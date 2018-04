El galardón más importante de los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2018, Mejor película Iberoamericana de Ficción, fue para "Una mujer fantástica". El film chileno se llevó también los galardones a la Mejor actriz, a la Mejor dirección, al Mejor guión y al Mejor montaje.

Las obras argentinas hicieron un buen papel con el premio a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie para Julio Chávez, por "El Maestro" y tres galardones para "Zama", de Lucrecia Martel: Mejor dirección de Sonido, Mejor dirección de arte y Mejor dirección de Fotografía. Además, "La cordillera" ganó el premio a la Música original, de autoría del español Alberto Iglesias. "Los perros", una coproducción chilena argentina, obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Masculina para "Los perros".

La gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2018 que se desarrolló en el Teatro Gran Tlachco, situado en el parque eco turístico Xcaret (Riviera Maya, México) comenzó con un número artístico típico de la cultura maya. Tuvo, además, las actuaciones de Maná, Axel, Morat, Malú y los raperos Arkano y Aczino.

El director de la multipremiada "Una mujer fantástica", Sebastián Lelio, destacó cuánto lo había movilizado a él para hacer el film el hecho de "ver cómo Daniela Vega se había caído y se había levantado con hidalguía,gracia y poesía". A su turno, Vega, la actriz transgénero que protagoniza la película, al recibir el galardón a la Mejor Interpretación Femenina, dijo: "Me he caído muchas veces en la vida y me he parado todas esas veces. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse". Alzando su Premio Platino, exclamó: "¡Por todos los hombres y por todas las mujeres olvidados en el tiempo! Muchas gracias y viva el cine".

Unas horas antes de la gala, Daniela Vega dialogó sobre la larga batalla que viene librando para que en Chile se sancione la ley de identidad de género. Uno podría suponer que a esta altura de su fama y prestigio a nivel internacional, ella ya no es discriminada y que sigue adelante con su campaña en favor de todas las demás personas transgénero. Cuando se le hizo esa pregunta, Vega respondió: "Depende desde qué lugar se plantee, porque yo estoy muy expuesta y, por lo tanto, sujeta a la opinión de cualquier persona que pueda verme o escucharme. Y opiniones hay muchísimas y para todos los gustos". Además, subrayó: "En Chile, todavía mi nombre no es Daniela, porque no tengo ese derecho. Y, seguramente no lo voy a tener por mucho tiempo, no lo tendré hasta que salga la ley de identidad de género que se está discutiendo, pero muy lentamente. Seguir estirando eso me parece antojadizo. Hay que legislar ya".

Anoche, en la Riviera Maya, el actor, director y productor Eugenio Derbez tuvo a su cargo la conducción de la ceremonia de esta quinta edición del festival itinerante que comenzó en 2014 en Panamá. Reconocido comediante, hizo un divertido discurso sobre la necesidad de que los premiados fueran breves a la hora de los agradecimientos. Un video dio cuenta del crecimiento de la industria cinematográfica iberoamericana: el año pasado, batió su propio récord con el estreno de más de se estrenaron más de 850 películas en salas.

El primer galardón que se entregó fue el de la categoría Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana. Lo ganó el film español "Verano 1993", de Carla Simón. El actor chileno Benjamín Vicuña, quien vino a la Riviera Maya junto a su mujer Eugenia "La China" Suárez, entregó el Premio Platino al Cine y Educación en Valores, que fue a manos de la película española "Handía".

El premio al Mejor Guión fue para Sebastián Lelio y Gonzalo Maza, por "Una mujer fantástica", el film chileno que ganó el Oscar a la Mejor Película en idioma no inglés. Ambos autores destacaron el trabajo de la protagonista de la película: Daniela Vega. La dupla Lelio-Maza ya había obtenido ese mismo galardón en la primera edición de los Premios Platino, por "Gloria", que también ganó entonces como Mejor película.

Elegantísima, con su vestido negro, La China Suárez entregó el premio a la Mejor Película de animación. Lo ganó la española "Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas".

Asier Etxeandia, nominado por la serie española "Velvet colección" en el rubro Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie hizo un paso de comedia junto al conductor Eugenio Derbez, cantó, bailó y se llevó los aplausos del auditorio.

El grupo colombiano Morat tuvo su lucimiento musical en la gala y dio paso a la entrega del Premio Platino a la Mejor Película Documental. Lo ganó la española "Muchos hijos, un mono y un castillo", de Gustavo Salmerón, que ya había sido premiada con el Premio Goya en su categoría.

La actriz chilena Daniela Vega, protagonista de "Una mujer fantástica" fue ovacionada apenas salió al escenario junto a Ernesto Alterio para presentar el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Daniela Vega dijo: "Lucharemos desde el cine por la igualdad entre los hombres y las mujeres". Además, reclamó "más opciones y más libertades para las mujeres" al tiempo que le pidió al público que se pusiera de pie para aplaudir "a las mujeres iberoamericanas".

El actor argentino Julio Chávez obtuvo el galardón en el rubro Interpretación Masculina por "El maestro". Lo recibió, en su nombre, Daniel Barone, director de "El maestro", quien explicó que Chávez no pudo asistir porque está haciendo una obra de teatro. En el rubro Interpretación Femenina, ganó Blanca Suárez, por "Las chicas del cable".

Tras un número de los raperos Arkano y Aczino, a Rodrigo De la Serna presentó el premio a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, que fue para la española "Velvet colección".

Enrique Cerezo, presidente de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y, además, presidente del Atlético de Madrid, entregó el Premio Platino de Honor 2018 a la mexicana Adriana Barraza, por su trayectoria. Maestra de actores, dedicó el premio a sus alumnos y evocó la memoria de los tres estudiantes de cine mexicano raptados y asesinados el 19 de marzo último.

"Me uno al pedido a nuestros gobernantes de que paren ya y que haya verdad y justicia -declaró Barraza-. Como ser humano lamento profundamente que todos nosotros no tengamos la posibilidad de ver sus películas, de saber qué querían contar en las pantallas", manifestó, en referencia a los jóvenes Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz. Según las investigaciones, ellos fueron raptados y asesinados por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Después, hubo otro momento musical: esta vez, a cargo del argentino Axel y la española Malú. Enseguida, Tini Stoessel presentó el Premio Platino a la Mejor Música Original. Se lo llevó el compositor español Alberto Iglesias, por la película argentina "La cordillera".

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y con el apoyo de las Academias e Institutos de cine iberoamericanos, Latin Artis y la Fundación AISGE.

Aquí la lista de los ganadores en cada categoría:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: Una mujer fantástica (Chile)

Mejor Dirección: Sebastián Lelio, por "Una mujer fantástica" (Chile/España)

Mejor Guión: Sebastián Lelio y Gonzalo Maza, por "Una mujer fantástica"

Mejor Música Original: Alberto Iglesias, por "La cordillera"

Mejor Interpretación Masculina: Alfredo Castro, por "Los perros" (Argentina, Chile, Portugal)

Mejor Interpretación Femenina: Daniela Vega, por "Una mujer fantástica"

Mejor Película de Animación: Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas (España)

Mejor Película Documental: Muchos hijos, un mono y un castillo (España)

Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana: Verano 1993 (España)

Mejor Dirección de Montaje: Soledad Salfate, por "Una mujer fantástica"

Mejor Dirección de Arte: Renata Pinheiro, por "Zama"

Mejor Dirección de Fotografía: Rui Pocas, por "Zama"

Mejor Dirección de Sonido: Guido Berenblum, por "Zama"

Premio Platino al Cine y Educación en Valores: Handia (España)

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana: El ministerio del tiempo (España)

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Julio Chávez, por "El maestro" (Argentina)

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Blanca Suárez, por "Las chicas del cable" (España)