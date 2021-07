Netflix presentó la lista de estrenos con todas las películas, series y documentales que podrán verse desde agosto por la plataforma de streaming.

Las series que llegan en agosto a Netflix

For Life: Cadena perpetua - Temporada 1 (1/8/2021)

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (3/8/2021)

Control Z: Temporada 2 (4/8/2021)

En la cocina con Paris Hilton (4/8/2021)

De chatarras a carrazos: Temporada 3 (4/8/2021)

Hit & Run (6/8/2021)

Escuadrón pastelero (11/8/2021)

El Reino (13/8/2021)

Valeria: Temporada 2 (13/8/2021)

Por siempre jamás (13/8/2021)

Nuevo sabor a cereza (13/8/2021)

Es mío (14/8/2021)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 (17/8/2021)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5 (17/8/2021)

Los derrotados (18/8/2021)

La directora (20/8/2021)

Todo va a estar bien (20/8/2021)

Clickbait (25/8/2021)

Remodelaciones de moteles (25/8/2021)

Post mortem: Nadie muere en Skarnes (25/8/2021)

Despiértate (25/8/2021)

Titletown High (28/8/2021)

Chicas buenas: Temporada 4 (31/8/2021)

¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo (31/8/2021)

D.P.: El cazadesertores (Próximamente)

Películas que se estrenan en agosto en Netflix

Jackass 3.5 - La película sin censura (1/8/2021)

Jackass 3 (1/8/2021)

Star Trek (1/8/2021)

Jackass: Número dos (1/8/2021)

1976 (4/8/2021)

Mudanza mortal (4/8/2021)

Tango Feroz (5/8/2021)

Esperando la carroza (5/8/2021)

Vivo (6/8/2021)

La nube (6/8/2021)

Las dos reinas (6/8/2021)

Bienvenidos a Marwen (6/8/2021)

El souvenir (10/8/2021)

El stand de los besos 3 (11/8/2021)

La diosa del asfalto (11/8/2021)

Beckett (13/8/2021)

Amores modernos (18/8/2021)

El arte de defenderse (17/8/2021)

El mejor momento (18/8/2021)

Diarios de un intercambio (18/8/2021)

Sweet Girl (20/8/2021)

Él es así (27/8/2021)

El quinto set (27/8/2021)

Documentales para ver en Netflix desde agosto

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente (3/8/2021)

Pray Away: La cruz dentro del clóset (3/8/2021)

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (4/8/2021)

AL DESCUBIERTO (Un estreno por semana)

AL DESCUBIERTO: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers (10/8/2021)

AL DESCUBIERTO: Pacto con el diablo (17/8/2021)

AL DESCUBIERTO: Caitlyn Jenner (24/8/2021)

AL DESCUBIERTO: Mafia sobre hielo (31/8/2021)

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang (10/8/2021)

Misha y los lobos (11/8/2021)

Lokillo: Nada es igual (12/8/2021)

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (18/8/2021)

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia (25/8/2021)

João de Deus: Curandero y criminal (25/8/2021)

Remando a contracorriente (25/8/2021)

RIDE ON TIME: Temporada 3 (27/8/2021)

La verdad sobre John DeLorean (31/8/2021)