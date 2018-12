Hoy finaliza su ciclo 2018 y a partir del 5 de enero próximo, desde Mar del Plata, la ciudad de sus amores, Mirtha Legrand comienza con su nueva temporada. Todo al toque: brindis de Navidad, valijas y comienzo de la estadía en La Feliz hasta el 15 de febrero, es decir 14 programas que incluirán para la Chiqui su habitual recorrido por toda la plaza teatral del citado balneario.

Qué notable lo suyo, Mirtha, la agenda que tiene no le da respiro en su actividad...

Es que esto es lo que me gusta, es mi vocación y pasión; no me representa ningún sacrificio y nadie, por otra parte, me obliga a realizarlo. Forma parte de mi universo cotidiano. Además, me encanta Mar del Plata; el hotel donde estoy todos los años, el mar, las obras de teatro, todo es un combo. Yo estuve hace tres días allá y realmente la encontré muy bien. Pude ver que hay un gran interés en dejarla bien acondicionada, las calles y las veredas están siendo arregladas y las plazas están quedando mucho mejor.

Esta temporada va a estar, precisamente, Juanita (Viale) que tendrá oportunidad de realizar en el teatro Auditorium, dos obras: “40 días, 40 noches” y “El ardor”

Va a ser una enorme alegría; voy a poder estar con mi nieta y mi bisnieto y los voy a disfrutar de manera permanente. Generalmente, me encuentro un poco sola allá porque mi familia no veranea en Mar del Plata, pero ahora con Juanita voy a estar más acompañada.

¿Que balance puede realizar de Los Almuerzos en el 2018?

Positivo, me animo a decir excelente. Se pudo instalar el debate y muchos temas tuvieron una enorme repercusión. Para mí desde lo personal, fantástico, mi nieto Nacho estuvo conforme con lo realizado desde la producción y además el canal quedó contento.

¿Hubo algunos inconvenientes, Mirtha, en cuanto al rating? Puntualmente “PH” se instaló fuerte los sábados

Aparecieron algunos temas de medición de audiencia pero bueno, yo tengo mi público y esa platea a mí me sigue siempre de manera fiel.

La medición en cuanto al rating sigue generando polémicas en cuanto a su aplicación...

Escuché hace poco por radio que se habían borrado de Ibope, América, el Nueve y si no tengo mal entendido creo que también Telefé.

¿Cómo ve al país, Mirtha?

Complicado, lo veo muy complicado; tenemos que salir de esta situación de manera urgente. Macri, si quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación.

Mucha gente está sin trabajo...

Si, está muy complicado... es una verdadera lástima. Pero más allá de todo, creo que vamos a resurgir. Ahora bien, le digo una cosa: si yo fuera presidente y tengo el país en las condiciones que está con tantas necesidades en todos los rubros; clase media en descenso, cada vez más pobreza y más indigentes, yo no me voy de vacaciones; me quedo en Buenos Aires, en la Casa de Gobierno, tratando de solucionar el tema que está tan complicado. La presencia es muy importante.

Todo es muy importante, desde la acción hasta la imagen

Seguro, por supuesto, pero también soy consciente de que este hombre (Macri) trabajó mucho durante la realización del G20 y estará muy agotado.

¿Cómo lo ve físicamente al presidente?

Y... lo veo bastante demacrado.

Se vienen las elecciones y algunas encuestas la ubican a Cristina bien posicionada.

Estaba hace poco leyendo una revista muy influyente que ubica a Macri primero y ahí segunda, muy cerquita, está Cristina.

¿Como se imagina Mirtha a sus almuerzos con Cristina, nuevamente, como presidenta?

Es que yo llevo siempre políticos y lo haré permanentemente.

¿La invitaría a Cristina a su mesa?

No creo que venga, ni a los almuerzos ni a ningún otro programa.

¿Qué nos puede decir del tema Darthés?

Un horror, un espanto. Es importante que la Justicia lo juzgue y que determine si debe ir preso o no. Los testimonios en su contra son determinantes y eso de irse a Brasil, peor, mucho peor. Yo si soy inocente, me quedo y clamo por mi inocencia.

Cuando fue a su programa, ¿qué cosas notó de él?

Lo vi muy dubitativo, inseguro en las contestaciones; había llevado papeles y en la televisión no se puede llevar papeles, si uno es inocente proclama su inocencia con fervor, fastidio y hasta con rabia, levantando el tono de voz... pero todo fue, reitero, muy dubitativo, poco creíble. Estaba atemorizado y no era convincente.

¿Algún deseo especial, Mirtha, para Navidad?

Que reine la paz en Argentina, que todo el mundo pueda vivir bien, que disminuya la pobreza y que nos queramos un poco más los argentinos: afuera la grieta.

Fuente: Diario Show