Tras un largo período en "stand by' por razones personales, Claudia Pirán hará su vuelta a las presentaciones públicas mañana, en el marco del concierto que ofrecerán Los Caligaris en la tercera luna del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2023. Y el regreso será a lo grande,



desde la Plaza Próspero Molina. En ese mítico escenario representó a San Juan y obtuvo una mención especial en el Festival de Cosquín en 1998, actuó tras obtener la Revelación de los Espectáculos Callejeros en 2000, fue invitada por Peteco Carabajal, Jorge Fandermole y Rubén Patagonia en 2002 y ganó la Consagración en 2005. Luego, ya convertida en una figura destacada en el ambiente, Pirán fue contratada en varias oportunidades, hasta 2016. Ahora, se prepara para su esperado retorno de la mano del famoso grupo cordobés, que festejará en la Próspero Molina su cuarto de siglo.

"No estaba en mis planes volver a Cosquín este año. Yo nunca hice política arriba de los escenarios pero hay artistas que no estamos y no por que no nos quieran, sino por cuestiones políticas. No está Teresa Parodi, Liliana Herrero ni Peteco Carabajal. Esto significa mucho para mí ¡Imaginate!', reflexionó quien subirá con la formación mediterránea para interpretar Con vos, tema que lanzaron en mayo de 2022 para anunciar su tour Veinticirco que los llevará hasta Los Ángeles, Phoenix y Berwyn, el 9, 10 y 11 de marzo próximos.

El emprendimiento tuvo sus raíces en los pasillos de Canta Conmigo Ahora, la última apuesta de Marcelo Tinelli para El Trece. Convocada por La Flia Producciones, la intérprete formó parte del jurado al igual que Juan Taleb, Raúl Sencillez y Martín Pampiglione, que representaron a Los Caligaris. Allí, nació el proyecto de cantar juntos y finalmente se dio, porque "reparten alegría y buena energía'.

"Con el Soñando por cantar yo siempre dije que algo bueno iba a salir. Si bien me mataron en las redes sociales y dijeron que yo le quitaba lugar a los nuevos talentos, a mí me buscaron. Yo no hice casting, por eso fui por una sede de Buenos Aires en 2011 y 2012 para no ocupar el lugar de algún sanjuanino. Ahí quedó una amistad muy bonita con los productores. Así vino la oportunidad de ser jurado en el Canta Conmigo y conocí a Cristian Castro, al Polaco y a Los Caligaris con quienes cantábamos en los cortes", evocó asegurando que gracias a esta movida en Buenos Aires "se seguirán abriendo puertas en el futuro'.

"Cuando los Cali me hablaron, me dijeron que en Cosquín iban a tener a 2 invitados muy importantes: Carlos Gardel y yo. Me puse muy contenta. Para la gente verme de nuevo en Cosquín va a ser muy groso. Hace tantos años que no voy, que estoy re emocionada', expresó haciendo fuerza para no quebrar su voz y adelantando que irá en horario televisivo.

Respecto al largo paréntesis apartada de la escena artística, Pirán explicó que transitaba momentos decisivos y decidió dar prioridad a su familia porque "mis 3 hijos me necesitaban con ellos' y actuó como "una leona con sus cachorros'.

"En 2012 opté por retirarme para comenzar el proceso de adopción de mis 2 hijos en un torbellino de cosas. Pero en 2016, fui convocada para la apertura de Abel Pintos y esa fue mi última vez en Cosquín, no estaba bien de salud y comencé el tratamiento para adelgazar', dijo la también arquitecta, asegurando que "volvería a hacer todo lo que hice', feliz con la familia que formó con su exmarido.

"Me acuerdo que en la consagración canté La cueca del vino nuevo y que la plaza se puso de pie con Honrar la vida, el aplauso duró 2 minutos y me tuvieron que dar una tercera canción. No estaba previsto que yo, que era relleno, fuera consagración. El año anterior había sido Sergio Galleguillo y al siguiente Jorge Rojas, dos grandes. Soy la única cuyana con la consagración en 63 años de festival, al igual que de Jesús María cuando la obtuve en 2010', evocó la cantora que, además, es madrina de Cosquín de Peñas y de Espectáculos Callejeros.

"Aposté la vida a Cosquín desde San Juan, llevé las primeras 3 delegaciones en 2005 con don Saúl Quiroga, Los Hermanos de la Torre, Inti Huama, después vino la de 2006 y la de 2007. Fui a patear el avispero a esa gente que pensaba que nuestra música era una guitarreada. A muchos les gustó a otros no. Yo siempre hice las cosas yo y cuando tuve que dar una mano a un artista se la di. La rueda tiene que seguir girando. Así funcionan las cosas', añadió determinante.

¿Qué espero encontrar mañana? Espero abrirle los ojos a la comisión. Soy la artista más premiada del festival, tengo todos los premios. Me gustaría volver con mi propio espectáculo', dijo con la ilusión de plantar una semilla para el año próximo quien, aprovechando esta oportunidad, recorrerá las peñas y se rencontrará con Cosquín en todos los aspectos, "no sólo desde el escenario'.

Martín Pampiglione - Los Caligaris

"Siempre tuve la idea de invitarla'



Cantante, músico y compositor, Martín Pampiglione es miembro fundador de la banda que fusiona rock, cuarteto y ska, desde su formación en 1997. Consultado por DIARIO DE CUYO, sobre la iniciativa de sumar a Claudia Pirán al recital que ofrecerán en la Próspero Molina, él hizo alusión al talento demostrado por la cantante local.



- ¿Cómo nació la idea de compartir escenario con Claudia?

- Nunca estuvimos cantando juntos, pero siempre la seguí, siempre me gustó en los festivales cordobeses que transitó, me cautivó. Tiene una voz superlativa y fantástica. Es una cantante de alto vuelto y siempre tuve la idea de invitarla a cantar, de que estuviera en un escenario con Caligaris. Nos gustaba la idea.



- ¿Se conocían personalmente?

- En el ciclo de Marcelo Tinelli, como se filmaban varios envíos, estábamos todo el día juntos. Si bien, ahí no hablábamos mucho, habían carpas. Entre programa y programa, los artistas, músicos y jurados nos cambiábamos y nos intercambiábamos el piano para hacer canciones ahí.

- ¿Bajo qué formato se fusionarán?

- Cuando la convocamos nos sorprendió con lo que nos dijo después de responder que sí aceptaba. Nosotros somos 12 integrantes y queríamos acercanos a su voz, hacer versiones más folclóricas, algo acústico, con menos cantantes, sólo su voz y las nuestras. Pero ella nos dijo que quería salir de la Claudia Pirán lírica. Entonces la invitamos a hacer una canción éxito del repertorio del conjunto. Será una conjunción de cumbia centroamericana y su voz. Nosotros somos una banda popular y la mezcla con una voz como la de ella va a ser explosiva.