"Era un pedófilo, sin lugar a dudas", así se refirió a Michael Jackson una ex empleada doméstica que realizó explosivas declaraciones para el programa australiano 60 Minutes.

Adrian McManus, quien trabajó por años para el "Rey del Pop", refrendó los señalamientos en contra del difunto artista por comportamientos inadecuados con menores de edad en su propiedad.

En las cercanías del décimo aniversario del fallecimiento de Jackson, han revivido las acusaciones por abuso infantil en su contra, aunque el abogado que ayudó a exonerar a Jackson durante el juicio de 2005, rechazó los señalamientos argumentando que el movimiento #MeToo ha dado lugar a acusaciones falsas.

"Vi lo que vi. Michael estaba besándolo. Las manos de Michael están muy cerca de la entrepierna de Jordy, fue terrible verlo.", dijo McManus.

La exempleada hablaba de Jordan Chandler, el niño de 13 años que acusó por primera vez a Jackson de conductas sexuales inapropiadas, durante el tiempo que estuvo de visita en Neverland.

Jordan y su familia recibieron un acuerdo de USD $ 20 millones, pero la defensa de Jackson nunca admitió culpa alguna o mala conducta.

"Estaba sentado en su regazo. Vi un montón de caricias. Tal vez él se frotó las manos en el cabello de los niños y los besó ", dijo sobre otro infante.

"Acariciar a los niños … por la parte trasera. No pensé que fuera apropiado porque no son sus hijos … Simplemente no pensé que fuera lo correcto", explicó.

"Michael Jacobshagen era un niño de 12 años", afirma Adrian, cuando Michael Jackson lo puso en su radar.

Después de una breve interacción, dice que la superestrella comenzó a bombardearlo con cartas de amor y finalmente fue invitado al rancho Neverland.

En el programa Sunday Night mencionó que la pareja a menudo miraba a Peter Pan y pasaba tiempo en el jacuzzi. Casi siempre Jackson estaba desnudo durante estas interacciones, dijo Adrian.

También afirma que Jackson lo invitó a desnudarse, pero el niño nunca se sintió cómodo para hacerlo.

El abogado de Jackson, Tom Mesereau, dijo que las acusaciones no son más que una forma para que los "oportunistas ganen dinero rápido" impulsados ​​por el movimiento #MeToo.

"Algunos de estos acusadores no sólo han cambiado su historia ligeramente, le han dado un giro de 180 grados … antes de que pueda defenderse, casi se le considera culpable. Creo que estamos yendo un poco demasiado lejos y mucha gente en este movimiento en particular está tratando de tener ganancias ", dijo Mesereau.

Otra persona, la guardia de seguridad de Neverland, Melanie Bagnall, corroboró las afirmaciones de la señora McManus.

Bagnall dijo que una vez vio a un niño sentado en su regazo y que el Rey de Pop tenía sus manos cerca de los genitales del niño.

Los detectives obtuvieron una orden de registro para el rancho de Neverland, después de las acusaciones de la familia Chandler en relación con su hijo.

Supuestamente el niño pudo describir marcas en los genitales de Jackson.

La orden judicial permitió a la policía fotografiar el cuerpo desnudo de Jackson y los investigadores afirmaron que las fotos tomadas coincidían con la descripción del niño, informó NBC .

Cuando los detectives llegaron a la casa, Bagnall afirma que "Cuando estaba llevando a un detective, me dijo: 'este es el cielo pedófilo".

McManus reveló el comportamiento enfermo que presuntamente presenció durante los cuatro años que trabajó en el rancho de Neverland y no tiene dudas de que su exempleador era un "pedófilo", dijo en una entrevista con DailyMailTV a principios de este año.

Ella dice que la estrella llevó una larga fila de muchachos jóvenes a su habitación y que ella vio muchas cosas preocupantes mientras limpiaba el cuarto luego de sus encuentros.

McManus, de 56 años, afirmó que a menudo sacaba la ropa interior de Jackson y de los niños del jacuzzi y los baños de la casa, y vio a los niños caminando casi sin ropa.

Ella dijo que encontró vaselina y tampones junto a la cama de Jackson y que dispersó por la casa. Recuerda también que el cantante tuvo una extraña obsesión con las fotos de los niños. "Había una gran cantidad de vaselina alrededor de Neverland, mucho en el dormitorio de Michael", recordó.

"No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú sólo haces lo que se supone que debes hacer, pero me sorprendía".

McManus frecuentemente tenía que limpiar después de que Jackson llevaba niños durante los fines de semana largos.

"Encontré ropa interior que estaba en la parte trasera de la sala principal de Michael y en uno de los armarios", dijo.

"Cuando iba a recoger el dormitorio del señor Jackson, muchas veces, cuando estaban allí sus invitados especiales, niños pequeños, se bañaban con él en su jacuzzi. Él tenía un jacuzzi en el dormitorio y solía sacar el agua del jacuzzi, así que tuve que poner perchas juntas para llegar al centro del jacuzzi para dejar salir el agua.", explicó McManus.

Ella agregó: "Él tomaba las manos de todos los niños pequeños y los besaba. Y peleaban por el amor de Michael. Era un ambiente extraño para ver."

La exempleada afirmó que también vio libros sobre la masturbación en el dormitorio y una vezJackson le pidió que enmarcara fotos de bebés desnudos y los pusiera en su habitación para decorarla.

Pero lo más perturbador fue una gran colección de cassettes VHS que según McManus contenía imágenes "íntimas" que la estrella del pop filmó con niños en la década de 1990.

Adrian cree que el cantante, que murió hace una década a causa del abuso de drogas, ocultó de la policía el material "dañino" almacenándolo en una sala de proyección, lejos de la casa principal en el extenso rancho Neverland.

Cuando se le preguntó sobre los videos, ella dijo: "Creo que eran de Michael con niños haciendo cosas inapropiadas que tenían que ser ocultas, o lo habrían puesto en la cárcel. Creo que eran cintas de sexo".

McManus admite que nunca vio el contenido de las cintas, pero dijo que el comportamiento de Jackson y las cintas secretas, la han convencido de la naturaleza siniestra del cantante.

"Después de ver a Michael con los niños, lidiar con su carácter, con lo que vi y luego escuchar lo que oí, creo que es verdad", dijo.