Vista desde la perspectiva de un perro llamado Enzo (voz de Kevin Costner), la película sigue las lecciones de vida que aprendió el animal de su dueño: un piloto de autos de carrera llamado Denny (interpretado por Milo Ventimiglia).

Título: Mi amigo Enzo

Título original: The Art of Racing in the Rain

Dirección: Simon Curtis.

Actores: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried.

Actores secundarios: Gary Cole, Kathy Baker, Martin Donovan.

Voces originales: Kevin Costner.

Género: Drama, Comedia.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 109 Minutos

Calificación: Apta para todo público con leyenda

Cinemacenter



2D castellano 18.10-20.40-23.10 (Jueves 08 y viernes 09 no habrá función 18.10. Domingo11 no habrá función de 20.40)





Play cinema



2D castellano. 14.05(sólo sábado y domingo)16.10-19.10-22.10. Trasnoche viernes y sábado: 01.10



CPM Cinemas



2D castellano:15.05-17.00-19.00-21.00-23.00. Trasnoche: 01.00