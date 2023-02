Sandra Mihanovich cantará esta noche en el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol. Ella no viene con su repertorio, sino que integra el espectáculo "La Cuyanía: Viva Cuyo, Cuyo, Cuyo", junto a otros colegas como Soledad Pastorutti y Juan Carlos Baglietto, que se unirán a un numeroso grupo de artistas locales para cantar música de la región, principalmente de autores sanjuaninos.

La propuesta ideada por el guitarrista Rolando García Gómez -también director del Auditorio Juan Victoria- que tiene la dirección musical de Lito Vitale, fue presentada el año pasado, ahora regresa y a la FNS. Esta vidriera es vivida con mucha ilusión por los folcloristas locales.

Mihanovich se mostró encantada con su vuelta. Ya en la ciudad y antes del ensayo del espectáculo, donde comparte canciones con varios de los sanjuaninos, habló con DIARIO DE CUYO sobre La Cuyanía, su nuevo disco y la inesperada muerte de César Masetti, el compañero de su madre, Mónica Cahen D'anvers.



-¿Cómo ha sido el acercamiento a la música cuyana a partir de su actuación en el espectáculo?

-Para mí fue un descubrimiento maravilloso. La posibilidad que tuvimos el año pasado de estar aquí, de conocer las tonadas, a los músicos de San Juan y de Cuyo, porque también estuvo aquella vez Pocho Sosa. Para mí fue una experiencia de muchísima emoción, me enamoré de la música cuyana. Me parecieron bellísimas las canciones... creo que hicimos un espectáculo entrañable.



-Se la notaba contenta en el debut.

-Lo estaba, lo disfruté y cuando me confirmaron que iba a ser parte de la Fiesta Nacional del Sol realmente pegué saltos de alegría. He tenido la oportunidad de participar de la FNS años anteriores, como parte del gran evento final y me impresionó, debe ser la más grande e importante que he visto en todo el país. No sé si la gente tiene conciencia de la enormidad de esta fiesta. Volví a escuchar el audio de lo que canté, ¡y me dio una emoción! Estoy sumamente feliz de estar acá.



- Los folcloristas destacaban que se pudiera mostrar al país la música local.

-Y me parece estupendo, me parece que corresponde, es una oportunidad maravillosa, porque la Fiesta lo es también y que estén estas cuyanías dentro del marco de la Fiesta, que se vea en todo el país es lo que corresponde, es lo que merece la Cuyanía.



-Los detractores dicen que el folclore cuyano es lento, triste. ¿A usted qué le parece?

-Yo no la veo nada triste, la veo tierna; siento que tiene una ternura y una sutileza muy particular, a lo mejor hay algo de melancolía, pero no triste, para nada. Para mí es todo lo contrario, es alegre y además relata situaciones, hechos, momentos, encuentros, habla de las acequias, del vino, de las montañas, de los colores, de los olores... Creo que es una música extraordinaria, muy completa, muy bella y merece que tenga mucha más difusión que la que tiene.

Para mí es un honor cantar estas canciones, yo tengo un repertorio y es válido, es el que me ha permitido a lo largo de los años adquirir una identidad como intérprete, pero desde mi lugar, poder sumarme para cantar otros géneros, que no es el mío, para mí es un honor, un desafío y una responsabilidad; es un juego que me compromete emocionalmente, profesionalmente y me gusta muchísimo, lo digo con total identidad.



-¿Qué opina de la difusión masiva y consumo de los ritmos urbanos que hacen los más jóvenes?

-Es lógico, inevitable que con el correr de los años vayan apareciendo nuevas manifestaciones, nuevos géneros. Me parece válido, en tanto que a mí no me representa demasiado, no está en contacto conmigo, soy más de la melodía, la armonía, la música electrónica en general no me atrae, no me emociona, no me moviliza. Pero esto también seguramente tiene que ver con mi edad, mi cultura, mi forma de estar criada, voy por otro lado. Pero es válido que coexistan todos los géneros de expresión.

El tiempo solito va decantando, lo que va quedando es lo que verdaderamente tiene representatividad, eco, hay un tamiz natural, el tiempo es muy sabio. Si hablamos en 10 años, estaremos hablando de otra cosa y aquello que no tenía sustancia habrá quedado en el tintero.

-Presentó "Bendiciones" en la Trastienda, ¿cómo está funcionando el disco?

-Despedimos el 2022 con Lito Vitale en la Trastienda, es un disco que amo profundamente, que es atemporal. Es uno de los pendientes para venir aquí a San Juan a mostrarlo, no tiene que ser hoy ni mañana, cualquier momento que queramos cantar esas canciones, que son canciones latinoamericanas y argentinas, de distintos géneros del folclore latinoamericano. Realmente fue una bendición, justamente, haber grabado un disco con Lito y muy orgullosa de ese trabajo. También canto algunas de las canciones anteriores en la presentación, porque la gente lo pide, como Puerto Pollensa, Soy lo que soy, completan la idea del espectáculo de "Bendiciones".



-¿Como está después de la muerte de César y más cuando usted fue la elegida para leer su despedida?

-Fue un golpazo, fue muy brutal. Además, porque se enteró de su enfermedad y la enfermedad se lo llevó en un mes. Para todos fue un shock tremendo, lo estuvimos acompañando en todo el proceso. Él sabía que se iba a morir y por eso tuvo la lucidez de escribir esa bellísima carta y hasta el último día seguir plantando duraznos. Para nosotros fue emocionante, fuerte justamente estamos todos ahora, mi hermano, mis sobrinos, mamá, cuidando su legado en la campiña, en San Pedro. Vamos a hacer noches de música, el 4 de marzo. Nos parece que la música forme parte de la campiña.



-Ese trabajo también mantiene distraída a su mamá.

-Absolutamente, ayer le preguntaba cómo estaba, si era más difícil o menos difícil con el paso del tiempo y me dijo "no, es más o menos igual, pero estoy tranquila porque sé que estoy haciendo lo que él quería que yo haga". Así que mamá está en paz, está triste pero fuerte, sana.

EL DATO

La Cuyanía. Hoy Fiesta Nacional del Sol. Escenario San Juan, Predio Complejo Ferial (Chimbas). Entrada general $500. Apertura: 20,30.