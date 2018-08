Audrey y Morgan son mejores amigas, que sin quererlo terminan atrapadas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su ex novio, que acaba de dejarla, era en realidad un espía.

Título: Mi ex es un espía

Título original: The Spy Who Dumped Me

Actores: Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon.

Actores secundarios: Gillian Anderson, Sam Heughan, Fred Melamed.

Director: Susanna Fogel.

Género: Comedia, Acción.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 117 Minutos

Calificación: Apta mayores de 16 años