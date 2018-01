4 estudiantes se encuentran con un viejo video juego en el cual se pueden convertir en versiones adultas de ellos mismos dentro del juego. Lo que pronto descubrirán es que en Jumanji no se juega, se sobrevive. Para ganarle al juego y regresar al mundo real deberán enfrentar la aventura más peligrosa de sus vidas.

TÍTULO: Jumanji: en la selva

TÍTULO ORIGINAL: Jumanji

TÍTULO ALTERNATIVO: Jumanji: Welcome to the Jungle

ACTORES: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black.

ACTORES SECUNDARIOS: Missi Pyle, Bobby Cannavale, Nick Jonas.

DIRECTOR: Jake Kasdan.

FOTOGRAFÍA: Gyula Pados.

GUIÓN: Scott Rosenberg.

MÚSICA: James Newton Howard.

GÉNERO: Fantasía , Familiar , Aventuras .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACIÓN: 119 Minutos

CALIFICACIÓN: Apta para todo público con leyenda

Cinemacenter

Todos los días, 2D cast: 15.40, 17.40, 20.40 y 23. 3D cast: 17.10, 20.10, 21.20 y 23.30

Play Cinema

2D Castellano: 17:40, 19:40 hs. 3D Castellano: 16:40, 18:50 hs. 3D Subtitulado: 21:00, 23:20, trasnoche vier y sáb 01:00 hs.

CPM

3D cast: 18.45 y 21. 3D subt: 23.15 y sáb tras 01.30. 2D cast: 22.45, vier y sáb trasnoche 01.30. 2D subt: 18.30