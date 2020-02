Brad Pitt, uno de los grandes ganadores de la noche

Mejor Película

-'Parasite'

Mejor actor de reparto

-Brad Pitt ('Érase una vez.... en Hollywood')

Mejor película de animación

-'Toy Story 4' (Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera)

Mejor corto de animación

-'Hair Love' (Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver)

Mejor guion original

-''Parasite' (Bong Joon Ho y Han Jin Won)

Mejor guion adaptado

-'Jojo Rabbit' (Taika Waititi)

Mejor cortometraje

-'The neighbors' window' (Marshall Curry)

Mejor diseño de producción

-'Érase una vez... en Hollywood' (Barbara Ling y Nancy Haigh)

Mejor diseño de vestuario

-'Mujercitas' (Jacqueline Durran)

Mejor película documental

-'American Factory' (Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert)

Mejor cortometraje documental

-'Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)' (Carol Dysinger y Elena Andreicheva)

Mejor actriz de reparto

-Laura Dern ('Historia de un matrimonio')

Mejor edición de sonido

-'Contra lo imposible'

Mejor mezcla de sonido

-'1917'

Mejor fotografía

-'1917' (Roger Deakins)

Mejores efectos visuales

-'1917' (Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy)

Mejor maquillaje y peluquería

-'Bombshell' (Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker)

Mejor película internacional

-'Parasite'

Mejor banda sonora original

-'Joker' (Hildur Gudnadóttir)

Mejor canción original

-'(I'm Gonna) Love Me Again' (Rocketman) Elton John y Bernie Taupin

Mejor director

-Bong Joon ho ('Parásite')

Mejor actor

-Joaquin Phoenix ('Joker')

Mejor actriz

-Renée Zellweger ('Judy')