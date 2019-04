La Llorona. Una leyenda. Una aparición horrible, atrapada entre el cielo y el infierno, sellada por un destino terrible que ella misma se provocó. La sola mención de su nombre aterroriza al mundo desde hace varias generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en un río violento durante un ataque de celos y furia, y luego se tiró, mientras los lloraba. Ahora, sus lágrimas son eternas. Y también letales; quien escuche su llamada mortal en la noche, está condenado. La Llorona se desliza entre las sombras y se alimenta de niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo es cada vez más voraz... Y sus métodos, cada vez más aterradores. En la década de 1970, en Los Ángeles, La Llorona acecha en la noche... y a los niños. Una trabajadora social ignora la inquietante advertencia de una madre afligida acusada de poner en riesgo a su hijo. De pronto, ella y sus hijos se ven arrastrados a un mundo supernatural y aterrador. La única esperanza para sobrevivir a la ira mortal de La Llorona pueden ser un cura decepcionado y el misticismo que profesa para mantener el mal a raya, en los límites entre el miedo y la fe. Cuidate cuando oigas su lamento espeluznante: ella hará todo lo posible por llevarte a la oscuridad. Porque su angustia no tiene consuelo. Su alma no conoce la clemencia. Y no podrás escapar de la maldición de La Llorona.

Título: La maldición de la llorona

Título original: The Curse of La Llorona

Dirección: Michael Chaves.

Actores: Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Madeleine McGraw.

Género: Terror.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 93 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años

Cinemacenter

2D TURBO Cast: 19.40 - 21.50

2D Sub: 17.30 (sólo jueves 18, el resto de los días en castellano)

2D Cast: 17.40 - 19.50

2D Sub: 23.00 (sólo jueves 18, el resto de los días en castellano)

Play Cinema

2D Cast: 15.30 - 17.10 - 19.00 - 20.50.

2D Subt: 19.50 - 21.40 - 23.30. Viernes y sábado tras: 00.30 - 01.30

CPM San Juan