamada Jessie Prescott que sueña con ser una gran estrella, se convierte en la niñera de cuatro niños traviesos, hijos de un productor de cine y una ex-modelo que nunca están en casa. Entre estos niños, se encontraba Luke Ross, interpretado por Boyce.

Jessie contó con un total de cuatro temporadas y 98 capítulos. Sus protagonistas crecieron juntos en los estudios de grabación. Tras conocer la noticia del fallecimiento de Cameron, el elenco de la serie compartió su dolor en redes sociales.

Peyton List

En Jessie, Cameron Boyce interpretaba al más travieso de los cuatro niños. La mayor de los hermanos era Emma Ross, a quien encarnaba la actriz Peyton List. Ella publicó en su Instagram un emotivo texto por la pérdida de su amigo y "hermano".

"Cameron. El chico de risa contagiosa que todavía puedo oír. El chico que dejó a todos sintiéndose esperanzado y lleno de amor. Él era más joven que yo pero me enseñó cómo propagar amor y amabilidad más que nadie en mi vida. Él animaba a todos los que tenía a su alrededor, y me inspiraba/empujaba para ser una mejor persona, una que no podría haber sido sin su guía, paciencia y amor. Casi no puedo ver mis ojos de lo que he llorado. Cameron te amo con cada parte de mí, gracias por el tiempo que pasé contigo, por estar en mi vida, y ser mi hermano desde siempre y para siempre".

"Hay un vacío en mi corazón que nunca sanará por ti. Nunca dejaré de hablar de ti. Siempre hablaré a mis hijos de ti con cada lección que dejó tu legado. Demasiado talento y amor se fueron muy pronto. Eres la persona más especial que he tenido el honor de encontrar Cameron Boyce. Dejaste a todos incluyéndome a mí mejor de lo que nos encontraste. El cielo ganó un alma preciosa. Desearía abrazarte una última vez Cam".

Skai Jackson

Zuri Ross era la más pequeña de los hermanos en la serie, un personaje interpretado por Skai Jackson, quien confesó este domingo en Instagram que no podía parar de llorar. En unas declaraciones desgarradoras reconoció que desearía haber abrazado al actor mucho más fuerte la última vez que lo vio, hace aproximadamente dos meses.

"No sé ni por dónde empezar. No tengo palabras. Nunca pensé ni en un millón de años que escribiría esto. Cam, eras único. Mi corazón estará roto para siempre. Soy feliz de haber pasado casi cada día contigo en el set. Dabas los mejores abrazos. Quisiera haberte abrazado mucho más fuerte cuando te vi hace un par de meses atrás. Muchas gracias por ser el mejor hermano que nunca tuvo. Estoy destrozada y no puedo parar de llorar. Te quiero mucho. Vuela alto", escribió la actriz.

Karan Brar

El actor Karan Brar daba vida al hermano más inteligente, tranquilo y responsable de todos: Ravi Ross..

La amistad entre Brar y Cameron Boyce se mantuvo en el tiempo, y a pesar de que la serie dejó de rodarse en 2015, seguían estando muy unidos. Aunque Brar no ha hecho ninguna declaración sobre la pérdida del actor, el pasado mayo le dedicó un mensaje en Instagram por su cumpleaños.

"Te quiero, eres el mejor hermano que podría haber pedido, y siempre me sentiré afortunado de tenerte en mi vida. Feliz cumpleaños. Eso es todo. (Creo que puedes decirle a Cam que es mejor que yo con las publicaciones sappy", escribió Karan Brar, haciendo referencia con "sappy" a declaraciones

Kevin Chamberline

Mientras los niños estaban al cuidado de Jessie, Bertram, el perezoso mayordomo, debía hacerse cargo de mantener la casa. Interpretado por Kevin Chamberline, el personaje era uno de los principales de la serie.

En su perfil de Instagram, Chamberline dedicó unas emotivas palabras y recordó el espíritu alegre de Boyce.

"Nuestra familia de 'Jessie' se vio devastada hoy por el triste y prematuro fallecimiento de nuestro amado Cameron Boyce. Siempre iluminaba una sala cuando entraba. Era un actor de un talento extraordinario, un defensor desinteresado de su trabajo caritativo, un amigo leal. Nuestros corazones están llenos de tristeza. Si quieres un pequeño ejemplo de cómo era el espíritu de Cameron, mira este video y recuerda siempre a este increíble chico que nos trajo demasiada diversión".

Debby Ryan

La protagonista de la serie, Debby Ryan, que daba vida a Jessie y es una de las "chicas Disney" más reconocidas a nivel internacional, no escribió ningún texto ni subió fotografías.Durante dos días ha mantenido su dolor en silencio. Ella vio a cada uno de los niños crecer en los estudios, y siempre se mostró protectora con cada uno de los pequeños actores.

Aunque no expresó sus sentimientos abiertamente, sí compartió en sus historias de Instagram un video que retrata el carácter altruista y considerado de Cameron Boyce. En él, habla de utilizar las redes sociales para ayudar "a las personas que nos necesitan" y construir un mundo mejor, un sueño que siempre movió al joven artista.