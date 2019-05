Cuenta la historia que dió origen al diccionario Oxford, conocido como el más completo diccionario de la lengua inglesa. Sus creadores: el profesor James Murray (interpretado por Mel Gibson) y el doctor William Chester (interpretado por Sean Penn) recolectaron y definieron desde 1857 gran cantidad de las entradas que formarían en el futuro dicho diccionario. Con la particularidad que Chester tuvo en esa época que sobreponerse a haber sido paciente en un psiquiátrico especializado para criminales con trastornos mentales.

Título: Entre la razón y la locura

Título original: The Professor and the Madman

Dirección: Farhad Safinia.

Actores: Mel Gibson, Sean Penn.

Actores secundarios: Jennifer Ehle, Ioan Gruffudd, Natalie Dormer, Jeremy Irvine.

Género: Drama, Biográfica.

Origen: Irlanda.

Duración: 124 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años con reservas

