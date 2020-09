De dos temporadas, la serie Cobra Kai es furor en Netflix. Se trata de una secuela de la película Karate Kid, de 1984. Y reedita la vieja pelea entre dos diferentes maneras de entender el karate, Cobra Kai y Miyagi-Do.

Los protagonistas son los mismos que hace 36 años: Ralph Macchio (en el rol de Daniel LaRusso ) y William Zabka (Johnny Lawrence).

En Karate Kid, también se disputaban el amor de Ali Mills (Elisabeth Shue). En Cobra Kai, la actriz sólo aparece en una foto (en el tercer capítulo de la tercera temporada) y todo indica que, en 2021, se sumará al elenco.

Es más, Zabka dio algunas pistas que coincidirían con esta posibilidad: “Para Johnny Lawrence, Ali Mills es una gran pieza perdida de su vida, el amor que se escapó. Así que, de alguna manera, le encantaría volver a conectarse con ella. La serie está llena de sorpresas. Pero no nos adelantemos. Deben esperar”, comentó.

¡Qué nervios! Los fans de la serie están muy ilusionados con el regreso de Elisabeth Shue. Pero, ¿qué fue de su vida en todos estos años?

De 56 años, la actriz nació en Delaware, Estados Unidos, en una familia de clase media.

Su padre se dedicó a la abogacía y su madre trabajó en un banco. Se divorciaron cuando Elisabeth tenía 11 años.

Shue terminó sus estudios secundarios en la Columbia High School, en Nueva Jersey. Y luego, inquieta, cursó la carrera de Ciencias políticas en Harvard (consiguió el título después de haber hecho un paréntesis por su trabajo como artista).

Con una sonrisa encantadora, sus primeros trabajos como modelo publicitaria fueron para la cadena de hamburguesas Burger King y para la marca de mayonesa Hellmann’s.

En 1984, queda dicho, le llegaría su gran debut, como protagonista de Karate Kid, interpretando a la novia primero de Zabka y luego de Macchio. Fue un papel inolvidable, consagratorio.

Luego, en 1988, haría otro gran trabajo, en este caso, en Cocktail, en la que la figura principal era otro de los galanes del momento: Tom Cruise.

Y, a cada paso más consolidada, se seguiría luciendo en las secuelas de Volver al futuro, como Jennifer Parker, la pareja de Marty McFly (Michael Fox).

En el medio sufriría un momento dramático, uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su hermano Will durante unas vacaciones familiares.

"Lo que le sucedió a Will me enseñó que los seres humanos son frágiles. Y a no tener miedo de quién soy", comentó Elisabeth en aquel momento, con el corazón partido, pero convencida de que tenía que seguir adelante.

Y lo hizo. En los años ’90, la actriz formó parte de elenco de Marrying Man, con Alec Baldwin y Kim Basinger. La película fue muy castigada por gran parte de la crítica.

Después, fue protagonista de Leaving Las Vegas (1995), junto a Nicolas Cage.

Por esta actuación fue nominada como “mejor actriz” a los premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA y al del Sindicato de Actores.

Tras este gran éxito, fue convocada para trabajar en Los secretos de Harry, de Woody Allen; The Saint, con Val Kilmer, y Hollow Man, con Kevin Bacon.

Ya en los 2000 trabajó, entre otros filmes, en Hide and Seek, con Robert De Niro. A eso le siguieron producciones de poca repercusión. Y en 2012 se sumó al reparto de la serie CSI: Crime Scene Investigation, en reemplazo de Marg Helgenberger.

Su último trabajo fue en otra serie, The Boys, de 2019, basada en superhéroes de historietas, como Madelyn Stillwell.

Sobre este rol, Elisabeth comentó: “Me encantó interpretar a Madelyn, porque su poder proviene de un trasfondo de inseguridad y carencia, y me parece que las mujeres que por fin logran tener un puesto de poder han pasado por tantas cosas para llegar allí que probablemente su necesidad de poder se pervierte”.

Luego, avanzó: “Fue interesante explorar la sexualidad de lo que significa ser una mujer poderosa, ya sea al ocultar esa sexualidad o al sacarle provecho”.

Casada desde hace 26 años con Davis Guggenheim, productor y director de cine, Shue tiene tres hijos: Miles, Stella y Agnes.

¿La veremos en Cobra Kai?

Los creadores de la serie, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald dijeron que todavía “hay mucho por contar”. Y profundizaron: “Hemos pensado ideas para varios spin-off. Amamos el universo de Karate Kid, así como a todos los personajes de antes y a los que hemos creado. Podemos decir que tenemos por lo menos cinco ideas diferentes que podríamos considerar”.

En la actual Cobra Kai, 34 años después de perder ante Daniel LaRusso en el Campeonato de Karate Sub-18 de All Valley de 1984, Johnny Lawrence se esfuerza por ganarse la vida como empleado de mantenimiento, mientras que Daniel dirige una exitosa cadena de concesionarios de autos en el Valle de San Fernando. Pero, despedido, intenta abrir un dojo de karate, al que vuelve a ponerle como nombre Cobra Kai.

Otra de las teorías que apoyan el regreso de Shue es la siguiente.

En Cobra Kai 2, apareció una nueva alumna de karate, Tory Nichols (Peyton List), con gran capacidad para las artes marciales y quien se ha caracterizado por ser la “chica mala” de la temporada.

Tras su llegada, los seguidores del ciclo debaten sobre quiénes serían sus padres y la relacionan con Ali Mills, el amor de adolescencia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso.

Para algunos, esto se apoya en la forma en la que Tory Nichols se presentó. “Soy Tory... con una y”, lo que hizo recordar el momento en que se conocieron Ali y Daniel en Karate Kid: “Soy Ali... con una i”.